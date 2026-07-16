Na Vestfalenu pevaju, u ponoć istekla Šloterbekova klauzula
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 23:12
Kapiten ostaje u Dortmundu, to je sada jasno
Na Vestfalenu mogu da odahnu: Niko Šloterbek (26) neće nikuda ovog leta! U noći između srede i četvrtka, tačno u 00:00 časova, nemačkom reprezentativcu istekla je izlazna klauzula za ovaj prelazni rok, što će reći da Borusija njegovu sudbinu ponovo drži u svojim rukama.
Podsećanja radi, Šloterbek je produžio ugovor sa Milionerima sredinom aprila meseca do 2031, prema pisanju nemačkih medija postao je najplaćeniji u istoriji kluba (s primanja od 14.000.000 evra na bruto nivou), ali usput sebi uspeo da 'izboksuje' pomenutu klauzulu, za koju se nije znalo tačno kolika je, te se nagađalo da nije veća od 60 miliona, niti manja od 50.
Izabrane vesti
Ono što je bilo procurelo u javnost jeste da su ekskluzivno pravo da otkupe levonogog štopera po (pomenutoj) specijalnoj ceni imala samo tri kluba: Real Madrid, Barselona i Liverpul.
Navijači Borusije protumačili su takav aranžman kao neku vrstu 'oročene ljubavi', izviždali jednog od kapitena posle derbija sa Bajer Leverkuzenom, posle čega je počelo da se spekuliše kako bi moglo da se dogodi da Šloterbek odmah nakon Mundijala, ili čak za vreme njegovog trajanja, napusti Vestfalen. Da li bi do toga zaista i došlo nikada nećemo saznati, jer teža povreda skočnog zgloba očito je učinila svoje.
Defanzivac Dortmunda povredio se na utakmici Nemačke protiv Obale Slonovače, u grupnoj fazi. Zamenjen je na poluvremenu, da bi detalji pregledi sutradan pokazali da je za njega SP završeno. I ne samo to. Procenjeno je da će oporavak trajati najmanje do kraja septembra.
Usled te činjenice Real je preostao ozbiljno da razmatra Šloterbeka (nekoliko dana ranije ozvaničio je dolazak Ibrahime Konatea), a kako se nisu oglašavali ni Liverpul ni Barselona, postalo je jasno da su velike šanse da Borusija sačuva jednog od najvažnijih igrača.
Od sinoć, to je i definitivno.