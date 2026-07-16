Čelik prevario Romu! Danima ga čekali da se vrati, on završio u Juventusu

Fabricio Romano tvrdi da je usmeni dogovor već bio postignut, te da je Roma svoj deo dokumentacije potpisala još tokom vikenda i od tada čekala turskog reprezentativca u trening kampu. Međutim, za to vreme, dok je svesno odugovlačio i odlagao slanje svojih potpisanih dokumenata, Čelik je iza kulisa sklopio dogovor i potpisao ugovor sa Juventusom.

U pozadini zvaničnih pregovora s Romom, Čelikovi agenti su po pisanju Kalčomerkata u strogoj tajnosti radili na postizanju dogovora s torinskim klubom. Dok je rimska javnost verovala da je ostanak turskog fudbalera pitanje dana, on je već u sredu uspešno prošao lekarske preglede u Juventusovoj klinici i odmah nakon toga stavio potpis na trogodišnju vernost Staroj dami, što je klub iste večeri i zvanično potvrdio na svom sajtu. I tako Lučanu Spaletiju obezbedio preko potrebno pojačanje na desnom boku.

Klub iz Torina je, doduše, već mesecima pratio Čelika, još u januaru se spekulisalo kako je za njega zainteresovan, da bi prethodnih dana krenuo u ofanzivu. I očigledno uspeo da ‘poremeti’ Turčina, koji je u poslednjem trenutku promenio planove i odjavio Romu, ostavivši je u problemu pred sezonu u kojoj će biti učesnik Lige šampiona.

Juve je s druge strane dovođenjem Čelika ‘zatvorio’ desni bok na kojem je prošle sezone imao mnogo problema. Odnosno, manjak opcija, pa su Pjer Kalulu, Andrea Kambijazo, pa čak i Veston Mekeni igrali na pomenutoj poziciji.

Čelik je u Romu stigao leta 2022. godine iz Lila za 7.400.000 evra i za četiri sezone odigrao 151 utakmicu u svim takmičenjima, upisavši dva gola i deset asistencija.