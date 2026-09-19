Huančo posle karijere želi da kupi konje: Razgovaraću sa Jokićem...

Pred meč sa PAOK-om u okviru turnira Pavlos Janakopulos, Ernangomez je dao interjvu za Eurohoops. Prvo je pričao o rivalstvu Panatinaikosa i Olimpijakosa.

"Nemam nikakvu mržnju prema Olimpijakosu. Sport treba da ujedinjuje ljude. Potpuno razumem strast navijača. Oni troše mnogo novca i vremena i žele da uspemo. Isto je i sa nama. Naporno radimo svaki dan i, kada ne ostvarite ciljeve, razumem bes. Naravno da možemo biti razočarani. Igramo ovu igru zbog navijača, ali ne smemo preći određene granice. Ako deca vide da prelazimo te granice, sport jednostavno postaje džungla".

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Osvrnuo se na svoji situaciju u Panatinaikosu sa kojim je potpisao novi ugovor do 2030. godine.

"Zaista sam srećan ovde. U poslednje tri godine pronašao sam svoj dom. Pronašao sam svoje mesto. Veoma sam zadovoljan svime u vezi sa organizacijom. Drago mi je što se borimo za titule i što imamo tu sirovu želju za pobedom. Postojala je šansa da odem, ali moja majka je oduvek želela da bude sa mnom ovde i onda je odluka da ostanem bila laka".

Van košarke, Ernangomez vodi jedan miran život. I kada se penzioniše želeo bi da na svom imanju u Asturijasu poseduje i neke konje. Na njegovu sreću, u telefonskom imeniku ima broj najboljeg poznavaoca konja među košarkašima.

"Još uvek nemam konje, ali razgovaraću sa Jokićem", završio je Ernangomez.