Edmond Bajdu (Salcburg)
Edmond Bajdu (Salcburg)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Salcburg kreće trokorakom

Vreme čitanja: 1min | sub. 01.08.26. | 11:34

Pročitajte nekoliko predloga za 1. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Fiksevi dana
PORTUGALIJA - SUPER KUP | 21:15
Porto - Torreense
ID: 9872316

Šampion Porto poslednji put osvojio je Superkup 2024, kada je u uzbudljivom duelu bio bolji od Sportinga. Drugoligaš Torense je krajem maja u finalu Kupa šokirao upravo Lavove, ali Zmajevi će biti znatno ozbiljniji. Kvota na keca je mala, pa tipujte na sigurnu pobedu Porta.

Sigurna pobeda

Tip: 1 (1.97)
Fiksevi dana
RUSIJA 1 | 15:15
CSKA - Krylya Sovetov
ID: 9872298

CSKA je prvenstvo počeo pobedom, ali ne može se reći da je blistao protiv Baltike. Krila Sovjetov u Moskvi su odolela Dinamu, a prošle i pretprošle sezone umela su da namuče Armejce. Iako očekujemo keca, razmislite i o malo golova (kvota na 0-2 je mnogo bolja nego na ishod).

Konačan ishod

Tip: 1 (1.48)
Fiksevi dana
NORVEŠKA 1 | 18:00
Start - Viking
ID: 9872243

Sa 10 osvojenih bodova Start je poslednji na tabeli. S druge strane, šampion Viking ima četiri boda manje od lidera Bode/Glimta, koji je sinoć bio vrlo efikasan. Jasno je da je dvojka najrealnija, a kako je njihov aprilski susret klub iz Stavangera dobio sa 6:3 i 3+ je sigurno.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.55)
Fiksevi dana
AUSTRIJA 1 | 19:30
Salzburg - Hartberg
ID: 9872319

Na papiru, Salcburg je najkvalitetniji član austrijske Bundeslige, a čast da dokaže tu tvrdnju dobio je nemački stručnjak Dani Rol, doskorašnji menadžer škotskog giganta Rendžersa. Hartberg je retko pravio probleme domaćoj ekipi i kec se podrazumeva, a tu je i KMB I1-3&II1-3.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.33)
Vredi probati
ŠKOTSKA 1 | 18:30
Aberdeen - Hearts
ID: 9872237

Oni koji neutralno gledaju na škotski fudbal, ne favorizujući nekog od glazgovskih velikana navijali su za Harts, ali Srca su se slomila u najgorem trenutku. Po završetku prvenstva menadžer Derek Mekines prešao je u Rendžers, Harts je u utorak ispao iz LŠ i kec nije nerealan.

Konačan ishod

Tip: 1 (3.15)
Vredi probati
DANSKA 1 | 18:00
Lyngby - Aarhus
ID: 9872271

Lingbijev ekspresni povratak u elitu doneo je poraz u prvom kolu, ali ne može se reći da neuspeh protiv Kopenhagena nije bio neočekivan. No, dobro se borio i da mu ne dolazi nadahnuti prvak države bilo bi dilema oko konačnog ishoda. Ovako ipak gađajte veoma isplativu dvojku.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.4)
Vredi probati
ŠVAJCARSKA 1 | 20:30
Thun - Young Boys
ID: 9872250

Ako se po jutru dan poznaje, Tun i Jang Bojs bi trebalo da vode glavnu reč u novoj sezoni. Aktuelni prvak blistao je na gostovanju Lucernu (istina, potom je ispao iz Lige šampiona) i ekipa iz Berna, koja je lako „preslišala“ Sion biće na mukama. Birajte između keca i GG3+.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.8)
Za izbegavanje
ŠVAJCARSKA 1 | 18:00
Zurich - Servette
ID: 9872256

Cirih je preuzeo iskusni Marcel Koler, od kojeg se očekuje da se bori za trofeje. Očekivanja su ogromna (ali nismo sigurni da su baš realna), a nekadašnji selektor Austrije najavio je da će ići korak po korak. Servet nije u formi i svi ishodi dolaze u obzir. Obiđite ih.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.95)

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