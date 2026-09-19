Dario Šarić: Želeo sam u Efes odmah po otpuštanju iz Detroita, ali situacija nije bila dobra
Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 16:57
"Bilo mi je logičnije da dođem negde gde sam već igrao, da budem okružen ljudima koje poznajem, da se osećam samouvereno i da igram dobro"
Efes je lane imao sezonu za zaborav, pa su Pivari rešeni da u ovoj takmičarskoj godini promene stvari iz korena. Deluje da je Efes napravio odličan tim, doveo neka veoma atraktivna imena, a sigurno da je najveće Dario Šarić.
Hrvatski reprezentativac vratio se u klub iz kojeg se pre 10 godina otisnuo u najjaču ligu sveta, a sada je u razgovoru za Eurohoops govorio o njegovom povratku u dobro poznatu sredinu, kao i o tome koliko su se stvari promenile od njegovog prvog mandata u Istanbulu.
"Stvari su se promenile. Efes je postao pobednički klub. U klubu znaju kako se osvajaj Evroliga i kako se gradi ekipa. Ljudi u klubu su uglavnom isti, ali kada jednom pobediš, onda se podigneš na viši nivo i znaš šta je potrebno da osvojiš Evroligu", počeo je Šarić.
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Nastavio je nekadašnji NBA as da govori o organizaciji Efesa.
"Držanje i govor tela koje neke ekipe poseduju zato što iza sebe imaju istoriju, teško je to objasniti, ali postoji nešto. Efes je kroz istoriju bio uvek džentlmenski klub, ali kada je počeo da osvaja, postao je pobednički klub. Sada stalno moraš da podižeš lestvicu. Više nije dovoljno samo da uđeš u plej-of, već moraš da osvajaš, jer Efes iza sebe ima istoriju".
Objasnio je Šarić zbog čega se odlučio da njegova naredna destinacija bude upravo Efes, kao i to da je povratak mogao ranije da se desi.
"Bilo mi je logičnije da dođem negde gde sam već igrao, da budem okružen ljudima koje poznajem, da se osećam samouvereno i da igram dobro. Želim da pružim maksimum o osetio sam da je ovo najbolje za mene. Kada sam otpušten iz Detroita, želeo sam odmah da dođem i odigram nekoliko utakmica na kraju sezone. Nismo uspeli da se dogovorimo, a ni situacija u Efesu u drugom delu sezone nije bila dobra. Sačekao sam leto, imao nekoliko ponuda i odlučio da je Efes najbolje mesto na kojem mogu da pružim svoju najbolju košarku".
Trener Pablo Laso mu je već odredio ulogu koju će imati u dvostrukom prvaku Evrope.
"Rekao mi je da me vidi na poziciji četiri i pet i sa velikom minutažom. Pablo je trener koji igračima daje mnogo slobode, pa očekujem da pronađem svoju ulogu i budem što bolji. Više volim da igram na četvorci, ali volim i na petici ako protiv sebe imam sporije igrače koje mogu da napadam. Kada si na pet, onda moraš više da se boriš i više si uključen u odbranu od pik-en-rola. Na četvorci mogu da širim teren, napadam sa niskog posta ili spolja. U kraćim intervalima volim da igram na pet, da bih mogao da napadam sporije igrače, ali ako govorimo dugoročno, onda više volim da sam na četvorci".
Šarić ne krije da već sada razmišlja o osvajanju Evrolige.
"Igrao sam različita takmičenja. plej-of i finala. Mislim da bi osvajanje Evrolige sa Efesom bilo nešto veliko. U Evroligi je teško predvideti ko će biti dobar, ko u plje-ofu ili na fajnal-foru. Nekada ekipe kojima se daju male šanse osvoje sve. Imamo dobar tim za tako nešto. Naravno, sezona je duga, moraš da ostaneš zdrav i da se poklope razne stvari, ali bi osvajanje sada bilo san", rekao je Šarić uoči predstojeće sezone.