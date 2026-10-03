Mirovna misija "Ronaldo": Pritisak i imperativ pomirenja zbog Mundijala 2030.
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 13:02
Žorž Žezus pristao na razgovor, lopta je u Kristijanovom dvorištu
Portugaliju trese nezapamćeni zemljotres. Ne meri se Rihterovom skalom, već Ronaldovim brojačem fudbalske nestabilnosti koja se preliva i van granica sporta što su jasno pokazali sukobi navijača na ulicama Porta zbog čega je morala da reaguje i policija.
Znate već kako je su tektonske ploče počele da se pomeraju. Ronaldo je posle 18 godina prvi put presedeo utakmicu Navigatora na klupi. Potom se desila konferencija na kojoj je selektor Žorž Žezus nedvosmisleno poručio da je on gazda i da isključivo on deli minutažu, nakon čega je Ronaldo spakovao kofere i napustio reprezentaciju. Nisu pomogli ni razgovori sa selektorom i predsednikom saveza, najbolji strelac u istoriji fudbala, se povređenog ega, odmetnuo i kako posle 23 godine napustio državni tim.
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Gotovo referendumski, Ronaldov odlazak je podelio naciju budući da već godinama postoje dve strane - jedna koja veruje da mu je vreme odavno isteklo i da je teg oko noge timskoj igri Portugalije i druga koja bi ga zbog minulog rada, aure, statusa jednog od najvećih svih vremena, gledala u dresu reprezentacije dok je sposoban da hoda.
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Iako je portugalski O Jogo uveravao da je ovo konačno zbogom i je Ronaldo raskrstio sa reprezentacijom, danas su Record i A Bola lansirali nove informacije. Fudbalski savez Portugalije inicirao je pomirenje! Mirovna misija je otpočela, Žezus je pristao da sedne za sto sa Ronaldom, a vrhovno telo portugalskog fudbala radi na zakazivanju sastanka za narednu sedmicu... Ono što nedostaje jeste Kristijanov odgovor.
Jasno je da Savez ne želi da se jedna od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala, karijera u koju je stalo 234 utakmice 146 golova, 45 asistencija i titula prvaka Evrope, završi na ovako tužan i neslavan način. Međutim, postoji još jedan, strahovito važan razlog - Mundijal 2030. godine.
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Predsednik Saveza Pedro Proensa poslednjih dana trpi izuzetno jake pritiske od različitih cenatara političke i ekonomske moći, a sve zbog Mundijala 2030. koji će se uz Španiju i Maroko, održati i u Portugaliji. Ronaldo je jedan od glavnih ambasadora turnira, njegovo prisustvo je ključno za postizanje ekonomskog dogovora sa FIFA, jer su njegovi komercijalni potencijal i moć nemerljivi. Drugim rečima, kroz komercijalne aktivnosti, Portugalac može da generiše ogroman novac svim organizatorima.
Žezusova spremnost na razgovor i pomirenje jeste značajan znak otvorenosti, neophodne u trenutku kada su tenzija, napetost i efekat razdora počeli da se prelivaju i na ulice Lisabona i Porta. U vrhu Saveza su shvatili da iz brojnih razloga moraju da budu mirotvorci, da je pomirenje sa golgeterom Al Nasra imperativ i stoga su u konstantnom kontaktu sa Ronaldovim okruženjem kako bi se požar što pre ugasio, ili makar lokalizovao.
Reprezentacija u Portu čeka sutrašnji duel sa Norveškom pokušavajući da se izoluje o spoljnih uticaja. Ronaldo je u Madridu i lopta je prebačena u njegovo dvorište. Čitava fudbalska planeta čega konačni rasplet.