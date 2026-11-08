Projektil Ace Kovačevića nedovoljan Spartaku, Teleoptik umalo preokrenuo u Ubu

Na semaforu je tekao 25. minut kada je Aleksandar Petrović dobrom kretnjom iznudio slobodan udarac na oko 20 metara od gola Metalca, a loptu je uzeo Aleksandar Kovačević. Nekadašnji vezista Crvene zvezde je izveo perfektan slobodnjak, golman Vuk Ćurčić je bio nemoćan.

Koji minut pre toga je Metalac propustio odličnu šansu da povede. Golman Golubova Dimitrije Minić je posle centaršuta ispustio loptu, isčačkao ju je Stefan Vukašinović, ali njegov šut na prazan gol je uspeo da zaustavi Nikola Motika.

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

U drugom poluvremenu je tim iz Gornjeg Milanovca bio bolji. Probao je sa tri izmene Dragan Vukmir da stabilizuje ekipu, ali nije Spartak izdržao pod pritiskom do kraja. Metalac je najviše pretio posle prekida, a tako je i došao do izjednačenja. U 83. minutu je Bojan Mijailović izveo korner, u gužvi je Stefan Tešić glavom loptu vratio u peterac, a rezervista David Starčević je preusmerio u mrežu.

Ispostavilo se da se posle toga rezultat više nije menjao, iako je Metalac probao da dođe do preokreta. Ovo je bio šesti uzastopni njegov meč na kojem nije pobedio, ali je barem prekinuo seriju od četiri vezana poraza.

U Ubu su navijači mogli da uživaju u jednoj vrlo otvorenoj utakmici, koju su i Jedinstvo i Teleoptik odigrali spuštenih gardova. Domaćin je tražio četvrti prvenstveni trijumf u nizu, a bio je na dobrom putu da dođe do njega posle gola Ričardsona Denzela u 36. minutu.

Zemunce je u toj situaciji koštalo to što su igrali sa visoko postavljenom odbranom. Luka Đorđević je poslao dugu loptu iz linije šesnaesterca Jedinstva, a htironogi Denzel je uspeo da pretrči defanzivce Teleoptika i dođe pre njih do lopte. Izbio je sam pred Veljka Popovića i rutinski rešio tu situaciju.

Očekivano, u nastavku je filijala Partizana izašla još ofanzivnije. U igru su ušli Dušan Makević, Stefan Šćepović i Lazar Radosavljević, koji je u 65. minutu propustio lepu šansu da izjednači.

Tada je dobro intervenisao Ivan Jovanović, ali kapitenu Ubljana ipak nije bilo spasa u 73. minutu, posle kornera gostiju. Izveo ga je Sergej Mladenović na prvu stativu, tamo je Šćepović šutirao glavom. Njegov udarac je bio izblokiran, ali lopta se odbila na peterac do Dušana Cvetkinovića, koji je spretno reagovao i pogodio za 1:1.

Malo je nedostajalo Teleoptiku da preokrete u 88. minutu. U situaciji kada su oba tima izašla visoko u želji da dođu do celog plena, jedna duga lopta je završila u posedu Bredlija Besnarda. Ovaj 18-godišnjak iz Centralnoafričke Republike, koji je ušao u igru u 72. minutu je izbio sam pred Jovanovića. Nije se snašao, pa je samo uspeo da povredi golmana Jedinstva.

I zato, oba tima su ostala u zoni ispadanja, a među njima je ostala razlika od četiri boda.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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MOZZART BET PRVA LIGA – 17. KOLO

Subota

Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)

/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/

Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)

/Vukićević 10 – Atem 19/

Loznica - Dubočica 1:2 (1:0)

/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/

Nedelja

Voždovac – Borac 0:1 (0:0)

/Popadić 55/

Spartak Subotica – Metalac 1:1 (1:0)

/Kovačević 26 – Cvetinović 73/

Jedinstvo Ub – Teleoptik 1:1 (1:0)

/Denzel 36 – Starčević 83/

Ponedeljak

16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

***Kvote su podložne promenama