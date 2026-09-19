Navijači Vest Hema na stubu srama: Klasično cinkarenje, grupa policijskih doušnika, ultimativni čin kukavičluka

Da se razumemo, ovde nije reč o promociji huliganizma, nasilja ili uličnih tuča, niti bilo ko normalan želi krvoproliće na ulicama Londona. Zakon je jasan, a divljaštvu nije mesto u modernom društvu. Ali u tom paralelnom, navijačkom svetu, od pamtiveka postoje neka nepisana pravila i bazični muški kod. Ako si već svesno izabrao da budeš deo te priče, ako si sam zakazao susret i prihvatio igru po uličnim pravilima, onda ima da stojiš iza svojih reči. Onog trenutka kada prekršiš sopstveni kodeks i iskoristiš policijsku značku kao štit jer ti se stegla petlja, gubiš pravo da glumiš opasnog momka sa tribine. Niko ne traži od tebe da praviš haos, ali ako nemaš hrabrosti za igru koju si sam započeo, onda sedi kod kuće, ćuti i ne glumi ono što nisi.

Ono što se desilo uoči 14 godina čekanog londonskog derbija između Milvola i Vest Hema (2:2) krši sve postulate navijačke, neki bi rekli, huliganske, kulture. Navijači Vest Hema zakazali su "ferku" sa pristalicama Milvola, što su oni prihvatili, pa su ih pozvali da dođu na određenu lokaciju da se tu obračunaju. Umesto bitke na londonskim ulicama, navijači Vest Hema nisu ni došli, već su pozvali policiju da se pojavi na toj lokaciji, tako da su organi javnog reda i mira pohapsili sve navijače Milvola.