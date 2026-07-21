Vuk Rašović postaje peti srpski trener na klupi slavnog Zamaleka
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 15:39
Petnaestostruki prvak Egipta i petostruki šampion Afrike bi novog šefa stručnog štaba trebalo da promoviše do kraja dana
U ponedeljak su razne informacije dolazile iz Kaira, u vezu sa jednim od najvećih klubova u Africi dovodilo se nekoliko srpskih trenera. Konačno, svi mediji su se ovog utorka usaglasili i došli do konkretnih, preciznih informacija. I da, tačno je, Zamalek je za novog šefa stručnog štaba izabrao Srbina – Vuka Rašovića!
Dve strane su postigle dogovor i ugovor bi zvanično trebalo da bude potpisan tokom utorka. Rašović je pristao da se obaveže sa egipatskim velikanom na jednu sezonu, s tim da obe strane imaju opciju produžetka za još godinu dana. Prema informacijama iz Egipta, 53-godišnjak će imati godišnju platu od oko 800.000 dolara.
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Očigledno da su Beli vitezovi rešili da se vrate nekoj staroj tradiciji, pošto su im nekada srpski treneri doneli mnogo sreće. Četvorica su vodila Zamalek pre Rašovića, a u sezoni 2017/2018 vodio ih je i crnogorski stručnjak Nebojša Jovović.
SRPSKI TRENERI NA KLUPI ZAMALEKA
Velibor Vasović (jul 1982 – jun 1983)
Dušan Nenković (jul 1985 – jun 1986)
Dragoslav Stepanović (jul 2004 – jun 2005)
Milutin Sredojević (avgust 2019 – decembar 2019)
Prošle sezone je Zamalek osvojio tu 15. titulu u uzbudljivom poslednjem kolu, u kojem su čak tri tima konkurisala za tron. Piramidsi su završili drugi sa dva boda manje, dok je najtrofejniji afrički klub Al Ahli iz Kaira ostao treći, pa ove sezone neće igrati u Ligi šampiona.
Posle dužeg vremena Zamalek se vratio u elitno takmičenje, a upravo to će biti Rašovićev najveći izazov – najpre da Beli vitezovi prežive kvalifikacije i domognu se grupne faze (u Africi nijedan klub ne ide direktno u grupu), a potom i da doguraju što dalje tamo.
Poslednju, petu titulu kontinentalnog šampiona Zamalek je osvojio još 2002. godine. I dalje je ovaj klub drugi najuspešniji u tom takmičenju, ali je u međuvremenu ljuti rival Al Ahli pobegao na čak 12 osvojenih trofeja. Rašović će probati da smanji taj zaostatak.
Nekadašnji strateg Partizana, Dinamo Minska i Napretka je dugo već u arapskom svetu, od 2017. godine. Radio je u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je trenirao Al Fajsali, Al Dafru, Al Vahdu, Al Fejhu i Kalbu. Najveći uspeh ostvario je 2022. godine sa Al Fejhom, kada je osvojio Kup Saudijske Arabije.
Zamalek je na Mundijalu u Severnoj Americi, na kojem je Egipat dogurao do osmine finala, imao dva igrača u selekciji Faraona – štopera Ahmeda Fatuha i rezervnog golmana El Mahdija Solimana. Očekuje se da Rašović tokom letnjeg prelaznog roka dobije dodatna pojačanja.
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