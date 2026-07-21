Hezonja vs Partizan Mozzart Bet: Krenuo sam na Pantera, a onda...

Pamti se i prepričava ona čuvena tuča u Madridu i tri godine kasnije. Nemile scene su napravile sve i svašta tada, suspenzije pre svega za košarkaše Partizan Mozzart Beta i na kraju ispadanje u četvrtfinalu od Kraljevskog kluba i, najgore od svega, neodlazak na Fajnal for Evrolige. A sve je bilo tako blizu... Vodili su 2-0, čekalo se tačnije da se završi ta utakmica, umesto da sve bude kako treba, krenulo je pesničenje.

Kevin Panter je udario Ljulja posle grubog faula, kada je sve počelo. Onda je krenulo međusobno koškanje, a što se kaže, sve ostalo je istorija. Po Partizan Mozzart Bet, bolna, po Real - istorijska. Tu je akter bio i Mario Hezonja, dobro se i seća šta se sve dešavalo.