Oluja s Crnog mora! Trabzon ponudio Salahu 34.000.000 evra

Salah je Bešiktašu tražio 15.000.000 evra po sezoni, istanbulski crno-beli nisu mogli/želeli da idu preko sopstvenih mogućnosti, priča se nije pomerila sa mrtve tačke, a sada Trabzon nudi ugovor do 2028. sa platom od 17.000.000 na godišnjem nivou. Samim tim i status drugog najplaćenijeg fudbalera Turske, odmah nakon Viktora Osimena koji u Galatasaraju prihoduje oko 21.000.000 evra.

Dakle, Trabzon koji u svojim redovima nema istinsku zvezdu, želi da stane uz rame sa Galatom, Fenerom koji je ovog leta angažovao Mejsona Grinvuda, te da prekine četvorogodišnju dominaciju Galatasaraja na turskom tronu. Pre nego što je istanbulski velikan uzjahao, poslednji šampion bio je upravo Trabzon u sezoni 2021/22.

Ne treba posebno isticati da bi Salah bio bez konkurencije najveće ime u istoriji Trabzona, ali pitanje je da li jedan od najboljih fudbalera Liverpula svih vremena želi na Obalu crnog mora. Turski klub može da mu zadovolji finansijske apetite, ali to sigurno neće biti jedini faktor u donošenju odluke.

Poslednje informacije iz Turske kažu da je Salah od svojih agenata vest o interesovanju Trabzona vrlo pozitivno primio, te da će odluku doneti nakon konsultacije sa porodicom. Nije zanemarljiva ni činjenica da je Trabzon u predvorju Lige Evrope, te da ga do glavne faze deli plej-of runda kavalifikacija.