Hezonja vs Partizan Mozzart Bet: Krenuo sam na Pantera, a onda...
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 16:08
Hrvatski košarkaš dobro pamti šta se dešavalo tokom tog nemilog događaja
Pamti se i prepričava ona čuvena tuča u Madridu i tri godine kasnije. Nemile scene su napravile sve i svašta tada, suspenzije pre svega za košarkaše Partizan Mozzart Beta i na kraju ispadanje u četvrtfinalu od Kraljevskog kluba i, najgore od svega, neodlazak na Fajnal for Evrolige. A sve je bilo tako blizu... Vodili su 2-0, čekalo se tačnije da se završi ta utakmica, umesto da sve bude kako treba, krenulo je pesničenje.
Kevin Panter je udario Ljulja posle grubog faula, kada je sve počelo. Onda je krenulo međusobno koškanje, a što se kaže, sve ostalo je istorija. Po Partizan Mozzart Bet, bolna, po Real - istorijska. Tu je akter bio i Mario Hezonja, dobro se i seća šta se sve dešavalo.
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Kratak fitilj ima i hrvatski reprezentativac, koji je u NBA ligi u jednoj sezoni blokirao Lebrona Džejmsa za pobedu u Medison Skver Gardenu i u istoj dvorani zakucao preko Janisa Adetokunba, i nije baš mirno reagovao. Prisetio se šta se tada sve dešavalo tokom te tuče, otkrio je nove, zanimljive detalje iz te situacije.
Gostovao je u zanimljivom podkastu "Karijera u retrovizoru" i tu se dotakao raznih tema, ali nas najviše zanima ova – šta je on radio tokom te tuče?
"Kada je krenula tuča, krenuo sam na Pantera. Međutim, Musa je bio ispred mene i vidim po njemu da misli: ‘Šta ti radiš?’ Kada je tuča, nemaš šta da radiš nego da se skloniš. Sve se jako brzo događa, a ja tražim nekoga na koga da krenem kada je već nastao haos. Ispred mene Smailagić ludi, a onda se dogodila najjača scena svih vremena", kaže Hezonja.
Izuzetno zanimljiv je taj razgovor sa reprezentativcem Srbije. Tačnije, ne razgovor, nego to šta se desilo u deliću sekunde. Sada im je to smešno...
"Vidi me i kaže: ‘O, pa ti si bre’, a onda se okrene i ode da juri nekog drugog. Odmah je shvatio da nije dobra ideja. To mu uvek kažem kada ga vidim i svaki put se smejemo", rekao je na tu temu.