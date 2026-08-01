PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Salcburg kreće trokorakom

Vreme čitanja: 1min | sub. 01.08.26. | 11:34
Pročitajte nekoliko predloga za 1. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Šampion Porto poslednji put osvojio je Superkup 2024, kada je u uzbudljivom duelu bio bolji od Sportinga. Drugoligaš Torense je krajem maja u finalu Kupa šokirao upravo Lavove, ali Zmajevi će biti znatno ozbiljniji. Kvota na keca je mala, pa tipujte na sigurnu pobedu Porta.
Sigurna pobeda
CSKA je prvenstvo počeo pobedom, ali ne može se reći da je blistao protiv Baltike. Krila Sovjetov u Moskvi su odolela Dinamu, a prošle i pretprošle sezone umela su da namuče Armejce. Iako očekujemo keca, razmislite i o malo golova (kvota na 0-2 je mnogo bolja nego na ishod).
Konačan ishod
Sa 10 osvojenih bodova Start je poslednji na tabeli. S druge strane, šampion Viking ima četiri boda manje od lidera Bode/Glimta, koji je sinoć bio vrlo efikasan. Jasno je da je dvojka najrealnija, a kako je njihov aprilski susret klub iz Stavangera dobio sa 6:3 i 3+ je sigurno.
Konačan ishod
Na papiru, Salcburg je najkvalitetniji član austrijske Bundeslige, a čast da dokaže tu tvrdnju dobio je nemački stručnjak Dani Rol, doskorašnji menadžer škotskog giganta Rendžersa. Hartberg je retko pravio probleme domaćoj ekipi i kec se podrazumeva, a tu je i KMB I1-3&II1-3.
Konačan ishod
Oni koji neutralno gledaju na škotski fudbal, ne favorizujući nekog od glazgovskih velikana navijali su za Harts, ali Srca su se slomila u najgorem trenutku. Po završetku prvenstva menadžer Derek Mekines prešao je u Rendžers, Harts je u utorak ispao iz LŠ i kec nije nerealan.
Konačan ishod
Lingbijev ekspresni povratak u elitu doneo je poraz u prvom kolu, ali ne može se reći da neuspeh protiv Kopenhagena nije bio neočekivan. No, dobro se borio i da mu ne dolazi nadahnuti prvak države bilo bi dilema oko konačnog ishoda. Ovako ipak gađajte veoma isplativu dvojku.
Konačan ishod
Ako se po jutru dan poznaje, Tun i Jang Bojs bi trebalo da vode glavnu reč u novoj sezoni. Aktuelni prvak blistao je na gostovanju Lucernu (istina, potom je ispao iz Lige šampiona) i ekipa iz Berna, koja je lako „preslišala“ Sion biće na mukama. Birajte između keca i GG3+.
Konačan ishod
Cirih je preuzeo iskusni Marcel Koler, od kojeg se očekuje da se bori za trofeje. Očekivanja su ogromna (ali nismo sigurni da su baš realna), a nekadašnji selektor Austrije najavio je da će ići korak po korak. Servet nije u formi i svi ishodi dolaze u obzir. Obiđite ih.
Konačan ishod