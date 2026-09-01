Barselona dovela nepoznato NBA pojačanje
Vreme čitanja: 1min | uto. 01.09.26. | 14:53
Džastin Minaja potpisao ugovor
Barselona je i zvanično potvrdila dolazak novog pojačanja na spoljnim pozicijama. Donekle nepoznati američki košarkaš, sa dominikanskim pasošem, Džastin Minaja, novi je član katalonskog giganta sa kojim je potpisao ugovor na dve godine, tačnije do 30. juna 2028. godine.
Minaja (27 godina, 196 cm) važi za izuzetnog specijalistu u odbrani, kojeg odlikuju ogromna energija, agresivnost i sposobnost da pokrije više pozicija na parketu. Za njega će ovo biti prvi evropski izazov u karijeri, u koju ulazi nakon 136 odigranih profesionalnih mečeva pod okriljem NBA lige i G-lige (57 utakmica u NBA i 79 u G-ligi).
Izabrane vesti
Njegov NBA put započeo je u aprilu 2023. godine kada je potpisao za Portland Trejl Blejzerse i istog dana debitovao protiv Memfis Grizlisa. Na tom debitantskom meču zabeležio je osam poena, četiri skoka, dve asistencije i jednu blokadu za 17 minuta na parketu, da bi tu prvu epizodu završio sa ukupno četiri nastupa i prosekom od 4,3 poena, 3,8 skokova i 1,3 blokade po utakmici. Portland mu je nakon toga ukazao poverenje i potpisao sa njim dvosmerni ugovor na dve sezone (2023–2025).
Tokom protekle sezone potpisao je za Orlando Medžik, ali je glavnu ulogu odigrao u njihovoj filijali Osiola Medžiku u G-ligi. Na 34 utakmice beležio je u proseku 9,8 poena, 4,1 skok, 2,3 asistencije, 1,4 ukradenu loptu i 1,1 blokadu za skoro 30 minuta po meču, predvodeći tim sve do finala Istočne konferencije.