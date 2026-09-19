Dario Šarić: Želeo sam u Efes odmah po otpuštanju iz Detroita, ali situacija nije bila dobra

Nastavio je nekadašnji NBA as da govori o organizaciji Efesa.

"Držanje i govor tela koje neke ekipe poseduju zato što iza sebe imaju istoriju, teško je to objasniti, ali postoji nešto. Efes je kroz istoriju bio uvek džentlmenski klub, ali kada je počeo da osvaja, postao je pobednički klub. Sada stalno moraš da podižeš lestvicu. Više nije dovoljno samo da uđeš u plej-of, već moraš da osvajaš, jer Efes iza sebe ima istoriju".

Objasnio je Šarić zbog čega se odlučio da njegova naredna destinacija bude upravo Efes, kao i to da je povratak mogao ranije da se desi.

"Bilo mi je logičnije da dođem negde gde sam već igrao, da budem okružen ljudima koje poznajem, da se osećam samouvereno i da igram dobro. Želim da pružim maksimum o osetio sam da je ovo najbolje za mene. Kada sam otpušten iz Detroita, želeo sam odmah da dođem i odigram nekoliko utakmica na kraju sezone. Nismo uspeli da se dogovorimo, a ni situacija u Efesu u drugom delu sezone nije bila dobra. Sačekao sam leto, imao nekoliko ponuda i odlučio da je Efes najbolje mesto na kojem mogu da pružim svoju najbolju košarku".