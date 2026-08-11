Stanković se oprostio od igrača, Upravni odbor zaseda u podne
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 23:43
Dan posle ispadanja od Hapoel Ber Ševe održava se sednica
Vreli dani su pred srpskim šampionom, posle ispadanja u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe. Minimalan poraz u Mađarskoj, pa dva gola u mreži u Beogradu i selidba u plej-of Lige Evrope (protiv Viktorije Plzenj za ulazak u grupnu fazu) upalili su alarme u Ljutice Bogdana, gde će se održati vanredni sastanak u podne.
Javili su se iz Crvene zvezde blizu ponoći da saopšte javnosti da će doći do sastanka upravnog odbora, tačno u podne. Razlog? Prema informacija Mozzart Sporta, Dejan Stanković oprostio se od igrača u svlačionici posle utakmice, što jasno implicira šta nas očekuje.
"Drage kolege, obaveštavam vas da će klub sutra u 12 časova održati hitnu sednicu Upravnog odbora", stoji u poruci srpskog šampiona.
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Podigla se prašina usled ispadanja od izraelskog šampiona i odmah posle meča, bilo je glavno pitanje šta će biti sa trenerom Dejanom Stankovićem. Još jedno ispadanje u kvalifikacijama za Ligu šampiona, četvrto zaredom za njega i nula u pobeđenim dvomečima protiv timova u duelima u kojim je bio povlašćen, iziskuje pitanje – šta će biti sa šefom stručnog štaba? Izvesno je da će se razmatrati budućnost trenera Dejana Stankovića, koji je isključen tokom utakmice sa Hapoel Ber Ševom.
Trenutno je sve u vazduhu, mada pojedini inostrani insajderi (konkretno iz Rusije) već najavljuju da je priča između Crvene zvezde i Dejana Stankovića završena. Kako se može naslutiti i posle pomenutog oproštaja sa igračima, izgleda da je to-to.
Podsetimo, Crvena zvezda svakako još se bori za Evropu jer ide u plej-of za Ligu Evrope, gde će igrati sa Viktorijom Plzenj. Za već devet dana stiže češki tim u Beograd na prvu utakmicu u borbi za ulazak u grupnu fazu tog takmičenja, a u slučaju da crveno-beli ne izbace ni Viktoriju Plzenj, idu u grupnu fazu Lige konferencije.
Tamo bi bili u drugom šeširu, u takmičenju koje nikada nisu igrali.