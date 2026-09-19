Nova zvezda Ajaksa na treninge ide metroom: Ljudi me ponekad gledaju čudno
Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 14:57
Abdela Uazane još nije punoletan, pa zakonski ne može da vozi automobil već se oslanja na gradski prevoz, ali to nije jedina stvar zbog koje se smatra "normalcem"
Potpuno opravdano španski trener Mičel Sančez sve veću minutažu daje 17-godišnjem fudbaleru Abdeli Uazaneu. Talentovani Marokanac rođen u Amsterdamu svaki minut na terenu apsolutno pravda, nedavno je u Erediviziji protiv Herenvena (2:2) postigao prvi gol u seniorskom fudbalu, dok je u kvalifikacijama za Ligu konferencije zabeležio tri asistencije. Zaslužio je Uazane da se priča o njemu u holandskim medijima, ali ono što najviše iznenađuje stanovnike Amsterdama je što mladog vezistu i dalje redovno sreću u metrou.
Na taj način Uazane putuje kroz holandsku prestonicu, na treninge, utakmice ili kada ide negde privatno. Još uvek je maloletan, tek će 15. januara proslaviti 18. rođendan, pa zakonski nema pravo da vozi automobil, dok je slavno skupoceni amsterdamski taksi očigledno preskup i za mladog fudbalera i njegov prvi profesionalni ugovor, potpisan prošle godine.
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Zato, ako vas put nanese u amsterdamski metro postoji mogućnost da sretnene Uazanea u Ajaksovoj trenerci, sa torbom punom opreme prebačenom preko ramena.
“Znate, imam još uvek tek 17 godina. Ne mogu automobilom da idem na trening, a nekako moram. Ljudi kao da to ponekad zaborave. Ponekad me čudno gledaju u metrou, kada vide da sam igrač Ajaksa. Nedavno mi je neko prišao i rekao da smatra da je pohvalno što sam u metrou. Iskreno, to mi je čudno. Za mene to nije ništa specijalno”, kazao je Uazane u intervjuu uoči utakmice sa Ekscelsiorom (subota, 20) u 7. kolu Eredivizije.
20.00: (1,22) Ajaks (6,80) Ekscelsior (11,0)
Zanimljivo je to što Marokanac kućni budžet ne popunjava samo platom u Ajaksu, već i na taj način što trenira devojčice u jednom lokalnom amaterskom klubu. Reč je o ženskom fudbalskom klubu Zeburgiji, u kojem je Uazane sam napravio prve fudbalske korake pre nego što je zapao za oko skautima Ajaksa.
“Plan mi je da ovde svake srede držim treninge”.
Uazane devojčicama uvek zadaje domaće zadatke. Iste kakve je i on sam dobijao kada je igrao u mlađim kategorijama Ajaksa.
“Odrađivao sam ih na terenu, ali i na ulici. Dobijali smo u Ajaksu domaće zadatke, da ‘skidamo’ dodavanja od poznatih fudbalera ili da pimpujemo slabijom nogom”.
Uazane razmišlja mnogo zrelije od prosečnog sedamnaestogodišnjaka.
“Po završetku profesionalne karijere morate da nađete nešto čime ćete nastaviti da se bavite. Meni trenutno deluje zanimljivo da budem trener u mlađim kategorijama. Jer, onda možete da prenosite deci sva svoja iskustva. Bez obzira na sve to što sam dosad postigao, moram da se držim za normalne stvari u svom životu”.
Nedavno je ispred trening centra Ajaks organizovao potpisivanje autograma. Trebalo je da sve to traje petnaestak minuta, ali Marokanac nije odustajao dok nije ispunio svaki zahtev.
“Ne smeta mi, zaista. I ja sam svojevremeno želeo da dođem do autograma Hakima Ziješa, a i dalje čuvam potpis Amina Junesa. Tako da, imam strpljenje za te stvari”, rekao je Uazane.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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EREDIVIZIJA – 7. KOLO
Petak
Groningen – Zvole 3:0 (2:0)
/Van Bergen 20, Šrojders 43, Land 68/
Subota
16.30: (2,05) Den Hag (3,60) Kambur (3,50)
18.45: (2,35) Sparta (3,60) Herenven (2,85)
20.00: (1,22) Ajaks (6,80) Ekscelsior (11,0)
21.00: (2,55) Vilem drugi (3,45) Fortuna Sitard (2,70)
Nedelja
12.15: (1,27) Fajenord (5,60) Utreht (8,50)
14.30: (1,25) AZ Alkmar (6,80) Telstar (9,00)
14.30: (3,10) Tvente (3,80) PSV Ajndhoven (2,15)
16.45: (1,95) NEC (3,70) Go Ahed Igls (3,70)
***Kvote su podložne promenama