Alimpijeviću stiglo novo pojačanje

Prošle sezone igrao je odlično za Mursiju u ACB ligi. Mursija je iznenađujuće završila na četvrtom mestu na kraju ligaškog dela sezone i upravo Dežulijus je bio najbolji igrač. Beležio je u proseku 17,7 poena, 4,4 skoka i 1,8 skokova za indeks korisnosti 16,6, za 25 minuta provedenih na parketu. Voli da ima loptu u rukama i više je poenter nego kreativac, ali ne treba zanemariti činjenicu da je odličan plejmejker. Svestran je američki košarkaš visok 183 centimetara i donosi mnogo toga srpskom selektoru, koji za narednu sezonu može da računa na odlične bekove.

Za sada su na pozicijima keca i dvojke pre Dežulijusa stigli iskusni Skoti Vilbekin, Džejlen Novel, Dakvon Džefris i Furkan Korkmaz, mada poslednja pomenuta dvojica mogu da igraju i na pozicijama niskog krila. Ostali su Devon Dotson i Berk Ugurlu iz prošle sezone na bekovskim pozicijama takođe. Od ostalih pojačanja, stigli su Medi Sisoko, Metečan Birsen i Judžin Omoruji. Promenila se dosta ekipa u odnosu na prošlu sezonu.

Otišli su Šertač Šanli, Brinton Lemar, Jigit Čoban, Čanberk Kus, Jigit Arslan, Ismael Kamagate, Džona Metjuz, Met Tomas i Vito Braun. Mnogi od njih jako bitni na putu do finala Evrokupa i turskog šampionata.

Sada kada se igra Evroliga, očigledno je bio plan da se napravi mnogo ozbiljnija ekipa sa mnogo boljim igračima, dok je ugovor na još dve godine produžen i sa Dušanom Alimpijevićem.