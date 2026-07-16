Tanjga: Za nas se meč završio u osmom minutu

Ubedjlivim porazom u Budimpešti (3:0) Lale su se oprostile od ovosezonske Lige Evrope, ali zbog crvenog kartona Kornela Suča ulaze sa ogromnim hendikepom i u dvomeč sa Ajaksom. Nesprono je da je Fradi u ovom trenutku bolja i pre svega iskusnija ekipa od Vojvodine, ali ono što su Novosađani radili tokom čitavog dvomeča, može se svesti pod početničke greške.

Toga je svestan i strateg Stare dame Miroslav Tanjga koji je posle meča apostrofirao da je taj start mađarskog reprezentativca iz osmog minuta odredio tok meča na Grupama areni. „Iskreno, malo sam iznenađen tokom utakmice, za nas je završena već u osmom minutu posle greške čitave odbrane, posebno štopera. Posle toga dolazi još grešaka, dva jeftina gola, nakon čega je samo bilo pitanje kojim rezultatom ćemo izgubiti. Nemamo za čim da žalimo, igrali smo objektivno protiv bolje ekipe. Moramo da zaboravimo ovu utakmicu što pre, sledi početak prvenstva, a potom i Ajaks, sve velikan za velikanom. Ali, ovo je na neki način i naše odrastanje u Evropi i ove lekcije su skupe i teške, ali idemo dalje“, rekao je Tanjga. Trener Vojvodine je dodao da ekipa nema mnogo vremena za žaljenje, već da je primorana da se okrene narednom protivniku. „To je sve deo posla, imamo roster od 23, 24 igrača moraćemo neke da odmorimo. Ovo je fudbal, od prošlosti se ne živi. Sada sledi priča, trening i fokus na ono što nas očekuje. Porazi i pobede su sastavni deo fudbala".

Istakao je iskusni sportski radnik da je njegovom kolektivu nedostajalo koncentracije, čak i onim iskusnijim igračima. „O tome smo pričali i svaki dan pričamo o tome, ali neki nisu spremni ni u glavama, a ni fizički. Upravo se to događa kod igrača koji su kasnili na pripreme. Njihova mentalna i fizička snaga možda nije na nivou za ovu utakmicu“. Suspenzijom Suča Voša je ostala bez startnog štopera, a alternativa na klupi nema mnogo. Čitava javnost je to apostrofirala kao gorući problem na Karađorđu pred početak takmičarske godine, ali se Lale ipak nisu odlučile da u svoje redove dovedu centralnog defanzivca sa određenim međunarodnim iskustvom. „Nije garancija da dovedemo samo iskusnog igrača, to nisu dovoljni parametri. Suč je pogrešio u obe utakmice, a iskusan je igrač. U tim se vraća Kufre Eta, imamo i mladog Sinišu Tanjgu. Nema razloga da pričamo o novim štoperima. Ne možemo da gomilamo igrače, jer smo na tim pozicijama dovoljno pokriveni. Posebno ne one koji se nude od 35 godina i nisu pojačanja za nas. To nek rade kada odem iz kluba“.