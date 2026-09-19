Budimirova magična stotka u Primeri (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | sub. 19.09.26. | 15:55
Napadač Osasune proslavio jubilej golom protiv Rajo Valjekana u remiju sa 1:1 (1:0), pa mu je sada naredni cilj da prestigne Davora Šukera
Znali smo da će hrvatski fudbaler Ante Budimir probati ove sezone da dođe do velikog jubileja u Primeri, 100. gola u karijeri u španskom šampionatu. Uoči sezone 2026/2027 je 35-godišnjem centarforu Osasune nedostajalo još pet pogodaka za veliki uspeh, cilj je bio dostižan, ali teško da je iko pomislio da će ga Budimir stići još tokom leta. Međutim, ušao je visoki golgeter snažno u šampionat i već je ove subote, u 7. kolu Primere, stigao do stotke. Postigao je vrlo atraktivan gol u 16. minutu protiv Rajo Valjekana, u remiju sa 1:1 (1:0).
Prethodno je Budimir dao po gol protiv Selte (2:1) i Hetafea (1:0), te dva protiv Alavesa (2:5). Zatim, Osasuna je vezala još dva poraza bez datog gola, protiv Espanjola (0:2) i Atletiko Madrida (0:4), da bi ovog popodneva Hrvat konačno postao trocifren.
Izabrane vesti
Nekadašnji napadač Gorice, Inter Zaprešića i zagrebačke Lokomotive je u španski fudbal došao u januaru 2019. godine. Majorka ga je dovela iz Krotonea za 2.200.000 evra, a za nešto više od godinu i po dana u njenom dresu postigao je ukupno 19 pogodaka.
21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR
U oktobru 2020. je Budimir prešao u Osasunu, najpre na pozajmicu, pa kasnije i za stalno u transferu teškom 8.000.000 evra. I vredeo je svakog centa, pošto je dosad za tim iz Pamplone dao 95 golova u svim takmičenjima.
Postao je Budimir tako drugi Hrvat koji je stigao do magične stotke. Pre njega toliko golova je postigao legendarni napadač Real Madrida i Sevilje Davor Šuker. On se zaustavio na 114 pogodaka. Sada već to deluje kao cifra koju bi Osasunin veteran mogao da nadmaši... Na večnoj listi sada je 84. strelac.
Na njegovu žalost, lep gol koji je dao iz okreta nije bio dovoljan za pobedu. U 51. minutu je Adrija Pedrosa izbegao ofsajd zamku, pravovremeno se ubacio, a zatim vratio povratnu loptu za Serhija Kamelja, kojem nije bilo teško da posle Real Madrida zatrese i mrežu Osasune.
Ispostavilo se na kraju da se tim rezultatom i završila utakmica...
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
Espanjol - Elče 1:3 (0:2)
/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/
Subota
Osasuna - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)
/Budimir 16 - Kameljo 51/
16.15: (1,65) Atletik Bilbao (3,70) Alaves (5,60) MR
18.30: 1,90) Selta (3,50) Rasing Santander (4,10) MR
21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR
Nedelja
14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR
16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR
18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR
18.30: (3,50) Deportivo La Korunja (3,45) Betis (2,10) MR
21.00: (2,75) Valensija (3,30) Real Sosijedad (2,60) MR
***kvote su podložne promnenama