Štoper Crvene zvezde iz ere Slavoljuba Muslina tvrdi da je Gent vrlo nepredvidiv i da je trener za dosadašnje rezultate zaslužio sve pohvale. „Oni su često ove sezone menjali formaciju. Uglavnom sada igraju u sistemu 3-4-3. Imaju dobre šablone u ofanzivi, uigrani su. I onako, mogu da te uhvate u ritam i da te samelju. Kada pogledaš njihov igrački kadar vidiš da tu ništa nije specijalno. Nije sada da izazivaju strahopoštovanje. Ali oni su jednostavno takvi. I tu Crvena zvezda mora da bude jako oprezna. Još veštački teren, mogu da vas slome vrlo brzo. I onda da se brane i čekaju kontru. Tu su posebno opasni“.

Nekadašnji štoper crveno-belih Ivan Vukomanović, kasnije trener Standarda, kaže da je Gent tim između dve krajnosti. I da za Crvenu zvezdu ne bi bilo dobro da prevlada ona prva. „Gledao sam ih protiv Anderlehta kada su lako pobedili (4:0), potom i protiv finskog predstavnika Kupsa (0:0). Prošle godine su promenili trenera i napravili zanimljiv izbor mladih igrača. Trener je dobar tip, nastavio je tendenciju kluba koja se oslanja na formiranje i prodaju igrača. Primera radi: oni su doveli Džonatana Dejvida, unapredili ga i kasnije prodali. Bilo je još mnogo takvih primera. Oslobođeni tih finansijskih stega ulagali su u stadion, novi trening kamp, još mladih igrača. Zvezda ima određeno iskustvo u Evropi i to je njena glavna prednost“, poručuje u razgovoru za Mozzart Sport Ivan Vukomanović.

Ima Crvena zvezda i negativno istorijsko nasleđe, pošto joj je taj trijumf nad Gentom jedini na tlu Belgije u istoriji. Ne uliva poverenje tim Alberta Rijere, ali sigurno može da na iskustvo, i pored brojnih kadrovskih problema, odradi posao u Belgiji.

Za Gent utakmica sa Crvenom zvezdom je samo jedna u nizu. Drugačiji mentalitet od balkanskog sigurno će dati određenu prednost domaćinu.

„Navijači vole da gledaju evropske utakmice. Mnogo je lepo igrati na tom stadionu. Većini igrača ovo je prvi susret sa Evropom, bez obzira što je u pitanju Liga konferencije. Oni igraju bez pardona, neće ih interesovati što je preko puta Crvena zvezda sa velikom istorijom i iskustvom. Oni igraju isto protiv svih. Kada osete da mogu – neće da stanu. Nastavljaju da vas melju. Međutim, mogu da budu u problemu kada osete da je tvrdo. Trener voli da pravi taktička iznenađenja. Koriste brz teren i ako povedu spuste se u sistem 5-4-1. Čekaju vas. Ne smeš ni u jednom trenutku da se opustiš, jer onda baš mogu da razlome. Anderleht je loše prošao, jer je verovao da je bolji“.

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Gent čeka Crvenu zvezdu posle poraza od Beverena. Zanimljivo je da je Zvezdin rival u prethodna tri takmičarska meča postigao samo jedan gol.

„Stigao ih je malo naporniji ritam. Većina igrača nije navikla na Evropu, često igraju i za mladu reprezentaciju. Međutim, to u suštini ne mora ništa da znači. Gent je takav klub da se ništa ne mora. I ako izgube od Crvene zvezde, dobiće aplauz, jer je to samo jedna utakmica u nizu. Rasterećeni su svega, i budžet im ne zavisi od učinka u Evropi. Sve suprotno Crvenoj zvezdi“.

Crvena zvezda će otići u Belgiju sa velikim kadrovskim problemima, ali u sličnom sosu je i Gent.

„Neće biti De Viligera kao i De Lorža. Onako, kada ih pogledate na prvu loptu ne vidite ništa. Ali verujte mi oni mnogo znače Gent. Stalno su tu, igraju u visokom ritmu... Pretrče po 13 kilometara. Međutim, Crvena zvezda ne može da igra na tu kartu. Gent ima drugu ekipu, sa identičnim zahtevima igre, sa identičnim profilima. Mogu samo da izvuku nekog mlađeg koji možda nema taj kvalitet, ali kratkoročno može da im pomogne. Tako rade i ostali belgijski klubovi“.

Zanimljivo je da su Ivan Vukomanović i Albert Rijera delili svlačionicu u Bordou.

„On je došao kasnije... Dečko sigurno ima kvalitet, ali je pitanje kako će da mu legne okruženje. I ima mnogo tu faktora. Zvezda je bila formatirana za Ligu šampiona, otišla je u Ligu konferencije. Za njega je dobro što će Crvena zvezda sigurno biti prva. Ima period do maja. Na njemu je da uradi dobre pripreme, jer dečko sigurno ima kvalitet kao trener“.