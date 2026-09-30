Luka Vildoza o saradnji sa Karlikom: Mnogo mi olakšava posao

Partizan Mozzart Bet je nastavio odličan početak evroligaške sezone i posle trijumfa nad Milanom slavio i na prvom gostovanju. Crno-beli su u Parizu došli do pobede 92:79.

Posebno se istakao Luka Vildoza sa 16 poena i čak šest ukradenih lopti, čime je postavio lični rekord u Evroligi, dok je Kajl Olman dodao još 10. Upravo su njih dvojica posle meča za Arenu sport govorila o načinu na koji je Partizan Mozzart Bet preuzeo kontrolu nad utakmicom, ali i velikoj podršci koju su crno-beli imali sa tribina.