U domovini su mu zbog tanke defanzive seli na kičmu.

Bačena je petarda pod noge Holanđanima, a Denzel Damfris našao se na udaru bivših igrača.

„Kod prvog gola je morao mnogo čvršće da uđe u duel. On je jednostavno pustio tog napadača u šesnaesterac, a tu svaki kontakt može da bude penal. Doprineo je ranjivosti“, rekao je Kalid Bularuz, a nadovezao se Teo Jansen:

„Jednostavno nije toliko dobar defanzivac. Dobar je samo kada je u pokretu“.

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Saglasan je bio sa tom konstatacijom Kalid Bularuz, ali ne samo on…

Uključio se Vim Kift, nekadašnji evropski prvak sa Holandijom, osvajač Lige šampiona sa PSV Ajndhovenom, te Zlatna kopačka dok je nosio dres Ajaksa, te dve godine najbolji strelac Eredivizije. Najviše ga je nagazio.

„Takođe sam imao utisak da fizički nije spreman. Mučio se pri kretanju, kao da nosi džak krompira na leđima“, zaključio je Vim Kift.