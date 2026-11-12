Odluka u poslednji čas: Amerikanci ne idu na Mundijalito

Kako piše ESPN, američka vlada je idala 23. oktobra savet Amerikancima da ne putuju u Katar zbog ratnih konflikata na Bliskom istoku. Očigledno se čekalo još nekoliko dana da li će se preporuka promeniti u narednih 20 dana, ali kako se to nije dogodilo, odlučeno je da mladi fudbaleri ostanu kod kuće.

„Pišemo vam da vas obavestimo o našoj teškoj odluci da otkažemo pripremni kamp i učešće na Svetskom prvenstvu. Mi smo veoma ponosni na spremnost naših igrača i stručnog štaba da predstavljaju SAD na Svetskom prvenstvu. Nažalost, u svetlu trenutnih okolnosti uključujući upozorenje za putovanja Trećeg nivoa Stejt dipartmenta za Katar i povezane direktive za osoblje ambasade i njihovih porodica, nismo u mogućnosti da učestvujemo na turniru. Dobrobit naših igrača i stručnog štaba uvek će biti naš glavni prioritet“, stoji u pismu upućenom FIFA.

Reprezentacija SAD je trebalo da igra u grupi J sa Crnom Gorom, Alžirom i Čileom.