PSV krenuo po De Brujnea, za početak – 2.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 12:02
Holanđani poslali prvu ponudu Napoliju
Pre nekoliko dana pojavila se informacija da PSV želi Kevina de Brujnea, a holandski Telegraf piše da je iz Ajndhovena podno Vezuva već poslata konkretna ponuda za 35-godišnjeg Belgijanca. Samo, pitanje je da li će 2.000.000 evra biti dovljno da Napoli pristane na transfer. Navodno, moraće Filipsovci da povećaju iznos.
U prilog Holanđanima ide to što de Brujneov ugovor sa Napolijem važi do kraja sezone, a s obzirom na neubedljive partije i neslaganje sa Masimilijanom Alegrijem, klub želi što pre da se odrekne njegove visoke plate, koja je 5.500.000 evra neto, odnosno nešto više od 11.000.000 bruto. Za Napoli je u trenucima rezultatske krize (tek 10. mesto u Seriji A i samo tri boda iz prva četiri kola Lige šampiona) to prevelik zalogaj.
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Ne može ni PSV da isprate takve uslove, ali bi ga svakako učinio jednim od svojih najplaćenijih igrača. U rangu Ivana Perišića, koji navodno zarađuje oko 1.500.000 evra po sezoni. Verovatno bi tu bio uključen i određeni bonus za potpis, kao što je učinio Napoli kada ga je doveo pre dva leta kao slobodnog igrača.
Plus za PSV je i podatak da De Brujne želi sa porodicom da se vrati u Belgiju i preseli u Limburg, koji je na svega sat vremena vožnje od Ajndhovena, piše Telegraf.
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Teško je poverovati da je moguće dovesti takvog majstora fudbala za samo 2.000.000 evra, ali u ovom slučaju deluje da bi mnogo toga moglo da se poklopi. Čak i ako PSV bude morao da izdvoji nešto više novca, neće to biti velika razlika.
Jeste Kevin de Brujne fudbaler u godinama, međutim, ima PSV u timu pomenutog Perišića (37), kao i našeg Filipa Kostića (34), pa ga to ne sprečava da bude prvi na tabeli holandskog prvenstva posle 12 kola.
Belgijski vezista je ove sezone sakupio 15 nastupa za Napoli, u kojima je dao četiri i asistirao za dva pogotka. Igra redovno, ali i ne krije da nije zadovoljan na jugu Italije. Ne samo trenerom Alegrijem, već i pojedinim saigračima...
Ukupno je De Brujne od dolaska u Napoli odigrao 36 utakmica, dao devet golova i sakupio šest asistencija.