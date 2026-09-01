Jak prelazni rok HSV-a: U poslednja 24 sata stigla dvojica učesnika Mundijala i ključna karika

U poslednja 24 sata HSV je završio dva najveća posla. Tokom prepodneva od Arsenala je definitivno otkupljen ponajbolji igrač iz prošle sezone, Portugalac Fabio Vijeira (26), i to za svega 9.000.000 evra (Tobdžije u startu potraživale i 20.000.000), dok je iz Genka stigao Zakarija el Uahdi (24).

Kao šlag na tortu trebalo bi da padne 24-godišnji reprezentativac Norveške David Meler Volfe iz Vulverhemptona. Momak je još sinoć stigao u Menačku, obavio lekarske preglede, pa se svakog časa očekuje da stavi paraf, odnosno da ga Hamburger zvanično predstavi. Radi se o pozajmici s pravom otkupa idućeg leta.

Kao što je poznato, Merlin Polcin preferira sistem s izuzetno ofanzivnim ving-bekovima, a dolaskom El Uahdija (reprezentativca Maroka i još jednog učesnika proteklog Mundijala) i Meler Volfea HSV će sigurno imati jedan od najboljih krilnih tandema u Bundesligi.

Podsetimo, prethodnih dana šestostruki šampion Nemačke angažovao je još nekoliko zvučnih imena, poput Patsona Dake, Teterma Mofija, Sebastijana Bornaua... Potrošeno je ukupno 30.500.000 evra, što je četvrti najskuplji prelazni rok u istoriji kluba.