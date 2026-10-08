Bruno Duarte od udarca u rebra izgubio svest: Trenutak panike...

Ubrzo je došlo do drugog duela, pao je Kolidio i sudija je prekinuo igru. Lekarska pomoć mu je ukazivana, a za to vreme Bruno Duarte je mahao, tražio je pomoć, međutim, isprva to niko nije primetio. Prvi ga je uočio Tijago Mendes i prišao je da mu pomogne. Kada se približio, shvatio je da brazilski napadač ne reaguje.

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Potapšao ga je po licu, međutim, nije davao nikakve znake. Prišla je lekarska ekipa i Bruno Duarte ih je dao. Izmena je bila neophodna, iznet je na nosilima, ali nije bilo potrebe da ide u bolnicu. Ostao je na klupi sa saigračima.

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"Hvala svima na porukama. Hvala Bogu, bio je samo strah, trenutak panike. Nastavljamo dalje", napisao je Bruno Duarte.

Zamenio je u finišu prvog poluvremena Dejvid i početka drugog dela je pogodio. Duplirao je prednost na semaforu, a Botafogo je preko Aleksa Teljesa uspeo samo da ublaži poraz.