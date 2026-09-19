Budimirova magična stotka u Primeri (VIDEO)

Znali smo da će hrvatski fudbaler Ante Budimir probati ove sezone da dođe do velikog jubileja u Primeri, 100. gola u karijeri u španskom šampionatu. Uoči sezone 2026/2027 je 35-godišnjem centarforu Osasune nedostajalo još pet pogodaka za veliki uspeh, cilj je bio dostižan, ali teško da je iko pomislio da će ga Budimir stići još tokom leta. Međutim, ušao je visoki golgeter snažno u šampionat i već je ove subote, u 7. kolu Primere, stigao do stotke. Postigao je vrlo atraktivan gol u 16. minutu protiv Rajo Valjekana, u remiju sa 1:1 (1:0).

Prethodno je Budimir dao po gol protiv Selte (2:1) i Hetafea (1:0), te dva protiv Alavesa (2:5). Zatim, Osasuna je vezala još dva poraza bez datog gola, protiv Espanjola (0:2) i Atletiko Madrida (0:4), da bi ovog popodneva Hrvat konačno postao trocifren.