Luka Vildoza o saradnji sa Karlikom: Mnogo mi olakšava posao
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 00:20
Kajl Olman oduševljen podrškom koju je Partizan imao u glavnom gradu Francuske
Partizan Mozzart Bet je nastavio odličan početak evroligaške sezone i posle trijumfa nad Milanom slavio i na prvom gostovanju. Crno-beli su u Parizu došli do pobede 92:79.
Posebno se istakao Luka Vildoza sa 16 poena i čak šest ukradenih lopti, čime je postavio lični rekord u Evroligi, dok je Kajl Olman dodao još 10. Upravo su njih dvojica posle meča za Arenu sport govorila o načinu na koji je Partizan Mozzart Bet preuzeo kontrolu nad utakmicom, ali i velikoj podršci koju su crno-beli imali sa tribina.
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Vildoza je otkrio kako vidi svoj zadatak na terenu i šta se od njega očekuje u različitim situacijama.
"To je moja uloga, nekad treba da ukradem loptu, nekad da razigram saigrače. Zadovoljan sam kako sam odradio posao. Dobro smo igrali, u drugom delu kontrolisali skok i uspeli da ih zaustavimo. Karlik, Pajola, Kajl... svi su odradili odličan posao.“
Govorio je potom i o saradnji sa Karlikom Džonsom, sa kojim deli veliki deo odgovornosti u organizaciji igre.
"To funkcioniše dosta dobro. Meni je to lakše, jer ne moram uvek ja da delim lopte. Dam je Karliku i on skida pritisak sa saigrača i preuzima odgovorno. Na nama je da nastavimo da guramo u istom ritmu", poručio je Argentinac.
Svoje viđenje utakmice dao je i Kajl Olman, koji je istakao da je domaćin od početka uspevao da pravi probleme crno-belima, ali da je Partizan u nastavku pronašao odgovor.
"Dobro su otvorili utakmicu, odmah nam napravili probleme i stigli do prednosti, ali smo uspeli da odgovorimo. U nastavku smo podigli ritam, igrali brzo i fizički im parirali. Drago mi je što smo na kraju došli do pobede".
Poseban utisak na Olmana ostavila je podrška navijača Partizana, kojih je u velikom broju bilo na tribinama u glavnom gradu Francuske.
"Bilo je sjajno, hvala im. Želim da im poručim da nastave da nas podržavaju", rekao je Kajl Olman.