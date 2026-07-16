OCENE – VOJVODINA: Suč stavio omču, Leni izvukao stolicu

Miroslav Tanjga Trener

Očekivana promena u sastavu na kraju nije urodila plodom. Ali, realno nije mnogo vremena ni imao tim Vovjodine da prikaže nešto, svega devet minuta, jer posle crvenog kartona se menja čitava koncepcija igre. Možda je trebalo da ostavi Barosa na klupi posle performansa u Novom Sadu, ali objektivno nije 62-godišnji trener imao mnogo izbora. Jer jedno je da ubacite mladog fudbalera da nešto pokuša na krilu, a sasvim drugi par rukava bi bio da je Sukačev zadužen da večeras bude deo zadnje linije. Trebao je domah da spusti Đakovca na štopera umesto Petrovića, ali ta greška je u ovom kontekstu irelevantna. Ali, ono što mora da se napomene i zbog čega prst svakako može da se uperi i u Miroslava Tanjgu, jeste što Voša na klupi u Budimpešti nije imala štopera koji je mogao da uđe na teren i ugasi požar. Svakako da je odgovornost na upravi Stare dame, ali i na Tanjgi, koji osim trenerske uloge, obavlja i onu sportskog direktora novosadskog kluba. Suspenzijom Siča ostaje i ogromna praznina za duel sa Ajaksom koji je na programu već za sedam dana. Rana eliminacije iz Evrope, na ovaj način, mogla bi vrlo loše da utiče na CV iskusnog sportskog radnika. Potrebno je da šef struke Novosađana ponovo izvuče zeca iz šešira, ali ovog puta na evropskoj pozornici i to protiv najtrofejnijeg kluba Holandije.