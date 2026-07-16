Brazilci bojkotuju završnicu Mundijala, vraćaju se domaćem prvenstvu

Tako, noćas će susreti Botafogo – Santos i Vitorija – Vasko da Gama da otvore 19. kolo. Videćemo koga je pauza najviše poremetila, odnosno da li će Palmeiras i dalje sigurno koračati ka tronu.

Verdao ima 41 poen, sedam više od najbližeg pratioca Flamenga uz odigran meč više, deset od Fluminensea i 11 od Atletiko Paranaensea.

00.30: (2,05) Botafogo (3,45) Santos (3,60)

Palmeiras je bio jedan od najmanje aktivnih brazilskih timova tokom letnje pijace. Doveo je samo štopera Alešandera Barbozu iz Botafoga, za 3.400.000 evra. Sa istim snagama će u nastavak sezone.

Botafogo je pak iskoristio dobijeni novac da otkupi napadača iz španskog prvoligaša Kadiza, Krisa Ramosa, koji je bio već tu na pozajmici. Platio ga je ukupno 5.000.000 evra. Ostao je 29-godišnji centarfor tako jedan od četvorice Španaca u Seriji A, pored Saula (Flamengo), Marka Morena (Baija) i Aitora Kantalapijedre (Vitorija).

Logično, najviše su se pojačavali timovi koji su nezadovoljni rezultatima u prvoj polusezoni, pa je tako najzvučnije novajlije doveo 11-plasirani Kruzeiro. Definitivno su u Belo Orizonteu rešili da napadnu plasman u Kopa Libertadores sledeće sezone, ali i što bolji rezultat ove godine u elitnom takmičenju, u kojem su već stigli do osmine finala.