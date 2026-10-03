Brazilci se dosađivali po Indiji: Karlo dao šansu čoveku koji je doskora igrao drugu ligu

Došli, videli - pobedili. Tako se može okarakterisati ono je Brazil uradio protiv Indije. Selesao se maltene smarao u Mumbaju jer je protiv sebe imao potpunp nedoraslog rivala i meč je bukvalno poslužio kao samo malo jači trening. Mogao je Karlo Ančeloti da rotira i isprobava razne taktičke varijante do mile volje, na kraju su nejaki Indijci ispraćeni sa četiri gola u mreži - 4:0.

Brazilcima je bilo dovoljno da imaju dvojicu raspoloženih fudbalera kako bi slomili otpor domaćina. U ovom slučaju - Vilijana Estevaa i Samuela Lina. Krilni napadač Čelsija je u prvom poluvremenu najpre zatresao mrežu na dodavanje Mateuzinja, a onda u finišu prvih 45 minuta lepo proigrao Pedra, iskusni napadač uz malo sreće uspeo da se upiše u strelce, da bi u nastavku Lino preuzeo palicu i golom i asistencijom bio centralna figura meča.