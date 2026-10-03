Brazilci se dosađivali po Indiji: Karlo dao šansu čoveku koji je doskora igrao drugu ligu
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 18:20
Selesao bez po muke došao do pobede u Mumbaju - 4:0
Došli, videli - pobedili. Tako se može okarakterisati ono je Brazil uradio protiv Indije. Selesao se maltene smarao u Mumbaju jer je protiv sebe imao potpunp nedoraslog rivala i meč je bukvalno poslužio kao samo malo jači trening. Mogao je Karlo Ančeloti da rotira i isprobava razne taktičke varijante do mile volje, na kraju su nejaki Indijci ispraćeni sa četiri gola u mreži - 4:0.
Brazilcima je bilo dovoljno da imaju dvojicu raspoloženih fudbalera kako bi slomili otpor domaćina. U ovom slučaju - Vilijana Estevaa i Samuela Lina. Krilni napadač Čelsija je u prvom poluvremenu najpre zatresao mrežu na dodavanje Mateuzinja, a onda u finišu prvih 45 minuta lepo proigrao Pedra, iskusni napadač uz malo sreće uspeo da se upiše u strelce, da bi u nastavku Lino preuzeo palicu i golom i asistencijom bio centralna figura meča.
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Ono što je zanimljivo, Ančeloti je na ovoj utakmici odlučio da na gol stavi Pedra Moriska. Reč je o momku koji brani za Kuritibu, klub koji je prošle igrao drugu ligu Brazila i bio jedan od najboljih igrača ekipe, a i ove je jedan od boljih golmana u Brazileirau. Inače, Morisko je dete Kuritibe, došao je kao devetogodišnjak i prošao sve selekcije kluba iz Parane.
Već se priča da je na meti najvećih klubova iz Brazila, pa i nekih evropskih. Upravo zbog toga, Kuritiba je produžila ugovor sa njim do decembra 2027. Lokalni mediji uveliko pričaju o Morisku kao nekome ko je prerastao sredinu u kojoj se nalazi i da bi njegov transfer mogao da bude veći od onog koji je napravio Jan Kouto koga je Mančester Siti platio 6.000.000 evra leta 2021. Činjenica da je Morisko postao reprezentativac dodatno će podići cenu.