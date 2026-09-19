Navijači Vest Hema na stubu srama: Klasično cinkarenje, grupa policijskih doušnika, ultimativni čin kukavičluka
Vreme čitanja: 4min | sub. 19.09.26. | 16:33
Od ovakvog poteza prevrnuo bi se želudac navijačima od Buenos Ajresa i Rija do Beograda, Varšave, Atine, Istanbula...
Da se razumemo, ovde nije reč o promociji huliganizma, nasilja ili uličnih tuča, niti bilo ko normalan želi krvoproliće na ulicama Londona. Zakon je jasan, a divljaštvu nije mesto u modernom društvu. Ali u tom paralelnom, navijačkom svetu, od pamtiveka postoje neka nepisana pravila i bazični muški kod. Ako si već svesno izabrao da budeš deo te priče, ako si sam zakazao susret i prihvatio igru po uličnim pravilima, onda ima da stojiš iza svojih reči. Onog trenutka kada prekršiš sopstveni kodeks i iskoristiš policijsku značku kao štit jer ti se stegla petlja, gubiš pravo da glumiš opasnog momka sa tribine. Niko ne traži od tebe da praviš haos, ali ako nemaš hrabrosti za igru koju si sam započeo, onda sedi kod kuće, ćuti i ne glumi ono što nisi.
Ono što se desilo uoči 14 godina čekanog londonskog derbija između Milvola i Vest Hema (2:2) krši sve postulate navijačke, neki bi rekli, huliganske, kulture. Navijači Vest Hema zakazali su "ferku" sa pristalicama Milvola, što su oni prihvatili, pa su ih pozvali da dođu na određenu lokaciju da se tu obračunaju. Umesto bitke na londonskim ulicama, navijači Vest Hema nisu ni došli, već su pozvali policiju da se pojavi na toj lokaciji, tako da su organi javnog reda i mira pohapsili sve navijače Milvola.
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Na društvenim mrežama mnogi bruje o tom činu navijača Vest Hema, a brojni su komentari kojima su pristalice Čekićara stavljene na stub srama. Neke od njih glase:
"To je ultimativni čin kukavičluka i najjadniji potez u istoriji engleskog huliganizma" i "u svetu gde reč i obraz znače sve, gde se sukobi rešavaju, muški, pesnicama, i gde važi sveto pravilo da se policija nikada ne meša u navijačke račune, navijači Vest Hema su odlučili da postanu grupa policijskih doušnika".
I zaista, od ovakvog poteza okrenuo bi se želudac svakom žustrijem navijaču na planeti. Ovo izaziva duboko gnušanje i sablazan u svakom kutku navijačkog sveta, od uzavrelih tribina Buenos Ajresa i Rio de Žaneira, preko Varšave, Beograda, Atine, Istanbula... Tamo se za ovakvu izdaju kodeksa gubi status, briše se ime grupe i beži sa tribine glavom bez obzira. Vest Hem je ovim činom pljunuo u lice celom globalnom navijačkom pokretu i postavio standard kukavičluka koji će se prepričavati od Južne Amerike do Istočne Evrope kao primer velike navijačke sramote.
Zbog političke korektnosti i onih koji ne mogu da razumeju kako funkcionišu stvari u tim specifičnim socijalnim grupama, teško je očekivati da će se neko od stručnih konsultanata u Engleskoj oglasiti po ovom pitanju, ali na društvenim mrežama ne prestaju da pljušte optužbe na račun časti navijača Vest Hema.
"Pozvati rivala na "ferku", dati lokaciju, a onda poslati marice i interventnu jedinicu da pohapsi ljude na tacni? To je klasično cinkarenje i potez bez trunke dostojanstva".
I zapravo, kada se malo bolje pogleda, sve ovo je postalo i pomalo smešno. Čuvena klupska himna Vest Hema glasi "I'm Forever Blowing Bubbles" (Zauvek duvam balončiće). E pa, momci iz Istočnog Londona su opravdali svaku reč te pesme. Umesto da pokažu zube i muški stanu na crtu, oni su pokazali da su upravo to, obični nežni balončići koji pucaju. Milvol je u ovoj priči ispao naivan jer je verovao u staru školu i ulični kodeks koji očigledno više ne postoji.
ČEMPIONŠIP – 8. KOLO
Petak
Bristol Siti – Votford 1:0 (1:0)
/Balard 31/
Subota
Milvol - Vest Hem 2:2 (2:0)
/Tejlor 14, Eghil 45+3 - Kante 74, Mavropanos 80/
Stouk - Šefild junajted 2:1 (0:0)
/Mekglin 78, Galager 86 - Filips 51/
Kardif - Čarlton 3:1 (2:1)
/Mojlan 6, 61, Saleh 24 - Kempbel 26/
16.00: (2,75) Birmingem (3,45) Midlzbro (2,50)
16.00: (2,20) Portsmut (3,40) Blekburn (3,30)
16.00: (2,90) Reksam (3,45) Sautempton (2,40)
16.00: (3,05) Linkoln (3,35) Svonsi (2,35)
16.00: (1,90) Barnli (3,50) Derbi (4,10)
16.00: (1,75) Kvins Park Rendžers (3,60) Preston (4,90)
Nedelja
13.00: (1,80) Vulverhempton (3,60) VBA (4,60)
14.30: (1,50) Norič (4,40) Bolton (6,50)
***kvote su podložne promenama