Stanković se oprostio od igrača, Upravni odbor zaseda u podne

Vreli dani su pred srpskim šampionom, posle ispadanja u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe. Minimalan poraz u Mađarskoj, pa dva gola u mreži u Beogradu i selidba u plej-of Lige Evrope (protiv Viktorije Plzenj za ulazak u grupnu fazu) upalili su alarme u Ljutice Bogdana, gde će se održati vanredni sastanak u podne.

Javili su se iz Crvene zvezde blizu ponoći da saopšte javnosti da će doći do sastanka upravnog odbora, tačno u podne. Razlog? Prema informacija Mozzart Sporta, Dejan Stanković oprostio se od igrača u svlačionici posle utakmice, što jasno implicira šta nas očekuje.

"Drage kolege, obaveštavam vas da će klub sutra u 12 časova održati hitnu sednicu Upravnog odbora", stoji u poruci srpskog šampiona.