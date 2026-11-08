Marusi namučio Olimpijakos, Vord u poslednjim sekundama sprečio iznenađenje

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Barcokas na ovom susretu nije mogao da računa na povređene Kostasa Papanikolaua i Žana Montera, suspendovanog Tajlera Dorsija, a van sastava su zbog ograničenog broja stranaca ostali Donta Hol, Džon Končar i Brajan Danston.

Olimpijakos je bolje otvorio utakmicu i već sredinom prve četvrtine, poenima Nikole Milutinova, stigao do dvocifrene prednosti (17:7). Crveno-beli iz Pireja održavali su vođstvo gotovo tokom čitavog prvog poluvremena, ali je Marusi uspeo da uhvati priključak, pa je Antonis Konijaris trojkom neposredno pred odlazak na odmor poravnao rezultat na 41:41.

Da nešto ozbiljno ne funkcioniše u redovima evropskog šampiona, pokazao je i Marusi, koji ne samo da je uspevao da parira favorizovanom rivalu, već je u poslednjih deset minuta ušao sa prednošću. Seriju trojki domaćina započeo je nekadašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta Trej Dreksel, a nastavili su je Džordan Voker i Mihalis Lunzis. Voker je već pred odlučujuću deonicu imao 11 asistencija, dok je Maksim Salaš predstavljao nerešivu enigmu za goste u reketu, upisavši dabl-dabl učinak sa 12 poena i 11 skokova.