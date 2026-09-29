Bugarska ostala bez selektora posle samo dva kola
Vreme čitanja: 1min | uto. 29.09.26. | 23:44
Aleksandar Dimitrov napustio je kormilo državnog tima nakon razočaravajućeg starta u takmičenju
Reprezentacija Bugarske ostala je bez šefa stručnog štaba, pošto je Aleksandar Dimitrov podneo je neopozivu ostavku nakon slabog starta u novom ciklusu takmičenja. Komšije su pod njegovim vođstvom uspele da osvoje svega jedan bod u prve dve utakmice.
Situacija je još teža, jer su Bugari do boda stigli na prve dve utakmice kod kuće, a sada ih očekuju dva gostovanja. Najpre su neočekivano poraženi od Luksemburga sa 1:2, da bi potom odigrali skromnih 0:0 protiv Estonije. Oba meča su odigrana u Plovdivu.
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Na taj način je stavljena tačka na mandat Aleksandra Dimitrova, koji je reprezentaciju vodio na ukupno 10 mečeva, uz učinak od tri pobede, dva remija i pet poraza.
Odmah po završetku susreta sa Estonijom, dosadašnji selektor se obratio medijima:
„Veoma haotična igra s naše strane. Naš plan nije sproveden. U fazi napada pritisak u igri nije ostvaren. To znači da smo izgubili poverenje igrača. Sa ovakvom igrom i ovakvim izdanjem mi završavamo. Zahvaljujemo na ukazanoj šansi od strane Fudbalskog saveza”, porčio je Dimitrov.
Bugarska u subotu gostuje Islandu u Rejkjaviku, koji je večeras ubedljivo slavio u Lukemburgu (3:0) i izbio na čelo tabele. Tri dana kasnije uslediće gostovanje u Luksemburgu.