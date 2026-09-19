Umalo se Den nije srušio, Vest Hem se izvukao! Zbog ovog derbija tresu se londonski dokovi

Svakako, da sklonimo to na stranu, i dobro je što nije bilo sukoba, pa da se posvetimo fudbalu. Posle 14 godina, "Docker's derby" goreo je na Denu! Od kada je u 14. sekundi pokošen Bouen dok se lopta još nije ni zakotrljala, a tribine se tresle, jasno je bilo šta će se gledati u osmom kolu Čempionšipa. Milvol je u prvom poluvremenu blago rečeno pregazio Vest Hem, dok je u drugom u potpunosti stao i to najbolja ekipa drugog ranga engleskog fudbala ne prašta, posebno u ovakvom derbiju. Na kraju, podela bodova u jednom pravom spektaklu – 2:2 (2:0). Sjajna utakmica - inače 100. po redu između ova dva rivala, srećom ćemo imati još jedan ovaj derbi u drugom delu sezone. Za uživanje. Uživali su i oni koji su imali ovaj par na tiketu jer kada je Milvol poveo 2:0, mogao je da se zaokruži kec i igra 1-1, zahvaljujući Mozzart Relax .

Nisu više stara vremena, kada su satima pred veliki derbi letele pesnice, motke, cigle i ostali rekviziti po raznim delovima tela navijača Milvola i Vest Hema, ali tenzija se i dalje oseća među navijačima i igračima čak i preko televizijskih prijemnika. Pomenutog uvoda u vidu navijačkih okršaja nije bilo pred početak utakmice na Denu, čak je bio jedan momenat što bi Englezi rekli – " game's gone ". Navijači Vest Hema zakazali su "ferku" sa pristalicama Milvola, što su oni rano prihvatili, pa su ih pozvali da dođu na određenu lokaciju i da se tu obračunaju. Umesto bitke na londonskim ulicama, navijači Vest Hema nisu ni došli, već su pozvali policiju da se pojavi na toj lokaciji, tako da su organi javnog reda i mira pohapsili sve navijače Milvola. Makar se reprizirao "Green street hooligans" od ranog jutra...

Kao što je rečeno, napeto je bilo od samog početka. Igrači nešto nervozniji, navijači na ivici zaštitne ograde, jasno je bilo da će sve prštati. Bouen je poleteo u 14. sekundi utakmice posle oštrog starta, da bi se u petom minutu pokačio sa kapitenom domaće ekipe Kuperom. Morao je da dolazi golman da razdvaja i spreči neku veću frku, sudija ih je isto opomenuo, obavio jedan kraći razgovor sa njima, kako bi nekako smirio situaciju. Tačnije da mu se utakmica ne otme kontroli odmah na početku. Njemu nije, ali zato Vest Hemu jeste jer ih je domaćin u prvih 20 minuta blago rečeno – razbio. Nisu znali Čekićari šta ih je snašlo, ni sa koje strane stiže veća opasnost.

Nisu mogli gosti da stanu na loptu, da malo prodišu i priberu se od napada Milvola. Odlični Hermansen na golu Vest Hema bio je jedina svetla tačka jer je ostao na vetrometini i morao je sve da radi. Da skida centaršuteve, da brani nekada i nemoguće, a činjenica da je za 15 minuta već imao četiri odbrane, dovoljno govori šta se dešavalo. Nadirao je Milvol, propustio par dobrih šansi, a gol je visio u vazduhu sve vreme, iako je meč maltene tek počeo. I stigao je taj pogodak u 14. minutu. U pravom Čempionšip stilu doletela je lopta iskosa sa leve strane iz auta kao da je Rori Delap izvodio, a posle gužve je Hermansen imao dve nestvarne odbrane. Skinuo je dva zicera, jedan sa sedam metara i jedan sa nekoliko metara, ali jednostavno odbrana ga je izdala. Oba puta kada je odbranio lopta se odbijala na novi zicer i kada je otišla do štopera Tejlora na drugu stativu, spasa nije bilo jer je iz peterca zakucao loptu u praznu mrežu. Ostao je usamljen, nesnađena odbrana gostiju ga je ostavila i Milvol je došao do vođstva. A mogao je da postigne barem još pet golova.

Milvol je razbijao Vest Hem po levoj strani, gde Voker Piters nije mogao da se sastavi - što govori i činjenica da je na poluvremenu ostao u svlačionici - pod naletima fantastičnog Sturdža, koji je verovatno bio i najbolji igrač u prvom poluvremenu jer je bio nezaustavljiv. Svaki put kada je uzeo loptu i krenuo u trk, pored igrača Vest Hema izgledao je kao Roberto Karlos na vrhuncu karijere. Gurnuo je i perfektnu loptu u prostor za Arkontea, koji je izašao 1 na 1 sa golmanom, ali je sudija svirao ofsajd, iako ga nije bilo. Nažalost, nema VAR u Čempionšipu, pa bi i to verovatno bio gol. A još veća šteta je što Sajks pred kraj prvog poluvremena nije postigao pogodak, koji bi se godinama vrteo na špicama. Na ničiju loptu je natrčao sa skoro 30 metara i odmah iz trka opalio projektil jer je video da je Hermanson malo izašao, ali je pogodio samo prečku. Međutim, u trećem minutu nadoknade stigla je nagrada za vrhunsku igru Milvola u vidu novog gola i to posle nove nesnađenosti odbrane Vest Hema, konkretno Mavropanosa, pa i Bovena. Opet isto, aut sa leve strane, kao kod prvog gola, lopta leti više od 15 metara i pada u šesnaesterac pravo na nogu Neglija, koji iz nekog razloga ostaje nepokriven. Kao da mu je neko pored stative bacio loptu na nogu, a ne iz auta i sa nekoliko metara je zakucao u mrežu za dupliranje prednosti i zaokruživanje dominacije u prvom poluvremenu.

Odmah dve promene je napravio Espirito Santo na poluvremenu, malo se i promenila situacija u drugom delu jer je bilo očekivano da Vest Hem krene ozbiljnije napred i proba da napravi nešto, a da domaćin čeka šansu iz kontri i prekida. Baš Pablo, koji je ušao na startu drugog dela, promašio je sa nekoliko metara zicer. Ostao je usamljen posle centaršuta i glavom gađao posred gola, mada je odlična bila i odbrana Maršala. Ono što je radio Hermansen u prvom poluvremenu, golman Milvola radio je u drugom, pošto je pored tog pomenutog zicera imao još nekoliko dobrih odbrana. Bio je konkretniji Vest Hem, razigrao se i Bouen, mada nikako nisu uspevali da probiju perfektnu odbranu domaćina i sjajnog Maršala među stativama. Međutim, nije ni on bio svemoguć. U 74. minutu su Kanteu domaći igrači ostavili previše prostora, kasnio je blok i odlično pogađa sa 20 metara u donji levi ugao, čime je dao nadu Čekićarima. E, od tada se zakuvalo.