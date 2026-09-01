Grci kovali dete u zvezde i stvarno vredi! Olimpijakos prodaje bisera u Premijer ligu za 15.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 14:59
Hal posle golmana Konstantinosa Colakisa kupuje i Hristosa Muzakitisa. Doduše, da su ga pirejski crveno-beli prodali pre godinu dana, kada ga je hteo Brajton, drastično bi bolje prošli
Zanavek će u Pireju pamtiti onih čudesnih godinu dana i sezonu 2023/2024, jer tada je Olimpijakos podigao pehar u Ligi konferencije, a njegov mladi tim je bio najbolji u Ligi šampiona. Bio je to nestvaran period na Karaiskakiju i plodovi se i dalje ubiraju.
Iz te generacije je prošlog leta na Ostrvo otišao Haralampos Kostulas, koga je Brajton otkupio za čak 35.000.000 evra. I nije bio jedini talenat pirejskih crveno-belih koga je klub sa Ameksa hteo – bio je i Hristos Muzakitis. Nije završio tamo, navodno je Olimpijakos odbio basnoslovan novac, ali će biser, ipak, godinu dana kasnije u Premijer ligu.
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Grci su kovali dete u zvezde i stvarno vredi! Jer drugu godinu zaredom na vrata Karaiskakija pokucao je tim iz Premijer lige. Nije se vratio Brajton, došao je Sergej Jakirović, hrvatski trener koji izvanredno poznaje balkansko tržište, i sva je prilika da će Hristos Muzakitis (19) biti nova velika kupovina Hal Sitija. I bombica za kraj prelaznog roka.
Kakvi su uslovi?
Ako se u obzir uzme kako je Olimpijakos prodavao kroz istoriju – više nego dobri. Hal Siti će pred njega na sto istresti 15.000.000 evra. Bude li pogodbe, zasigurno će biti u Top 10 prodaja. Iščupaju i crveno-beli makar malo više, mogao bi da uđe i u Top 5. Ali, ako bismo se vratili na prethodno leto…
Tada je Milan bio voljan centralnog vezistu, koji je pravio dar-mar u Ligi šampiona za mlade, da otkupi za oko 20.000.000 evra, a kasnije je Darko Kovačević, sportski direktor Olimpijakosa, istakao kako je od Brajtona odbijeno čak 40.000.000 evra! Razlog je bio taj što su verovali da treba da ostane i razvija se, da će značiti timu, te da bi, možda, mogao i bolje da prođe.
Prevarili su se u Olimpijakosu, tu cenu, verovatno, nikada više neće dobiti. Nisu prihvatili preozbiljnu svotu novca minulog leta, iz finansijskog ugla povučen je rđav potez, ali nije kao da je Hal Siti došao sa sićom.
Dođe li do pogodbe među klubovima, definitivno će Hul Siti i Sergej Jakirović biti najdraži partneri Olimpijakosa. Jer, nije reč samo o Hristosu Muzakitis, pre centralnog veziste engleski i grčki klub su već poslovali ovoga leta – na Ostrvu je u transferu vrednom 23.300.000 evra otišao Konstantinos Colakis. Biće dvojica Grka u svlačionici…