Čelik prevario Romu! Danima ga čekali da se vrati, on završio u Juventusu
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 23:15
Turski defanzivac imao dogovor sa rimskim klubom oko obnove ugovora, ali se na poziv iz Torina predomislio
Juventus ima novog desnog beka – Zekija Čelika! Turski defanzivac je izveo neočekivan manevar na tržištu i tajnosti obavio lekarske preglede u Torinu nakon čega se obavezao na trogodišnju vernost Staroj dami. I sve to nakon što se činilo da će produžiti boravak u italijanskoj prestonici...
Iako je do pre samo nekoliko dana pregovarao o obnovi ugovora sa Romom, 29-godišnji desni bek je iskoristio status slobodnog igrača i prihvatio ponudu torinskog giganta. Preokret u priči je posebno šokantan jer je turski desni bek u poslednje dve sezone, a posebno u prethodnoj, pod vođstvom Đan Pjera Gasperinija, oživeo igrački i činilo se da je ostanak na Olimpiku logičan sled događaja. Štaviše…
Izabrane vesti
Fabricio Romano tvrdi da je usmeni dogovor već bio postignut, te da je Roma svoj deo dokumentacije potpisala još tokom vikenda i od tada čekala turskog reprezentativca u trening kampu. Međutim, za to vreme, dok je svesno odugovlačio i odlagao slanje svojih potpisanih dokumenata, Čelik je iza kulisa sklopio dogovor i potpisao ugovor sa Juventusom.
U pozadini zvaničnih pregovora s Romom, Čelikovi agenti su po pisanju Kalčomerkata u strogoj tajnosti radili na postizanju dogovora s torinskim klubom. Dok je rimska javnost verovala da je ostanak turskog fudbalera pitanje dana, on je već u sredu uspešno prošao lekarske preglede u Juventusovoj klinici i odmah nakon toga stavio potpis na trogodišnju vernost Staroj dami, što je klub iste večeri i zvanično potvrdio na svom sajtu. I tako Lučanu Spaletiju obezbedio preko potrebno pojačanje na desnom boku.
Klub iz Torina je, doduše, već mesecima pratio Čelika, još u januaru se spekulisalo kako je za njega zainteresovan, da bi prethodnih dana krenuo u ofanzivu. I očigledno uspeo da ‘poremeti’ Turčina, koji je u poslednjem trenutku promenio planove i odjavio Romu, ostavivši je u problemu pred sezonu u kojoj će biti učesnik Lige šampiona.
Juve je s druge strane dovođenjem Čelika ‘zatvorio’ desni bok na kojem je prošle sezone imao mnogo problema. Odnosno, manjak opcija, pa su Pjer Kalulu, Andrea Kambijazo, pa čak i Veston Mekeni igrali na pomenutoj poziciji.
Čelik je u Romu stigao leta 2022. godine iz Lila za 7.400.000 evra i za četiri sezone odigrao 151 utakmicu u svim takmičenjima, upisavši dva gola i deset asistencija.