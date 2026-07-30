Bukti požar, izgore Luda šuma, bugarska dinastija ide u prošlost: Ludogorec ispao u julu prvi put od 2015.
Vreme čitanja: 4min | čet. 30.07.26. | 22:33
Evropska sezona završena pre prvog avgusta i za AEK iz Larnake koji je prošle sezone gurao na međunarodnoj sceni čak do marta
Ludogorec je postao fudbalska sila u Bugarskoj i Evropi prvenstveno zahvaljujući dolasku milijardera Kirila Domušijeva na čelo kluba u septembru 2010. godine. Pre toga, klub iz malog grada Razgrada takmičio se u amaterskim i nižim ligama. Kiril Domušijev i njegov brat Georgi ušli su u klub dok je bio u drugoj ligi. Kao vlasnici farmaceutskih kompanija i jedni od najbogatijih ljudi u Bugarskoj, uložili su ogroman kapital. To im je omogućilo budžet koji je višestruko nadmašio sve domaće konkurente, uključujući tradicionalne gigante poput sofijskih klubova CSKA i Levski.
Osvojio je Ludogorec 14 uzastopnih titula šampiona Bugarske, a onda je krunu predao proletos Levskom. I to ne bi bio toliki problem, svakom se dogodi jedom da kiksne, ali ovo što se Ludogorecu večeras desilo jeste mnogo zabrinjavajuće. Prvi put od 2015. godine Luda šuma je eliminisana sa međunarodne scene već posle prvog dvomeča i već pre prvog avgusta. Tada je koban po Ludogorec bio moldavski Milsami, a sada Hapoel iz Tel Aviva.
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Posle 2:0 za Izraelce u prvoj utakmici na neutralnom terenu, večeras je u Razgradu bilo nerešeno 2:2. Ozbiljan udarac za Ludogorec koji je neretko u prethodnih desetak godina uspevao da izbori čak i proleće u Evropi, između ostalog igrao i osminu finala Lige Evrope i dva puta grupnu fazu Lige šampiona. A, sada je ispao već u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija
Veliko nezadovoljstvo posle ove večeri vladaće i na Kipru, pošto je AEK iz Larnake eliminisan od Beitara iz Jerusalima. Izraelski predstavnik je pobedio u gostima 2:1 prethodne sedmice, a onda je danas na neutralnom terenu izgubio 1:2 posle 90 minuta, a zatim 2:3 posle 120 minuta. Ipak, Beitar je bolje izvodio penale, a jedan od onih koji su promašili za AEK bio je Španac Valdo Rubio, koji je prošle godine dao gol Partizanu u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Ove sezone AEK je ispao iz Evrope već 30. jula, što je mnogo ranije od prethodne sezone kada je dogurao čak do marta i osmine finala Lige konferencije.
Dalje je prošla i Rijeka, koja je sa dva puta po 1:0 izbacila Deri Siti iz Severne Irske. Jedini gol u revanšu dao je Danijel Adu Ađei u 14. minutu. Rijeka će se u trećem kolu kvalifikacija sastati sa Ilvesom iz Finske, koji je na penale izbacio islandski Stjarnan.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
FK Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita - Florijana 1:1 (0:1), posle produžetaka 2:1, prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
Tobol - Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1
Atletik Eskaldes - Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4
Auda - FCSB 4:1 (1:0), prvi meč 3:2
Ilves - Stjarnan 1:0, posle produžetaka 2:1, penalima 5:4 - prvi meč 0:1
Pjunik - Debrecin 0:0 (0:0), prvi meč 0:1
Jablonec - Varaždin 2:0 (1:0), prvi meč 2:3
Nome Kalju - Šelburn 2:1 (0:1), prvi meč 5:2
Inter Turku - Bašakšehir 2:0 (1:0), prvi meč 1:1
Noa - Zimbru 2:1 (1:0), prvi meč 1:1
Zira - Paide 1:1 (1:0), prvi meč 0:1
Levadija - Geteborg 0:1 (0:0), posle produžetaka 1:3, prvi meč 2:1
Đer - Atert Bisen 1:1 (0:1) - prvi meč 6:2
Bran - Univerzitatea Kluž 3:1 (2:1) - prvi meč 2:2
Toršavn - Madervel 0:3 (0:2) - prvi meč 0:2
Nordsjiland - GAIS 6:0 (3:0) - prvi meč 0:1
Petrokub Hinčešti - Borac Banjaluka 3:3 (2:0) - prvi meč 0:3
Velež - Dunajska Streda 0:3 (0:2), prvi meč 0:1
Žalgiris - Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)- prvi meč 0:3
Dinamo Minsk - Nefči 0:1 (0:1) - prvi meč 4:2
Beitar Jerusalim - AEK Larnaka 1:2 (1:1), posle produžetaka 2:3, penalima 4:3 - prvi meč 1:0
Deri Siti - Rijeka 0:1 (0:1) prvi meč 0:1
Valeta - Rakov 0:4 (0:2) prvi meč - 1:3
Nju Sejnts - Flora Talin 1:0 (0:0), penalima 2:4 - prvi meč 0:1
Ajaks - Vojvodina 4:1 (1:1) - prvi meč 4:1
Baljkani - Bohemijans 3:2 (1:1), penalima 4:5 - prvi meč 1:2
Škendija - Bravo 3:1 (0:1) - prvi meč 1:2
Ludogorec - Hapoel Tel Aviv 2:2 (0:1) - prvi meč 0:2
Vestri - RFS Riga 1:1 (1.1) - prvi meč 1:4
UNA Štrasen - Partizan 0:1 (0:0) - prvi meč 0:4
Sion - BATE Borisov 4:0 (2:0) - prvi meč 1:1
Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1
Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0
Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1
Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0
Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2
Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1
Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0
Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5
Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1
Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35) - 0:3
Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2
Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0