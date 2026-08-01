Frederiksen posle sloma Leha: Ne bih ništa menjao
Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 11:49
Danski trener uveren da je njegov tim taktički uradio sve protiv Orhusa, ali da ih je koštala neefikasnost
Ne dešava se tako često u Evropi da ekipa koja ima pobedu od 4:1 u gostima, izgubi kod kuće istim rezultatom, a onda ispadne na penale. Međutim, to se desilo fudbalerima poljskog šampiona Leha, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, od danskog Orhusa.
Šok i neverica i dalje su prisutni na stadionu u Bugarskoj ulici u Poznanju. Igrači su po završetku meča oborenih glava napustili teren, a ovog popodneva od 17.30 očekuje ih gostovanje novajliji u ligi, ekipi Vječiste iz Krakova.
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Analiza svega što im se desilo pre nekoliko dana svakako će potrajati, izgubljena je lepa prilika da se nastavi ka Ligi šampiona.
17.30: (3,70) Vječista (3,50) Leh Poznanj (2,00)
Trener Leha Nils Frederikson, bio je i sam iznenađen pristupom svojih izabranika revanš susretu.
"Sreda je bila teška za sve nas, meč sa Orhusom je bio užasno iskustvo za svakog. Stvar je da moramo da nastavimo dalje. Pred nama je nova utakmica i moramo da se vratimo na pobednički put. Moramo da redefinišemo ciljeve i fokusiramo se na njih, ne možemo da živimo u ovom tužnom raspoloženju i razočaranju. Moramo da gledamo u budućnost", kaže Nils Frederikson.
Iskusni trener i dalje stoji pri tome da bi, taktički gledano, malo šta promenio.
"Uložio sam svu energiju u izgradnju ovog tima, vraćanju fokusa i prevazilaženju razočaranja. Analizirali smo narednog protivnika. Isto tako, mogu da kažem da ne žalim ni za čim. Nemam osećaj da je trebalo dramatično da menjam naš način igre. Najinteresantnija stvar da smo u oba meča bili prilično izjednačeni. Ako gledate statistiku, mečevi su bili slični. Jedan smo dobili, a drugi izgubili sa 4:1. To je fudbal. U normalnijim okolnostima, oba meča bi se završila 1:1 i onda bi pobednik bio rešavan penalima. Onda niko ne bi pričao o katastrofi. Razumem da je naša perspektiva drugačija, jer smo ušli u revanš sa prednošću od 4:1. Uprkos svemu, ne bih izvršio veće promene. Slažem se da je bilo nekoliko detalja koje treba popraviti. U svakom slučaju, igrali smo po planu i nisam nezadovoljan zbog toga. Nedostajalo je efikasnosti, protivnik je svoje šanse savršeno iskoristio. Ipak, nisu stvorili više prilika od nas", dodao je Frederiksen.
Vječista ima veliki motiv da se dokaže, posle poraza na premijeri u Ekstraklasi. Izgubili su na gostovanju Radomjaku sa 2:1, ali u ovaj susret ulaze jači za bivšeg defanzivca Kaljarija, Mateuša Vitešku.
On je u petak potpisao ugovor na godinu dana s opcijom produženja na još 12 meseci. Karijeru je počeo u Pogonu iz Grožđiska, potom je igrao za Legiju, Klermon i Kaljari. Prošle sezone se povredio igrajući za Kodžaeli na pozajmici. Imao je ugovor sa Kaljarijem do leta 2027. ali je rešio da se vrati u Poljsku. Reč je o igraču koji ima šest nastupa za reprezentaciju Poljske.
On je deveti igrač koji je pojačao novajliju u Ekstraklasi. Pre njega su došli Tobijas Kristensen (Rapid), Kristofer Gungoji (Gacijantep), Antonio Milić (Leh), Matuš Vojtko (Lehija), Ben Lederman (Makabi Tel Aviv), Patrik Stečni (Visloka Čikago), Duje Dujmović (Zrinjski) i Nikola Čavlina (Dinamo Zagreb).
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REZULTATI, 2. KOLO
Petak
Motor - Jagjelonija 1:2 (0:1)
/Čubak 82 - Prelec 33, Lozano 85/
Plok - Viđev Lođ 0:0
Subota
14.45: (2,35) Pjast (3,40) Visla Krakov (3,00)
17.30: (3,70) Vječista (3,50) Leh Poznanj (2,00)
Nedelja
14.45: (1,80) Legija (3,90) Zaglebje (6,00)
17.30: (2,90) Šljonsk (3,35) Rakov (2,45)
20.15: (1,95) Katovice (3,50) Radomjak (3,90)
Ponedeljak
19.00: (2,15) Krakovija (3,10) Pogon (3,45)
*** kvote su podložne promenama