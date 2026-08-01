Frederiksen posle sloma Leha: Ne bih ništa menjao

Analiza svega što im se desilo pre nekoliko dana svakako će potrajati, izgubljena je lepa prilika da se nastavi ka Ligi šampiona.

17.30: (3,70) Vječista (3,50) Leh Poznanj (2,00)

Trener Leha Nils Frederikson, bio je i sam iznenađen pristupom svojih izabranika revanš susretu.

"Sreda je bila teška za sve nas, meč sa Orhusom je bio užasno iskustvo za svakog. Stvar je da moramo da nastavimo dalje. Pred nama je nova utakmica i moramo da se vratimo na pobednički put. Moramo da redefinišemo ciljeve i fokusiramo se na njih, ne možemo da živimo u ovom tužnom raspoloženju i razočaranju. Moramo da gledamo u budućnost", kaže Nils Frederikson.

Iskusni trener i dalje stoji pri tome da bi, taktički gledano, malo šta promenio.

"Uložio sam svu energiju u izgradnju ovog tima, vraćanju fokusa i prevazilaženju razočaranja. Analizirali smo narednog protivnika. Isto tako, mogu da kažem da ne žalim ni za čim. Nemam osećaj da je trebalo dramatično da menjam naš način igre. Najinteresantnija stvar da smo u oba meča bili prilično izjednačeni. Ako gledate statistiku, mečevi su bili slični. Jedan smo dobili, a drugi izgubili sa 4:1. To je fudbal. U normalnijim okolnostima, oba meča bi se završila 1:1 i onda bi pobednik bio rešavan penalima. Onda niko ne bi pričao o katastrofi. Razumem da je naša perspektiva drugačija, jer smo ušli u revanš sa prednošću od 4:1. Uprkos svemu, ne bih izvršio veće promene. Slažem se da je bilo nekoliko detalja koje treba popraviti. U svakom slučaju, igrali smo po planu i nisam nezadovoljan zbog toga. Nedostajalo je efikasnosti, protivnik je svoje šanse savršeno iskoristio. Ipak, nisu stvorili više prilika od nas", dodao je Frederiksen.

Vječista ima veliki motiv da se dokaže, posle poraza na premijeri u Ekstraklasi. Izgubili su na gostovanju Radomjaku sa 2:1, ali u ovaj susret ulaze jači za bivšeg defanzivca Kaljarija, Mateuša Vitešku.