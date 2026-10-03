Voša napunila mrežu rumunskog drugoligaša
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Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 19:03
Politehnika lak zalogaj na Karađorđu – 4:0
Veliku pauzu u prvenstvu Srbije fudbaleri Vojvodine iskoristili su da odigraju još jedan kontrolni meč. Posle učešća na turniru „Mladen Žižović“ u Banjaluci, tim Marka Savića je ovog popodneva dočekao rumunskog drugoligaša Politehniku i ubedljivo slavio sa 4:0.
Konačan rezultat postavljen je u prvom poluvremenu, kada su redom bili precizni Mulahusejnović, Đakovac, Zukić i Stefan Mitrović.
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Vojvodina je kontrolisala meč od prvog minuta. Promašivali su Zukić i Mitrović šanse, da bi u 25. minutu Mulahusejnović doveo domaćina u vođstvo. Akciju je započeo Vukanović presečenom loptom, a nastavio Zukić asistencijom ka bosanskom napadaču.
Istakao se i golman Gočmnac odbranjenim zicerom u 33. minutu. Na 2:0 povisio je Đakovac iz penala, nakon što je fauliran Zukić.
Vošin kapiten Zukić bio je strelac trećeg gola,u 40. minutu, da bi tri minuta kasnije odigrao dupli pas sa Mulahusejnovićem za aplauz malobrojnih, ali zadovoljnih navijača, uprkos tome što je lopta završila u gol autu. Goleadu u prvom delu završio je Mitrović tako što je i golmana predriblao pre nego što je loptu uputio u gol.
U drugom poluvremenu bilo je još šansi, ali ne i golova u mreži nedoraslih Rumuna.