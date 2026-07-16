Orlići nastavljaju da čiste sve pred sobom! Srbija u polufinalu Evrobasketa

Ipak, sada sledi najteži ispit u dosadašnjem delu šampionata pošto u subotu igramo polufinale protiv Španije koja je takođe bila dominanta jer je u četvrtfinalu nadigrala Nemačku.

Što se tiče ove utakmice, Srbija se mučila, ako to upšte možemo i da kažemo, u prvoj četvrtini kada je Grčka imala početnu prednost. Do kraja deonice smo već uspeli donekle da uspostavimo kontrolu koj je bila dovoljna za četiri poena prednost. Međutim, sve posle toga je bilo toliko u znaku naše ekipe, da se pitanje pobednika nije postavljalo već do poluvremena.

Izabranici Nemanje Jovanovića u drugoj deonici dodali gas, ubacili čak 30 poena u tom periodu, došli do ogromne dvocifrene prednosti posle čega su samo rutinski odradili posao.

Teško je izdvojiti neki detalj u kom nismo bili domintni. Šut za tri poena je primera radi lepo funkcionisao jer smo ubacili 10 trojki iz 25 pokušaja. Tu se istakao Nikola Džepina sa tri trojke. Inače, on je bio i najefikasniji pojedinac na utakmici je je postigao 14 poena za samo 18 minuta na parketu.

Možda i najupečatljiviji podatak je da je selektor Jovanović apsolutno svakom igraču dao šansu, a najmanju minutažu je imao Petar Ostojić sa devet provedenih minuta u igri, svi momci su se upisali u listu strelaca.

Pored Džepine, bilo je još četiri dvocifrena igrača. Miloš Šojić sa 13 poena, Andrej Lučić je imao 12, kao i Nikola Bundalo. Kapiten Mitar Bošnjaković je imao 10 poena, šest skokova i šest asistencija.