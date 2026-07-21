Vuk Rašović postaje peti srpski trener na klupi slavnog Zamaleka

U ponedeljak su razne informacije dolazile iz Kaira, u vezu sa jednim od najvećih klubova u Africi dovodilo se nekoliko srpskih trenera. Konačno, svi mediji su se ovog utorka usaglasili i došli do konkretnih, preciznih informacija. I da, tačno je, Zamalek je za novog šefa stručnog štaba izabrao Srbina – Vuka Rašovića!

Dve strane su postigle dogovor i ugovor bi zvanično trebalo da bude potpisan tokom utorka. Rašović je pristao da se obaveže sa egipatskim velikanom na jednu sezonu, s tim da obe strane imaju opciju produžetka za još godinu dana. Prema informacijama iz Egipta, 53-godišnjak će imati godišnju platu od oko 800.000 dolara.