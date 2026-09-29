Bugarska ostala bez selektora posle samo dva kola

Na taj način je stavljena tačka na mandat Aleksandra Dimitrova, koji je reprezentaciju vodio na ukupno 10 mečeva, uz učinak od tri pobede, dva remija i pet poraza.

Odmah po završetku susreta sa Estonijom, dosadašnji selektor se obratio medijima:

„Veoma haotična igra s naše strane. Naš plan nije sproveden. U fazi napada pritisak u igri nije ostvaren. To znači da smo izgubili poverenje igrača. Sa ovakvom igrom i ovakvim izdanjem mi završavamo. Zahvaljujemo na ukazanoj šansi od strane Fudbalskog saveza”, porčio je Dimitrov.

Bugarska u subotu gostuje Islandu u Rejkjaviku, koji je večeras ubedljivo slavio u Lukemburgu (3:0) i izbio na čelo tabele. Tri dana kasnije uslediće gostovanje u Luksemburgu.