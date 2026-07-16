OCENE – VOJVODINA: Suč stavio omču, Leni izvukao stolicu

Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 23:07
Vošina rotacija vapi za još jednim iskusnim štoperom, jer Njegoš Petrović to ne može ni da glumi; partije Zukića popalile alarme na Karađorđu
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Dragan RosićGolman
Standardan. Što je bilo do njega odbranio je. Mogla je Voša i ubedljivije da završi svoje ovosezonsko učešće u ligi Evrope, a 90 odsto zasluga zbog čega sa pozornice silaze „samo“ sa tri gola u mreži, pripadaju golmanu rodom sa Zlatibora. Njegov odlazak posle kvalifikacija bio bi veliki udarac za Novosađane, ali je utisak da je Rosić prerastao ovu ekipu Vojvodine i da zaslužuje da se „naplati“ u inostranstvu. U nekom klubu gde bi njegove intervencije donele rezultatsku prevagu i protiv dominantnijih ekipa na Starom kontinentu.
Ocena
6.5
Lazar NikolićOdbrana
Nije to bio nastup koji je desni bek pružio pre sedam dana na Karađorđu, ni blizu. Uklopio se nekadašnji defanzivac Crvene zvezde u sivilo ostatka ekipe, a momenat kada ga Kadu lomi u igri jedan na jedan i asistira Zakarijasenu za drugi gol domaćina vrteće se narednih nedelja na društvenim mrežama navijača Fradija. U nastavku se stabilizovao, pa jeftino prodao loptu i bio direktan krivac za treći pogodak domaćina.
Ocena
5.5
Đorđe CrnomarkovićOdbrana
Prelako dopustio da ga Džozef Leni ostavi u prašini kod prvog gola Fradija. Nije sporno da je tamnoputi napadač brži od oba Vošina štopera, ali postavljanje, pa potom i ne prepoznavanje situacije da se napravi faul ranije, kako hitri reprezentativac Haitija ne bi ušao u šansu da izađe sam na Rosića, bilo je ispod nivoa za toliko iskusnog defanzivca. Do kraja poluvremena su se on Njegoš Petrović smenjivali na Lenijevoj vrtešci. Ali 25-godišnji centarfor nije nasamario samo njih dvojicu večeras u Budimpešti, već kompletan tim Vojvodine. Stabilizovao se u drugom poluvremenu kada se pored njega spustio Đakovac, ali greške iz prvih 45 minuta ne mogu tek tako da izbelede iz sećanja.
Ocena
5.5
Kornel SučOdbrana
Govorio je 24-godišnji štoper u oči revanša u Budimpešti o tome koliko je uzbuđen što će imati priliku da ponovo igra pred svojim sunarodnicima, prijateljima i porodicom, međutim, uzbuđenje je izgleda preraslo u nervozu kod mađarskog reprezentativca. Jesu ga u tom, po Lale kobnom devetom minutu, u problem ubacili Baros i Crnomarković, ali osim što je zakasnio možda i više od sekunde, Suč je preoštro startovao na Leniju i faktički nije dao drugog izbora letonskom sudiji nego da ga isključi. Detalj koji je obesmislio dolazak Lala u mađarsku prestonicu, jer nakon crvenog kartona bilo je jasno da Lale ne mogu do preokreta nad Fradijem.
Ocena
5
Lukas BarosOdbrana
Tek što je pištaljka glavnog arbitra zaparala uši fudbalera dveju ekipe, Brazilac je već zabeležio nekoliko nesigurnih intervencija. Evidentno je da je momak iz Rio de Žaneira izgubio samopouzdanje nakon veoma loše partije prošle nedelje u Novom Sadu. Dokaz da ni Latinoamerikanci nemaju kratko pamćenje i da Baros nije „flegma“ za koju ga javnost smatra zbog svoje opuštenosti van terena. Najbolje se videlo da bek Vojvodine igra u grču kod one situacije kod gola. Ipak, intervencijom kod udarca Lenija pri rezultatu 0:0 sprečio je sigurno vođstvo Mađara. Malo je splasnuo teret sa leđa Brazilca u drugom poluvrmenu, kada se oslobodio, podsetio na onog starog. Ali pri rezultatu 2:0, sve je to bilo uzalud.
