Vest meseca: Totenhem dao gol! I to ne jedan, nego dva, ali kasno da se spasi poraza od Aston Vile

Četa Roberta De Zerbija je taj “post” prekinula posle više od osam sati fudbala, ako računamo i meč poslednjeg kola prethodne sezone protiv Evertona. Štaviše, dali su u poslednjoj sekundi utakmice i drugi gol, ali prekasno da spreče još jedan rezultatski neuspeh – 2:3 (0:1) u uzbudljivom meču petog kola. Rezultat zavarava, jer vodili su gosti sa 3:0 do 86. minuta.

Fudbal je i zbog toga čarobna igra. Jer, moguće je da duel poslednja dva osvajala Lige Evrope bude istovremeno okršaj dva najneprijatnija iznenađenja na startu nove sezone u Premijer ligi. Međusobni sudar u petom kolu najatraktivnije nacionalne lige na našem kontinentu, Totenhem i Aston Vila dočekali su sa tri boda i jednim postignutim golom u zbiru, u prve četiri runde!

Prvi trijumf ekipe Unaija Emerija u prvenstvu, ali već treći u poslednje četiri utakmice, ako računamo i Ligu šampiona i Liga kup, tako da tim iz Birmingema polako, ali sigurno staje na noge. I posebno će njegove navijače obradovati to što je pobedu donelo najskuplje pojačanje u istoriji kluba, u svom debitantskom nastupu u startnoj postavi. Ali, doći ćemo i do Johana Manzambija, strelca i asistenta ovog popodneva u Londonu... Jer, treba biti pošten i reći da je Totenhem na ovoj utakmici možda zaslužio i da osvoji neki bod. A zašto nije, možda su sad već i neke mađije u pitanju, ali doprineo je ipak i suvi kvalitet Ziona Suzukija. Čudesno je branio japanski čuvar mreže u uvodnih pola sata - Savinju, na primer, dva udarca u istom napadu u 11. minutu, pa u 20. minutu Greju, samo što je ušao u igru, nogom na gol-liniji, pa odmah posle tog kornera ponovo Savinju sa distance.

U jednom momentu, tačno na sredini prvog dela igre, statistika je zabeležila da je u poslednjih deset minuta posed lopte u procentima iznosio 86:14 u korist domaćina. I baš tada su se trgli fudbaleri Aston Vile, počeli da prete – samo u prvom poluvremenu ovog meča imali su polovinu broja šuteva u okvir gola (tri) u odnosu na prva četiri kola zajedno. Ali, način na koji su poveli u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena još jedan je dokaz maleroznosti Pevaca. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! Najpre se Pedro Poro teško povredio još u 17. minutu, taman što se vratio u tim nakon što je propustio mečeve sa Evertonom i Liverpulom, a onda je u 45. minutu nezgodan udarac u lice dobio Miki van de Ven. Bilo je tu mnogo krvi, morao je da napusti teren, i dok su njega ‘krpili’, dok je, dakle, zjapila rupa u odbrani, Endi Robertson je, u najboljoj nameri, napravio veliku štetu svom timu. Hteo je da spreči da lopta izađe u korner, ali ju je poklonio MekGinu, ovaj je prosledio Kamari, a njegova asistencija pronašla je jedno od otkrovenja nedavnog Mundijala.

U drugom poluvremenu Totenhem je pao u igri, ali je – postigao gol! Iz ofsajda! I opet je Roberston bio težak maler, jer je njegova nedozvoljena pozicija pokvarila slavlje Kudusa i genijalno proigravanje Tonalija u začetku akcije. Od sve muke, De Zerbi se samo ironično nasmejao i zagrlio pomoćnog sudiju, navijači su se u neverici hvatali za glavu, pre nego što ih je strpljenje i definitivno izdalo, pa su počeli i da zvižde domaćim igračima. Solanke je ponovo potrošio sat vremena u špicu bez ikakvog učinka, Medison ga je zamenio, Marmuš otišao u špic, ali tek ulaskom Galahera u 84. minutu biće razbijen golgeterski maler. Prekasno, jer prethodno su na drugoj strani pala još dva.

I ne zna se koji od kojeg lepši, jer je Nikolas Džekson kao na Kopakabani nasamario Van de Vena i materijalizovao dodavanje Manzambija (precizni statističari su već izračunali da je reprezentativac Švajcarske tek drugi fudbaler u istoriji Aston Vile koji je zabeležio po gol i asistenciju na svom debiju u startnoj postavi u Premijer ligi, posle Kevina Filipsa 2005. godine), a onda je trijumf ukrasio Emilijano Buendija prekrasnim udarcem sa distance.