Feđa Dudić protiv Čuke – golovi garantovani
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 11:21
Na četiri prethodna duela viđeno čak 16 pogodaka
Vratio se Feđa Dudić u Kragujevac, ali je pitanje svih pitanja da li će se sa njim vratiti i odlični rezultati za Radnički u Mozzart Bet Superligi.
Na premijeri Kragujevčani su poraženi u Novom Pazaru (1:0), potom im je odložena utakmica sa Crvenom zvezdom na Čika Dači, a večeras (20.30) će Radnički gostovati na Banovom brdu. Sa druge strane terena biće Čukarički, kojem je porastao moral posle pobede u Nišu nad drugim Radničkim (2:0).
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Jeste isti Feđa Dudić na klupi gostiju, ali je drugačiji tim. Nema više brojnih igrača koji su bili tu kada je bosanski stručnjak sedeo na klupi u prvom mandatu. Radnički je obavio generalno sređivanje sastava, doveo mnogo novih igrača, svežu krv, kojima će biti potrebno da „kliknu“ sa šefom struke.
Ono što je bio standard kada su Kragujevčani igrali protiv Čukaričkom u prošlom Dudićevom mandatu su – golovi. Četiri puta su Brđani odmerili snage sa Radničkim i viđeno je čak 16 golova. Tačno četiri u proseku. Jednom je Čuka slavila 4:1, jednom Radnički 4:3, dva puta je bilo 1:1. Dakle, nikad manje od dva pogotka, nikada se nije desilo da oba tima nisu zatresla mrežu.
Ono što je novo za Feđu Dudića je rival sa protivničke klupe. Marko Jakšić je nepoznanica za trenera Radničkog, jer su im se putevi do sada mimoilazili. Kada je šef struke Kragujevčana doživljavao zvezdane trenutke u Mozzart Bet Superligi, Jakšić je predvodio Radnik u Prvoj ligi. A, kada je sadašnji strateg Čukarički zakoračio u elitu, Dudić je već napustio Čika Daču, razočaran zbog ranog ispadanja iz Evrope.
I Marko Jakšić je ofanzivan trener, čiji timovi igraju na gol više, koji voli direktan fudbal, tako da bi dve slične škole fudbala trebalo da se sudare večeras na Banovom brdu. Nekako deluje logično da bi trend sa golovima trebalo da se nastavi...
MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO
Subota
20.00 (1.90) Novi Pazar (3.50) OFK Beograd Mozzart Bet (4.20)
20.30 (2.40) Čukarički (3.30) Radnički Kragujevac (3.00)
Nedelja
20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50)
20.00 (3.45) Zemun (3.35) Radnički Niš (2.15)
Ponedeljak
19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)
21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)
Odloženo
Radnik - Crvena zvezda