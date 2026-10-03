Mirovna misija "Ronaldo": Pritisak i imperativ pomirenja zbog Mundijala 2030.

Gotovo referendumski, Ronaldov odlazak je podelio naciju budući da već godinama postoje dve strane - jedna koja veruje da mu je vreme odavno isteklo i da je teg oko noge timskoj igri Portugalije i druga koja bi ga zbog minulog rada, aure, statusa jednog od najvećih svih vremena, gledala u dresu reprezentacije dok je sposoban da hoda.

Nedelja, 20.45: (1,65) Portugal (4,00) Norveška (5,10) - MOZZART RELAX

Iako je portugalski O Jogo uveravao da je ovo konačno zbogom i je Ronaldo raskrstio sa reprezentacijom, danas su Record i A Bola lansirali nove informacije. Fudbalski savez Portugalije inicirao je pomirenje! Mirovna misija je otpočela, Žezus je pristao da sedne za sto sa Ronaldom, a vrhovno telo portugalskog fudbala radi na zakazivanju sastanka za narednu sedmicu... Ono što nedostaje jeste Kristijanov odgovor.

Jasno je da Savez ne želi da se jedna od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala, karijera u koju je stalo 234 utakmice 146 golova, 45 asistencija i titula prvaka Evrope, završi na ovako tužan i neslavan način. Međutim, postoji još jedan, strahovito važan razlog - Mundijal 2030. godine.

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Predsednik Saveza Pedro Proensa poslednjih dana trpi izuzetno jake pritiske od različitih cenatara političke i ekonomske moći, a sve zbog Mundijala 2030. koji će se uz Španiju i Maroko, održati i u Portugaliji. Ronaldo je jedan od glavnih ambasadora turnira, njegovo prisustvo je ključno za postizanje ekonomskog dogovora sa FIFA, jer su njegovi komercijalni potencijal i moć nemerljivi. Drugim rečima, kroz komercijalne aktivnosti, Portugalac može da generiše ogroman novac svim organizatorima.

Žezusova spremnost na razgovor i pomirenje jeste značajan znak otvorenosti, neophodne u trenutku kada su tenzija, napetost i efekat razdora počeli da se prelivaju i na ulice Lisabona i Porta. U vrhu Saveza su shvatili da iz brojnih razloga moraju da budu mirotvorci, da je pomirenje sa golgeterom Al Nasra imperativ i stoga su u konstantnom kontaktu sa Ronaldovim okruženjem kako bi se požar što pre ugasio, ili makar lokalizovao.

Reprezentacija u Portu čeka sutrašnji duel sa Norveškom pokušavajući da se izoluje o spoljnih uticaja. Ronaldo je u Madridu i lopta je prebačena u njegovo dvorište. Čitava fudbalska planeta čega konačni rasplet.