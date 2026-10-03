Cedevita ima tihog ubicu, revija izgubljenih lopti u Ljubljani

Veliki je talenat bio Met Hurt kad se pre sedam godina pojavi na univerzitetu Djuk. Legendarni Majk Kšiževski mu je odmah namenio ulogu startne četvorke, a Met mu je u drugoj sezoni vratio time što je bio najbolji strelac ekipe. Ipak, do NBA nije mogao da se probije, smatralo se da bi fizički limiti mogli da dođu do izražaja u najjačoj ligi na svetu.

Posle svega, imamo prilike da ga vidimo na terenima ABA lige gde je prethodne sezone imao solidan učinak, a kako je izgledao protiv Cibone, vrlo lako bi mogao da bude jedan od glavnih igrača tima iz Ljubljane. Momak koga su skauti u Americi smatrali za "tihog ubicu" zbog toga što je u stanju da ubaci veliki broj poena, bez da menja izraz lica. Taj efekat su večeras najbolje osetili gosti iz Zagreba. Hurt je bio nezaustavljiv (89:76).