Na Vestfalenu pevaju, u ponoć istekla Šloterbekova klauzula

Na Vestfalenu mogu da odahnu: Niko Šloterbek (26) neće nikuda ovog leta! U noći između srede i četvrtka, tačno u 00:00 časova, nemačkom reprezentativcu istekla je izlazna klauzula za ovaj prelazni rok, što će reći da Borusija njegovu sudbinu ponovo drži u svojim rukama.

Podsećanja radi, Šloterbek je produžio ugovor sa Milionerima sredinom aprila meseca do 2031, prema pisanju nemačkih medija postao je najplaćeniji u istoriji kluba (s primanja od 14.000.000 evra na bruto nivou), ali usput sebi uspeo da 'izboksuje' pomenutu klauzulu, za koju se nije znalo tačno kolika je, te se nagađalo da nije veća od 60 miliona, niti manja od 50.