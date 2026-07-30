Bukti požar, izgore Luda šuma, bugarska dinastija ide u prošlost: Ludogorec ispao u julu prvi put od 2015.

Posle 2:0 za Izraelce u prvoj utakmici na neutralnom terenu, večeras je u Razgradu bilo nerešeno 2:2. Ozbiljan udarac za Ludogorec koji je neretko u prethodnih desetak godina uspevao da izbori čak i proleće u Evropi, između ostalog igrao i osminu finala Lige Evrope i dva puta grupnu fazu Lige šampiona. A, sada je ispao već u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija

Veliko nezadovoljstvo posle ove večeri vladaće i na Kipru, pošto je AEK iz Larnake eliminisan od Beitara iz Jerusalima. Izraelski predstavnik je pobedio u gostima 2:1 prethodne sedmice, a onda je danas na neutralnom terenu izgubio 1:2 posle 90 minuta, a zatim 2:3 posle 120 minuta. Ipak, Beitar je bolje izvodio penale, a jedan od onih koji su promašili za AEK bio je Španac Valdo Rubio, koji je prošle godine dao gol Partizanu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Ove sezone AEK je ispao iz Evrope već 30. jula, što je mnogo ranije od prethodne sezone kada je dogurao čak do marta i osmine finala Lige konferencije.

Dalje je prošla i Rijeka, koja je sa dva puta po 1:0 izbacila Deri Siti iz Severne Irske. Jedini gol u revanšu dao je Danijel Adu Ađei u 14. minutu. Rijeka će se u trećem kolu kvalifikacija sastati sa Ilvesom iz Finske, koji je na penale izbacio islandski Stjarnan.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0

FK Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2

CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0

Drita - Florijana 1:1 (0:1), posle produžetaka 2:1, prvi meč: 1:1

Sreda

Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1

Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3

Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1

Četvrtak

Tobol - Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1

Atletik Eskaldes - Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4

Auda - FCSB 4:1 (1:0), prvi meč 3:2

Ilves - Stjarnan 1:0, posle produžetaka 2:1, penalima 5:4 - prvi meč 0:1

Pjunik - Debrecin 0:0 (0:0), prvi meč 0:1

Jablonec - Varaždin 2:0 (1:0), prvi meč 2:3

Nome Kalju - Šelburn 2:1 (0:1), prvi meč 5:2

Inter Turku - Bašakšehir 2:0 (1:0), prvi meč 1:1

Noa - Zimbru 2:1 (1:0), prvi meč 1:1

Zira - Paide 1:1 (1:0), prvi meč 0:1

Levadija - Geteborg 0:1 (0:0), posle produžetaka 1:3, prvi meč 2:1

Đer - Atert Bisen 1:1 (0:1) - prvi meč 6:2

Bran - Univerzitatea Kluž 3:1 (2:1) - prvi meč 2:2

Toršavn - Madervel 0:3 (0:2) - prvi meč 0:2

Nordsjiland - GAIS 6:0 (3:0) - prvi meč 0:1

Petrokub Hinčešti - Borac Banjaluka 3:3 (2:0) - prvi meč 0:3

Velež - Dunajska Streda 0:3 (0:2), prvi meč 0:1

Žalgiris - Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)- prvi meč 0:3

Dinamo Minsk - Nefči 0:1 (0:1) - prvi meč 4:2

Beitar Jerusalim - AEK Larnaka 1:2 (1:1), posle produžetaka 2:3, penalima 4:3 - prvi meč 1:0

Deri Siti - Rijeka 0:1 (0:1) prvi meč 0:1

Valeta - Rakov 0:4 (0:2) prvi meč - 1:3

Nju Sejnts - Flora Talin 1:0 (0:0), penalima 2:4 - prvi meč 0:1

Ajaks - Vojvodina 4:1 (1:1) - prvi meč 4:1

Baljkani - Bohemijans 3:2 (1:1), penalima 4:5 - prvi meč 1:2

Škendija - Bravo 3:1 (0:1) - prvi meč 1:2

Ludogorec - Hapoel Tel Aviv 2:2 (0:1) - prvi meč 0:2

Vestri - RFS Riga 1:1 (1.1) - prvi meč 1:4

UNA Štrasen - Partizan 0:1 (0:0) - prvi meč 0:4

Sion - BATE Borisov 4:0 (2:0) - prvi meč 1:1

Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1

Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0

Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1

Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0

Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2

Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1

Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0

Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5

Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1

Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3

Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2

Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0