Novak: Osećam se odlično, nedostajalo mi je takmičenje

Ove večeri, Novak u drugoj rundi otvara novo poglavlje na ovom turniru, protivnik mu je 50. igrač sveta, Argentinac Tijago Agustin Tirante, sa kojim se do sada nije sastajao.

18.10: (1,25) Đoković (3,95) Tirante

Reč je o igraču koji je na startu posle velike drame savladao Britanca Jana Čoinskog sa 7:6 (11), 6:7 (7), 7:6 (4). Nedavno je na Mastersu u Montrealu pobedio i Tejlora Frica i Alekseja Popirina i stigao do osmine finala gde ga je zaustavio Lerner Tien, 6:4, 6:4. U dobroj je formi i Novak će posle višenedeljne pauze morati da odigra zaista dobro.

"Nisam ni bio svestan da je ov o bio moj prvi glavni žreb na masters turnirima. Bilo je to 2005. Dakle ima već 21 godina kako dolazim ovde. Poslednji put kada sam igrao, 2023. godine, osvojio sam titulu. Bila je to epska bitka, jedna od najvećih u kojima sam učestvovao. Zaista se radujem što opet igram ovde. Vidim da je u odnosu na pre tri godine ovde sve napredovalo, zaista izuzetan posao", primetio je Đoković.

Priznaje da mu je Sinsinati bio jedan od turnira do čije titule je najteže dolazio.

"Imam sjajna sećanja vezana za ovaj turnir iako mi je trebalo dosta vremena da dođem do titule ovde. Mislim da sam igrao četiri ili pet finala pre nego što sam osvojio prvu titulu protiv Federera. Zapravo, uglavnom sam gubio od njega u tim prethodnim finalima. Bila je to teška prepreka za preskočiti. Kada sam uspeo prvi put, osetio sam veliko olakšanje, znajući da sam već jednom to uradio. Imao sam oduvek lepu podršku ovde od ljudi iz Ohaja i Čikaga. Ovde ima velika srpska komuna. Toga se posebno sećam iz tih finala 2018. i 2023. Zaista je bilo mnogo srpskih zastava na stadionu. Bilo je veoma lepo", dodao je Novak.

17.05: (1,75) Koboli (2,08) Kecmanović

Nije ga na terenu bilo još od Vimbldona. Kaže da mu je bio plana da do US Opena odigra bar neki turnir, otuda ima priliku ovde.

"Iskreno, želeo sam da imam bar jedan turniru u nogama pre US Opena. Moje telo posle Vimbldona je reagovalo sasvim dobro. Možda je to bio i najbolji osećaj posle nekog grend slema u poslednje dve godine. Posle nilo kog od njih u te dve godine bilo je nekih povreda različite jačine i otuda mi je trebalo više vremena da ih zalečim i vratim se takmičenju. Ovog puta sam zdrav i zaista želim da igram. Nedostajalo mi je", priznao je bivši broj jedan.

Za njegovog protivnika Tijaga Agustina Tirantea, ovo je poseban užitak.

"Novakov učinak je ogroman. On je GOAT tenisa. Kažete tenis i Novak je tu... Za mene, ovo je nešto posebno. Trenirao sam sa svima, sa Rodžerom, sa Rafom, ali ne i Novakom. Igrati protiv legende kao što je on će biti vrlo zabavno. Trudiću se da maksimalno uživam. Ponekad to nije lako jer gledate šta se dešava van terena. Moja trenutna forma daje mi mnogo samopouzdanja. Uživaću, ali i daću sve da pobedim. Mislim da igram veoma dobar tenis, napredovao sam mnogo fizički i mentalno", kaže Tirante.

Na teren će od 17 časova izaći još jedan srpski teniser, Miomir Kecmanović, u meču sa finalistom Rolan Garosa, Italijanom Flavijom Kobolijem. Miomir je u prvoj rundi pobedio Argentinca Uga Karabelija, 6:3, 6:3.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

ATP MONTREAL, 2. KOLO

Subota

17.00: (1,75) Landaluse (2,08) Arnaldi

17.00: (1,60) Bloks (2,34) Navone

17.05: (1,75) Koboli (2,08) Kecmanović

18.10: (1,25) Đoković (3,95) Tirante

18.30: (1,30) Menšik (3,50) Belući

19.35: (1,30) De Minor (3,50) Alis

19.55: (1,75) Pol (2,08) Hurkač

21.00: (1,55) Lehečka (2,45) Beretini

21.00: (1,27) Fis (3,75) Hanfman

Nedelja

01.00: (1,40) Hodar (2,95) Šapovalov

02.10: (1,27) Zverev (3,75) Nori

*** kvote su podložne promenama