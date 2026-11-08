Marusi namučio Olimpijakos, Vord u poslednjim sekundama sprečio iznenađenje
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 18:41
Tim iz Pireja do šeste pobede u grčkom prvenstvu stigao rezultatom 83:81
Posle teškog poraza od Crvene zvezde u Evroligi, kojim je najvećem rivalu Panatinaikosu prepustio usamljeno prvo mesto na tabeli, Olimpijakos se ozbiljno namučio i u domaćem prvenstvu. Izabranici Jorgosa Barcokasa savladali su Marusi rezultatom 83:81, a pobedu im je doneo Tajson Vord košem na svega tri sekunde do kraja utakmice.
Iako su važili za velikog favorita, crveno-beli iz Pireja morali su da strepe do poslednjih trenutaka kako bi izbegli novo neprijatno iznenađenje. Ipak, uspeli su da upišu šesti trijumf u sezoni i pridruže se PAOK-u na vrhu tabele grčkog prvenstva.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Barcokas na ovom susretu nije mogao da računa na povređene Kostasa Papanikolaua i Žana Montera, suspendovanog Tajlera Dorsija, a van sastava su zbog ograničenog broja stranaca ostali Donta Hol, Džon Končar i Brajan Danston.
Olimpijakos je bolje otvorio utakmicu i već sredinom prve četvrtine, poenima Nikole Milutinova, stigao do dvocifrene prednosti (17:7). Crveno-beli iz Pireja održavali su vođstvo gotovo tokom čitavog prvog poluvremena, ali je Marusi uspeo da uhvati priključak, pa je Antonis Konijaris trojkom neposredno pred odlazak na odmor poravnao rezultat na 41:41.
Da nešto ozbiljno ne funkcioniše u redovima evropskog šampiona, pokazao je i Marusi, koji ne samo da je uspevao da parira favorizovanom rivalu, već je u poslednjih deset minuta ušao sa prednošću. Seriju trojki domaćina započeo je nekadašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta Trej Dreksel, a nastavili su je Džordan Voker i Mihalis Lunzis. Voker je već pred odlučujuću deonicu imao 11 asistencija, dok je Maksim Salaš predstavljao nerešivu enigmu za goste u reketu, upisavši dabl-dabl učinak sa 12 poena i 11 skokova.
Ipak, košarkaši iz Pireja uspeli su da izvuku pobedu zahvaljujući raspoloženim Saši Vezenkovu i Evanu Furnijeu, a u junaka utakmice izrastao je Tajson Vord, koji je košem na tri sekunde do kraja doneo Olimpijakosu dva poena prednosti. Marusi je imao dovoljno vremena za poslednji napad, ali Lunzis nije uspeo da pogodi, pa je njegov bivši klub izbegao veliko iznenađenje.
Ova utakmica svakako nije poslužila Olimpijakosu za odmor, pošto su Saša Vezenkov, Evan Furnije i Tajson Vord morali da provedu po 35 minuta na parketu kako bi svom timu doneli pobedu. Najefikasniji je bio Furnije sa 20 poena, Vezenkov je dodao 18, dok je junak utakmice postigao 16. U redovima Marusija istakao se Antonis Konijaris sa 14 poena, dok su Salaš i Drešel ubacili po 12.