Ocena
5.5
Njegoš PetrovićVezni
Nekadašnji kapiten Vovjodine ovog leta ide iz malera u maler. Namerno kažemo maler, a ne greška, jer se večeras našao na poziciji koju inače ne pokriva i koju, posle meča sa Fradijem, nikako ne bi smeo da pokriva u budućnosti. Bio je logičan sled okolnosti da se nekadašnji vezista Crvene zvezde spusti u centralni deo defanzive posle Sučovog isključenja. Ali posle svega viđenog, zaključak je da bi za Lale bilo mnogo bolje da je odmah to učinio Đakovac, a ne tek u drugom poluvremnu. Džozef Leni je u svakoj situaciji uspeo da bude korak ispred Petrovića, na taj način je uspeo da se upiše napadač iz Haitija i u strelce. Samo nekoliko minuta posle toga, pojedinac koji bi trebao da važi za jednog od najsigurnijih igrača crveno-belih, poslao je još jednu poprečnu loptu nikome i samo prečka se isprečila Mađarima da povedu 3:0 pre odlaska na pauzu. Ovakva partija Petrovića je samo apostrofirala gorući problem u redovima novosadske ekipe, ali o tome više u oceni trenera ekipe.
Ocena
5
Ifet ĐakovacVezni
(do 84.) Ušao vrlo nesigurno u utakmicu. Nekoliko puta olako izgubio loptu na protivničkoj polovini. Kao da bivši vezista TSC-a nije mogao da zauzda fudbal u prvih 45 minuta, ali je defanzivni posao odrađivao korektno. Možda je samoinicijativno trebalo ranije da pomogne Petroviću na štoperu. U drugom delu se spustio u zadnju liniju i zajedno sa Rosićem bio najzaslužniji zbog čega Voša iz Budimpešte nije ispraćena i sa petardom. Još čekamo da vidimo da li se posle ovih godina u inostranstvu izmenio ofanzivni arsenal veziste iz BiH, ali dvomeč sa Ferencvarošem nije bio prilika za to.
Ocena
6
Lazar RanđelovićNapad
(do 77. minuta) Iako je zadnja linija izvukla deblji kraj na večerašnjoj utakmici na Grupama areni, ono što je pružilo nekadašnje krilo Olimpijakosa nije bilo dostojno takvog igrača, sa takvom karijerom. Mlak, uplašen, beskoristan, pa čak na momente i nezainteresovan. Tanjgi takođe ide na dušu što je Ranđelović ponovo bio isključen iz svih akcija svoje ekipe u prvih 45 minuta, ali ni momak iz Leskovca nije pomogao svojim kretanjem. Trebao je da bude tas na vagi, koji će prelomiti ovaj dvomeč u korist Lala, umesto toga – potpuno je nestao! Čak i prilike u kojima se našao u drugom poluvremnu, protraćio je u maniru neiskusnog fudbalera koji je tek kročio na evropsku pozornicu. Lazar Ranđelović svakako to nije.
Ocena
5
Dejan ZukićVezni
(do 60. minuta) Velika očekivanja često rađaju velika razočaranja. A igra Dejana Zukića u dvomeču protiv vicešampiona mađarske bila je svakako razočaravajuća. Mnogo se više očekivalo od povratnika u crveno-bele redove, a rekordni transfer je samo dodatno podrgejao ta očekivanja i samim tim učinio da kritički osvrt na slabe parije kapitena Vojviodine bude još oštriji. Ponovo 25-godišnji vezista nije doprineo ni na jednoj strani terena. U ofanzivi je ostao nedorečen i ponovo se činilo kao da ne priča isti jezik kao ostatak saigrača iz navale, ali ni odbrane Stare dame. Upravo je jedna greška na tom delu terena koštala Vošu gola i prethodila drugom pogotku Ferencvaroša. Bespotrebno je Zukić krenuo da preuzme igrača u situaciji gde su on i Sukačev ostali u rebusu čiji je zadatak Atila Ošvat, dopustio da mu se Zakarijasen ušunja iza leđa i potom ko na tacni posluži Lenija za 2:0. Utisak nije popravio ni u onih 15 minuta posle pauze, te je Tanjga bio primoran da ga izvede iz igre.
Ocena
5
Petar SukačevVezni
(do 76. minuta) Hrabro, borbeno i jedna od retkih svetlih tačaka u Vošinom pomračenju u Budimpešti. Nakon njegovog prodor po levom boku Vojvodina stvorila prvu šansu na meču. Kasnije fizička inferiornost došla do izražaja, ali je uspeo to momak iz Jagodine da nadomesti trčanjem i željom. U drugom poluvremenu imao i solidan pokušaj ka golu rivala. Mladić od koga stručni štab pravi levog beka večeras je dobio zadatak da ponovo zaigra na krilu i nije razočarao. Možda bi bilo bolje da je umesto Mitrovića zamenio Barosa u startnih 11, ali to je već naknadna pamet i pitanje kako bi se tako mlad snašao sa svim zadacima na tom delu terena, pre svega markiranjem Zakarijasena.
