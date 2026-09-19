Kecmanović doneo Srbiji prvu pobedu protiv Litvanije
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Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 16:39
Teniseri igraju za opstanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa
Teže nego što se očekivalo, ali Srbija je povela sa 1:0 u pobedama protiv Litvanije u duelu Dejvis kupa.
Miomir Kecmanović je obezbedio prvi bod, pošto je posle tri sata igre savladao Edasa Butvilasa sa 7:5, 1:6, 7:5. U drugom meču singla danas Hamad Međedović će igrati protiv Vilijusa Gaubasa.
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Verovalo se da će Kecmanović lakše izaći na kraj sa Butvilasom, koji je 194. teniser sveta. Litvanci su došli u Niš kao autsajderi, iako je Srbija bez najboljeg tenisera Novaka Đokovića. Ali, svakako se očekuje da naša reprezentacija izbori opstanak u Svetskoj grupi 1.
Posle tesno dobijenog prvog seta Kecmanović je potpuno izgubio fokus u drugom, jedva je uspeo da osvoji jedan gem, tako da se u odlučujući deo meča ušlo bez jasnog favorita. Pa, opet nije dobro počelo, jer je Litvanac odmah napravio brejk, a potom spasao tri Kecmanovićeve šanse za ribrejk.
Kod 4:3 je srpski teniser uspeo da oduzme servis protivniku i da se rezultatski vrati u meč, a brzo posle toga, na 5:4, imao je prvu meč loptu, koju nije iskoristio. Ipak, uspeo je dva gema kasnije i tako je doneo Srbiji prvu pobedu u ovom duelu.