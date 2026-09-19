Nova zvezda Ajaksa na treninge ide metroom: Ljudi me ponekad gledaju čudno

Zato, ako vas put nanese u amsterdamski metro postoji mogućnost da sretnene Uazanea u Ajaksovoj trenerci, sa torbom punom opreme prebačenom preko ramena.

“Znate, imam još uvek tek 17 godina. Ne mogu automobilom da idem na trening, a nekako moram. Ljudi kao da to ponekad zaborave. Ponekad me čudno gledaju u metrou, kada vide da sam igrač Ajaksa. Nedavno mi je neko prišao i rekao da smatra da je pohvalno što sam u metrou. Iskreno, to mi je čudno. Za mene to nije ništa specijalno”, kazao je Uazane u intervjuu uoči utakmice sa Ekscelsiorom (subota, 20) u 7. kolu Eredivizije.

20.00: (1,22) Ajaks (6,80) Ekscelsior (11,0)

Zanimljivo je to što Marokanac kućni budžet ne popunjava samo platom u Ajaksu, već i na taj način što trenira devojčice u jednom lokalnom amaterskom klubu. Reč je o ženskom fudbalskom klubu Zeburgiji, u kojem je Uazane sam napravio prve fudbalske korake pre nego što je zapao za oko skautima Ajaksa.

“Plan mi je da ovde svake srede držim treninge”.

Uazane devojčicama uvek zadaje domaće zadatke. Iste kakve je i on sam dobijao kada je igrao u mlađim kategorijama Ajaksa.

“Odrađivao sam ih na terenu, ali i na ulici. Dobijali smo u Ajaksu domaće zadatke, da ‘skidamo’ dodavanja od poznatih fudbalera ili da pimpujemo slabijom nogom”.