Ocena
6.5
Aleksa VukanovićNapad
(do 60. minuta) Radio je ono što najbolje zna – u ofanzivi se spuštao, primao loptu, potom istu zadržavao dovoljno dugo da se razvije napad Stare dame, a u odbrani, za razliku od ostatka ekipe, pravio male faulove koji su seckali igru Fradija, čak na početku ukrao jednu čistu loptu Nabiju Keiti u stilu vrsnih defanzivnih veznih i pokrenuo kontranapad crveno-belih. Ipak, jasno je da napadač iz Gajdobre može da bude samo lažna devetka, a da li je to dovoljno Lalama u ovom trenutku, procenite sami. Bilo je tu i izgubljenih lopti i grešaka usled opšte Vošine histerije u prvom poluvremenu, ali nijedan detalj, poput onog promašaja iz prvog meča koji bi mogao da se zameri 34-godišnjem špicu.
Ocena
6
Dragan KokanovićVezni
(od 60. minuta) Ulaskom pomogao da se ekipa poveže i konsoliduje. Nije podlegao pritisku velike pozornice i nametnuo se za možda i veću ulogu u budućnosti, posebno zbog načina na koji iznosi loptu i na koji se kreće bez iste.
Ocena
6
Milutin VidosavljevićVezni
(od 60. minuta) Možda je trebalo da počne meč, ali to je do Tanjge i njegovog stručnog štaba. Ono što je do Vidosavljevića je da već drugu utakmicu zaredom ne može da donese određeni doprinos sa klupe. Možda je nezahvalno pričati o tome zbog momenta kada je ušao i okolnosti koje su tada vladale na terenu, ali ništa igra Vojviodine nije bila bolja s njim.
Ocena
5.5
Stefan MitrovićVezni
(od 77. minuta) Praktično i da nije imao priliku za nešto konkretnije po ulasku u igru. Ono što je za pohvalu, vidi se velika želja kod maldog napadača da se nametne navijačima i ljudima u klubu, pre svega pristupom.
Ocena
-
Milan KolarevićVezni
(od 76. minuta) Očigledno je bio plan stručnog štaba da 22-godišnji napadač bude ponovo „super sub“ Stare dame kao na Karađorđu, kada je ušao i namestio stopostotnu šansu. Ali meč se razvio u potpuno drugačijem smeru i njegov ulazak je prvenstveno bio da vidi malo terena i u revanšu. Nedovoljno za konkretan sud.
Ocena
-
Lazar PeranovićVezni
(od 84. minuta) lepo je bilo videti 18-godišnjeg ofanzivca na Grupama Areni, ali nije ovo meč na kojem se treba suditi Vošinom detetu.
Ocena
-
Miroslav TanjgaTrener
Očekivana promena u sastavu na kraju nije urodila plodom. Ali, realno nije mnogo vremena ni imao tim Vovjodine da prikaže nešto, svega devet minuta, jer posle crvenog kartona se menja čitava koncepcija igre. Možda je trebalo da ostavi Barosa na klupi posle performansa u Novom Sadu, ali objektivno nije 62-godišnji trener imao mnogo izbora. Jer jedno je da ubacite mladog fudbalera da nešto pokuša na krilu, a sasvim drugi par rukava bi bio da je Sukačev zadužen da večeras bude deo zadnje linije. Trebao je domah da spusti Đakovca na štopera umesto Petrovića, ali ta greška je u ovom kontekstu irelevantna. Ali, ono što mora da se napomene i zbog čega prst svakako može da se uperi i u Miroslava Tanjgu, jeste što Voša na klupi u Budimpešti nije imala štopera koji je mogao da uđe na teren i ugasi požar. Svakako da je odgovornost na upravi Stare dame, ali i na Tanjgi, koji osim trenerske uloge, obavlja i onu sportskog direktora novosadskog kluba. Suspenzijom Siča ostaje i ogromna praznina za duel sa Ajaksom koji je na programu već za sedam dana. Rana eliminacije iz Evrope, na ovaj način, mogla bi vrlo loše da utiče na CV iskusnog sportskog radnika. Potrebno je da šef struke Novosađana ponovo izvuče zeca iz šešira, ali ovog puta na evropskoj pozornici i to protiv najtrofejnijeg kluba Holandije.
Ocena
5.5
Liga EvropeFK VojvodinaMiroslav Tanjga