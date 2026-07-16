Brazilci bojkotuju završnicu Mundijala, vraćaju se domaćem prvenstvu
Vreme čitanja: 3min | čet. 16.07.26. | 23:10
Posle mesec i po dana pauze, susretima u noći između četvrtka i petka (00.30) biće otvoreno 19. kolo Serije A
Iako Svetsko prvenstvo još uvek nije završeno, za Brazilce kao da jeste. Od eliminacije od Norveške (1:2) u osmini finala većina verovatno ni ne želi da čuje za turnir u Severnoj Americi, a pogotovo im je sada neprijatno kada se ljuti rival Argentina plasirala u drugo uzastopno finale. Zato, Brazilci će mnogo radije da prate ono što se posle mesec i po dana vraća na ekrane u noći između četvrtka i petka od 00.30 časova po srednjoevropskom vremenu – domaće prvenstvo.
Od 1. juna brazilska Serija A je na ledu, kao uostalom i svi drugi šampionati u Južnoj Americi. Jednostavno, Mundijal ima prednost. Ipak, sada više suštinski ne postoje prepreke, ostale su da se odigraju još samo dve utakmice, za medalje, a one ne dotiču Brazilce.
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Tako, noćas će susreti Botafogo – Santos i Vitorija – Vasko da Gama da otvore 19. kolo. Videćemo koga je pauza najviše poremetila, odnosno da li će Palmeiras i dalje sigurno koračati ka tronu.
Verdao ima 41 poen, sedam više od najbližeg pratioca Flamenga uz odigran meč više, deset od Fluminensea i 11 od Atletiko Paranaensea.
00.30: (2,05) Botafogo (3,45) Santos (3,60)
Palmeiras je bio jedan od najmanje aktivnih brazilskih timova tokom letnje pijace. Doveo je samo štopera Alešandera Barbozu iz Botafoga, za 3.400.000 evra. Sa istim snagama će u nastavak sezone.
Botafogo je pak iskoristio dobijeni novac da otkupi napadača iz španskog prvoligaša Kadiza, Krisa Ramosa, koji je bio već tu na pozajmici. Platio ga je ukupno 5.000.000 evra. Ostao je 29-godišnji centarfor tako jedan od četvorice Španaca u Seriji A, pored Saula (Flamengo), Marka Morena (Baija) i Aitora Kantalapijedre (Vitorija).
Logično, najviše su se pojačavali timovi koji su nezadovoljni rezultatima u prvoj polusezoni, pa je tako najzvučnije novajlije doveo 11-plasirani Kruzeiro. Definitivno su u Belo Orizonteu rešili da napadnu plasman u Kopa Libertadores sledeće sezone, ali i što bolji rezultat ove godine u elitnom takmičenju, u kojem su već stigli do osmine finala.
Kupili su jednog od najboljih fudbalera Los Anđeles Galaksija, Gabrijela Peka, za 10.500.000 evra. Doveli su i levog beka argentinskog velikana Rasing Kluba, Gabrijela Rohasa, te krilnog napadača Bornmuta Luisa Sinisteru. Rohas je zamena za Kaua Pratesa, koji je prešao u Borusiju Dortmund, a Sinistera za Kristijana, novog igrača Krasnodara. Na njima dvojici Kruzeiro je uzeo više od 16.000.000 evra.
Nije tokom prelaznog roka mirovao ni Fluminense, s tim da su u Rio de Žaneiru tražili dodatno iskustvo u borbi za sam vrh. Posle šest meseci su iz Porta vratili 41-godišnjeg štopera Tijaga Silvu, dok su u napad doveli 39-godišnjeg Hulka, dosad prvu zvezdu Atletiko Mineira.
Podsetimo, najbolja četiri tima Serije A na kraju sezone imaju zagarantovanu grupnu fazu Kopa Libertadoresa, a peti će u kvalifikacije. Dalje, timovi od šestog do 11. mesta u Kopa Sudamerikanu. Međutim, to je sve i te kako podložno promenama u zavisnosti od toga ko će da osvoji Kup Brazila, odnosno da li će brazilski timovi uzeti trofeje u dva kontinentalna takmičenja. Svaki od tih pehara donosi plasman u Kopa Libertadores.
Kao i prošle sezone, iz elite će ispasti četiri najslabija tima na tabeli. Šapekoense je jednom nogom već u Seriji B, pošto je jedini sa jednocifrenim brojem bodova, a ispod crte su još Vasko da Gama, Remo i Mirasol.
Od noćašnjeg programa definitivno je zanimljiviji meč između Botafoga i Santosa, dva od mnogih timova koji se istovremeno bore za Kopa Libertadores i opstanak, zbog male bodovne razlike između te dve strane tabele. Obe ekipe će biti oslabljene, nedostajaće im po jedan reprezentativac Brazila. Botafogo je dopustio Danilu da odmori od Mundijala, a Santos Nejmaru.
Pored kapitena, gostima nedostaje i Gabrijel Barbosa. Popularni Gabigol mora da odsluži suspenziju.
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BRAZIL 1 – NEKOMPLETNO 19. KOLO
Petak
00.30: (2,05) Botafogo (3,45) Santos (3,60)
00.30: (2,35) Vitorija (3,35) Vasko da Gama (3,05)
Subota
00.30: (1,45) Baija (4,50) Šapekoense (7,00)
01.00: (1,95) Fluminense (3,45) Bragantino (4,00)
01.00: (2,00) Mirasol (3,40) Gremio (3,90)
*** Kvote su podložne promenama