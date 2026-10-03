Cedevita ima tihog ubicu, revija izgubljenih lopti u Ljubljani
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 19:32
Tim Zvezdana Mitrovića na krilima odličnog Meta Hurta slavio protiv Cibone u prvom kolu ABA lige - 89:76
Veliki je talenat bio Met Hurt kad se pre sedam godina pojavi na univerzitetu Djuk. Legendarni Majk Kšiževski mu je odmah namenio ulogu startne četvorke, a Met mu je u drugoj sezoni vratio time što je bio najbolji strelac ekipe. Ipak, do NBA nije mogao da se probije, smatralo se da bi fizički limiti mogli da dođu do izražaja u najjačoj ligi na svetu.
Posle svega, imamo prilike da ga vidimo na terenima ABA lige gde je prethodne sezone imao solidan učinak, a kako je izgledao protiv Cibone, vrlo lako bi mogao da bude jedan od glavnih igrača tima iz Ljubljane. Momak koga su skauti u Americi smatrali za "tihog ubicu" zbog toga što je u stanju da ubaci veliki broj poena, bez da menja izraz lica. Taj efekat su večeras najbolje osetili gosti iz Zagreba. Hurt je bio nezaustavljiv (89:76).
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U meču koji je obilovao izgubljenim loptama (Cedevita 15, Cibona 14), Hurt je taj koji je nemilice punio koš Zagrepčana koji su uprkos tome uspevali da održe rezultatski egal tokom čitavog prvog poluvremena, a nekadašnji student Djuka je već do poluvremena imao 12 poena uz šut iz igre 5/7.
Već u drugom poluvremenu, Cedevita je zaigrala dosta bolje u defanzivi, Cibona je izgubila dosta lopti, promašila neke otvorene šuteve, a domačin je poenima Bensona Osifa otišao na plus osam na kraju trećeg kvartala (66:58). Hurt je nastavio da sipa, a kad je Entoni Kouan realizovao dva slobodna bacanja i plus otišao na 14 sredinom poslednje deonice (76:62) bilo je jasno da gosti iz Zagreba nemaju nikakvu šansu da se vrate u meč.
Hurt je na kraju ubacio 21 poen uz četiri skoka i odličan šut iz igre (9/12), dok je Kouan ubacio 18. Kod Cibone, Lovro Mazalin je imao 14.
ABA LIGA - 2. KOLO
Petak:
Borac Mozzart - Široki - 81:87
/Spir 21 - Luis 19/
Krka - Budućnost u toku
Subota:
Cedevita Olimpija - Cibona 89:76
/Hurt 21 - Mazalin 14/
Igokea - Slovan Bratislava 97:89
/Pen 18 - Nikolić 24/
Beč - Kluž 84:95
/Langović 23 - Smart 17/
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