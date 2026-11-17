Ne može ni PSV da isprate takve uslove, ali bi ga svakako učinio jednim od svojih najplaćenijih igrača. U rangu Ivana Perišića, koji navodno zarađuje oko 1.500.000 evra po sezoni. Verovatno bi tu bio uključen i određeni bonus za potpis, kao što je učinio Napoli kada ga je doveo pre dva leta kao slobodnog igrača.

Plus za PSV je i podatak da De Brujne želi sa porodicom da se vrati u Belgiju i preseli u Limburg, koji je na svega sat vremena vožnje od Ajndhovena, piše Telegraf.

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Teško je poverovati da je moguće dovesti takvog majstora fudbala za samo 2.000.000 evra, ali u ovom slučaju deluje da bi mnogo toga moglo da se poklopi. Čak i ako PSV bude morao da izdvoji nešto više novca, neće to biti velika razlika.

Jeste Kevin de Brujne fudbaler u godinama, međutim, ima PSV u timu pomenutog Perišića (37), kao i našeg Filipa Kostića (34), pa ga to ne sprečava da bude prvi na tabeli holandskog prvenstva posle 12 kola.

Belgijski vezista je ove sezone sakupio 15 nastupa za Napoli, u kojima je dao četiri i asistirao za dva pogotka. Igra redovno, ali i ne krije da nije zadovoljan na jugu Italije. Ne samo trenerom Alegrijem, već i pojedinim saigračima...

Ukupno je De Brujne od dolaska u Napoli odigrao 36 utakmica, dao devet golova i sakupio šest asistencija.