Barselona dovela nepoznato NBA pojačanje

Barselona je i zvanično potvrdila dolazak novog pojačanja na spoljnim pozicijama. Donekle nepoznati američki košarkaš, sa dominikanskim pasošem, Džastin Minaja, novi je član katalonskog giganta sa kojim je potpisao ugovor na dve godine, tačnije do 30. juna 2028. godine.

Minaja (27 godina, 196 cm) važi za izuzetnog specijalistu u odbrani, kojeg odlikuju ogromna energija, agresivnost i sposobnost da pokrije više pozicija na parketu. Za njega će ovo biti prvi evropski izazov u karijeri, u koju ulazi nakon 136 odigranih profesionalnih mečeva pod okriljem NBA lige i G-lige (57 utakmica u NBA i 79 u G-ligi).