Novi "4x10" o Partizanovom početku iz snova u EL i kako je Dobrić primerom pokrenuo Zvezdu

"Razlika između ovog Partizana i onog od prošle godine koji je bio mnogo snažniji na papiru je prisustvo Karlika Džonsa. Prošle sezone kada se "gazda" povredio, ovi ostali tj. svaki od njih je pomislio da može da bude gazda, a nijedan nije kalibar da to postane", smatra Darko Plavšić.

Jedna od tema o kojoj se pričalo posle tog Partizanovog trijumfa u Minhenu jeste i ponašanje, odnosno "đuskanje" Dvejna Vašingtona, koji je na kraju ipak bio neprecizan kada je trebalo da donese pobedu svom timu u poslednjim sekundama meča.

"I Karlik Džons je teatralan u svojim proslavama, vrišti i ostalo, ali je drugačiji način na koji on to izvede", kazao je Brezovac a Plavšić se nadovezao:

"Važna je suština i da li ćeš ti tovju ekipu dovesti do pobede i od deset utakmica na taj način dobiti sedam ili ćeš dobiti tri. Karlik Džons će sigurno dobiti sedam, a Dvejn Vašington možda neće ni te tri".

Sa druge strane, Zvezda je posle bolnog poraza od Hapoela u režiji Vase Micića, samo dva dana kasnije pronašla i pokazala potpuno drugačiji identitet i ponajviše zahvaljujuči energiji kapitena Ognjena Dobrića iz rovovske bitke protiv Efesa izašla sa prvom pobedom u sezoni.

"Najvažniji deo te utakmice sa Hapoelom desio se posle utakmice, gde su navijači pozvali igrače, gde se osetila nekakva energija i gde su, što je vrlo važno, igrači to prepoznali. To se osetilo pred utakmicu sa Efesom, videli smo i podršku navijača za Džonatana Motlija na zagrevanju. Ono što je vrlo važno je to da je ekipa reagovala na pravi način, pa smo imali priliku da vidimo i jednog Džordana Nvoru da se baci po loptu, što se generalno ne dešava", smatra Plavšić, koji se osvrnuo i na promene koje je Ibon Navaro izvršio za taj meč sa Efesom, a pre svega stavljanje Ognjena Dobrića u prvu petorku.

"Mnogo je važan taj detalj sa Dobrićem, i nije samo košarka u pitanju. Možda je malo preteran izraz da je to "kupovina navijača" na početku utakmice. Nije Dobrić tu sad da se "švercuje" u toj petorci već je njemu mesto u toj petorci, on može tu da igra i to je pokazao. Jeste promašio 2-3 otvorene trojke i to vrlo važne, ali je imao sedam skokova, četiri ukradene lopte... On je pokazao na koji će način Zvezda da igra tu utakmicu i to je mnogo važno - i onima na tribinama, i onima na klupi ali i onima na terenu. I mislim da bi to trebalo da se praktikuje, posebno na domaćem terenu", dodaje Plavšić.

Na tom meču tešku povredu Ahilove tetitve doživeo jedan od simbola moderne Evrolige i njen najbolji strelac Majk Džejms, a ta povreda je izazvala puno reakcija ali i ponovo otvorila pitanje priprema i rasporeda.

Dok se u evroligi uveliko igra, ABA liga i KLS počele su ovog vikenda, nakon mnogo bure i tek nakon što su na oba polja sklopljenji "privremeni dogovori" koji čekaju trajno rešenje.

O svemu tome su u studiju MozzartTV-a gotovo dva sata diskutovali Darko Plavšić (komentator TV Arena Sport), urednik i voditelj našeg podkasta Marko Ljubomirović i novinari portala Mozzart Sport Nikola Stojković i Bojan Brezovac.