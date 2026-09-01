Grci kovali dete u zvezde i stvarno vredi! Olimpijakos prodaje bisera u Premijer ligu za 15.000.000

Zanavek će u Pireju pamtiti onih čudesnih godinu dana i sezonu 2023/2024, jer tada je Olimpijakos podigao pehar u Ligi konferencije, a njegov mladi tim je bio najbolji u Ligi šampiona. Bio je to nestvaran period na Karaiskakiju i plodovi se i dalje ubiraju.

Iz te generacije je prošlog leta na Ostrvo otišao Haralampos Kostulas, koga je Brajton otkupio za čak 35.000.000 evra. I nije bio jedini talenat pirejskih crveno-belih koga je klub sa Ameksa hteo – bio je i Hristos Muzakitis. Nije završio tamo, navodno je Olimpijakos odbio basnoslovan novac, ali će biser, ipak, godinu dana kasnije u Premijer ligu.