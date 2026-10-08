Bruno Duarte od udarca u rebra izgubio svest: Trenutak panike...
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 20:28
"Hvala Bogu, bio je samo strah", napisao je Brazilac
Igrao se u protekle noći jedan od najvećih brazilskih derbija, Vasko da Gama došao je Botafogu u goste i – pobedio sa 2:1. Ali, u jednom momentu svima se prevrnulo u stomaku, a razlog je bio taj što je Bruno Duarte ostao da leži na travi. Bio je bez svesti.
Doskorašnji napadač Crvene zvezde je u završnici prvog poluvremena ušao u duel sa Feraresijem, obojica su pala na travu, a Bruna Duartea je igrač Botafoga slučajno udario kolenom u predelu rebara...
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Ubrzo je došlo do drugog duela, pao je Kolidio i sudija je prekinuo igru. Lekarska pomoć mu je ukazivana, a za to vreme Bruno Duarte je mahao, tražio je pomoć, međutim, isprva to niko nije primetio. Prvi ga je uočio Tijago Mendes i prišao je da mu pomogne. Kada se približio, shvatio je da brazilski napadač ne reaguje.
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Potapšao ga je po licu, međutim, nije davao nikakve znake. Prišla je lekarska ekipa i Bruno Duarte ih je dao. Izmena je bila neophodna, iznet je na nosilima, ali nije bilo potrebe da ide u bolnicu. Ostao je na klupi sa saigračima.
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"Hvala svima na porukama. Hvala Bogu, bio je samo strah, trenutak panike. Nastavljamo dalje", napisao je Bruno Duarte.
Zamenio je u finišu prvog poluvremena Dejvid i početka drugog dela je pogodio. Duplirao je prednost na semaforu, a Botafogo je preko Aleksa Teljesa uspeo samo da ublaži poraz.