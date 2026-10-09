Buongiorno Italia: Kardinale sprema još novca za Milan, mete su Injasio, Skot i Endrik

Rosoneri su bili zainteresovani za Gonsala Inasija i tokom leta, ali Sporting nije hteo da čuje da spusti cenu za defanzivca ispod 40 miliona. Italijanski prvoligaš ima nameru da se u januaru vrati u Lisabon sa konkretnom i vrlo unosnom ponudom.

U veznoj liniji Milan je bacio oko na Aleksa Skota iz Bornmuta. Neće biti lako realizovati taj transfer, jer je engleski klub podigao cenu na 50 miliona evra. Amorim smatra da je Skot idealan igrač za njegov tim i da je upravo to profil igrača koji nedostaje Rosonerima.

U napadu je prva želja Milana Endrik. Paradoksalno, on bi najpre mogao da dođe u Milan, ali ne definitivno, već samo na pozajmicu. Ostaje da se vidi da li samo na šest ili 18 meseci i sa kojim tipom otkupa, ako Real uopšte bude želeo da uvrsti takvu klauzulu.

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I kad već pričamo o finansijsko-sportskim planovima Milana, u ulici Aldo Rosi 8 planiraju da u sledećih par nedelja, u svakom slučaju pre zimskog prelaznog roka, produže ugovore Kristijanu Pulišiću, Strahinji Pavloviću i Adrijenu Rabiju. Uz novi datum isteka ugovora, trojica igrača će dobiti i povećanja plata.

Inače, Kardinale radi i na popunjavanju mesta koja su ostala upražnjena nakon otkaza datog Igli Tareu. Za mesto tehničkog direktora isplivalo je ime Mehdija Benatije. Bivši igrač Rome i Juventusa trenutno je sportski direktor Olimpika iz Marseja.

Što se tiče meča sa Sasuolom u Ređo Emiliji, sve je izvesnije da će Amorim igrati sa četvoročlanom defanzivnom linijom u kojoj će Hila biti pomeren na poziciju desnog beka, dok bi Gabija mogao da uskoči na mesto De Vintera pored Pavlovića i Bartezagija.

SPENS IN, DŽONS I STONS AUT

Navijači Intera će morati da sačekaju da vide svu trojicu Engleza u startnoj postavi Intera. Đed Spens se oporavio od povrede i protiv Parme će igrati od prvog minuta ili će šansu dobiti u drugom poluvremenu, dok su se Džons i Stons povredili. Bivši igrač Liverpula će preskočiti i derbi sa Milanom krajem oktobra, dok nekadašnji defanzivac Sitija još uvek može da dostigne zadovoljavajuću formu do derbija.

U odsustvu Stonsa i sa Akanđijem, koji se nije najbolje snašao u ulozi centralnog beka, a uz to je odigrao i sva četiri meča, od prvog do poslednjeg minuta, u dresu Švajcarske, protiv Parme će odbranom Intera komandovati Jan Bisek. Prema najavama iz Apijano Đentilea, nije isključeno da Bisek bude definitivno rešenje za poziciju centralnog defanzivca do kraja sezone.

Hakan Čalhanoglu se oporavio od povrede, ali nije rečeno da će igrati od prvog minuta protiv Parme. Postoje dobre šanse da ga Kivu postepeno vrati u startnu formaciju. I Lautaro Martines bi mogao da bude pošteđen dodatnih napora, imajući u vidu da se juče vratio iz Argentine. Protiv tima Alberta Đilardina napad Nerazura bi trebalo da čine dvojica igrača koji su ostali u Apijano Đentileu, Markus Tiram i Boni.

NOVI SAN SIRO ĆE KOŠTATI 2,3 MILIJARDE

U sledećih par meseci, najkasnije do proleća, grad Milano bi trebalo da izda sve dozvole i da usvoji projekat izgradnje novog San Sira. Prema procenama, stadion će koštati malo više od 700 miliona evra, dok će ceo projekat dostići cifru od 2,3 milijarde evra, budući da je predviđena izgradnja komercijalnog centra, pomoćne infrastrukture, a tu su i drugi troškovi vezani za rušenje starog San Sira, bonifikaciju terena, izgradnju saobraćajne strukture, ali i kupovinu terena itd.

Radovi na izgradnji novog stadiona trebalo bi da počnu u leto 2027. i trebalo bi da bude gotov 2031. godine, to jest da bude već u punoj upotrebi kada počne Evropsko prvenstvo 2032, čiji su domaćini Italija i Turska. Inače, ceo prostor oko novog San Sira trebalo bi da dobije svoj konačni izgled 2036.

Novi San Siro će imati 71.500 mesta, od kojih će čak 13.000 biti tzv. premijum mesta koja će koštati višestruko više, od hiljadu evra pa naviše. U Interu i Milanu očekuju da im novi stadion donese povećanje prihoda za 60 miliona evra na godišnjem nivou.

SPALETI NAGRAĐEN ZA STRPLJENJE SA NIKOM GONZALESOM

(Reuters)

Tokom prelaznog roka se činilo da je ostanak Nika Gonzalesa u Atletiko Madridu više nego izvestan. Pisalo se i pričalo da je samo u pitanju formula koju će Juve i Atletiko primeniti za realizaciju transfera. I argentinski krilni napadač je preferirao da ostane u Madridu na „dvoru“ Čola Simeonea, međutim, Lučano Spaleti je razmišljao drugačije. Toskanski stručnjak je od početka imao nameru da igra na kartu argentinskog reprezentativca. U Madrid je otišao Džonatan Dejvid, a Niko se vratio u Torino.

Posle samo mesec i po dana, nekadašnji igrač Fjorentine, koji je bio na transfer listi Juvea, potpisaće novi ugovor koji ga vezuje za Staru damu do 2030. godine, uz povećanje plate za gotovo milion evra, sa 2.800.000 na 3.700.000, plus bonusi.

Gonzales će novi ugovor moći da proslavi već u nedelju na meču sa Kaljarijem, gde se očekuje da sa Konseisaom bude podrška Kolo Muaniju u napadu Juventusa.

Pozitivne vesti su stigle i za Kerima Alajbegovića. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine je dobro, incident na meču Lige nacija protiv Poljske nije ostavio ozbiljnije povrede i protiv Kaljarija će Alajbegović dobiti šansu najverovatnije u drugom poluvremenu.

Inače, generalni direktor Đovani Karnevali i sportski direktor Riki Masara već su počeli da traže novog napadača za Juve. Kolo Muani i Nik Voltemade nisu adekvatna rešenja za Spaletijev tim i potrebno je ispraviti grešku iz prethodnog prelaznog roka. Na listi rukovodilaca Stare dame prvo ime je Mateo Retegi, a iza njega su Folarin Balogun i Antonio Rajmondo, mladi reprezentativac Italije koji igra za Frozinone.