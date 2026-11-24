Nigerijski krilni centar očigledno je razumeo poruku koju je dobio izostavljanjem iz sastava za prošlonedeljno duplo kolo u Milanu i Barseloni. Ako je suditi po reakciji protiv Cibone u nedelju, gde je ubacio 14 poena za svega šest minuta i „leteo“ po terenu, tzv. „ slučaj Moneke “ je zatvoren. O tome je govorio i sam igrač, doduše znatno smirenije nego što je to u njegovom stilu, uz jasnu poruku da više neće sebi dozvoliti da utakmice u kojima može da pomogne gleda ispred TV ekrana.

Sam trener Navaro je u najavi duela sa velikanom iz Bolonje precizirao kako vidi Monekeovu ulogu u nastavku sezone: „Ponekad je to neophodno, moramo da ga koristimo na pravi način. On je za nas igrač koji nas povezuje. On nije neko ko pravi prednost, ali jeste neko ko može da je učini većom i to je način na koji moramo da ga koristimo, kao i to da ga učinimo da se oseća korisnim. Jedan je od najvažnijih igrača za nas, ali moramo da ga učinimo da se oseća važnim na terenu. Razlog da ne putuje prošle nedelje bila je trenerska odluka.“

Koliko mu je čitav ovaj mini period teško pao dobro pokazuje i naslov videa koji je objavio na svom Jutjub kanalu dan uoči meča protiv italijanskog tima: „Ups & Downs are a part of life“.

Upravo takav profil igrača mogao bi da bude dragocen protiv Virtusa. Tim iz Bolonje igra brzu, intenzivnu košarku „gore-dole“, punu energije, visokog tempa i serija, pa bi Monekeova prepoznatljiva čvrstina i „ukroćena“ glava mogli da budu važan adut u kontroli takvog ritma, ali i dobar odgovor na četvorke rivala koje mogu i da se „popnu“ na pet i da „siđu“ na tri.

KARTER NA VRHUNCU IDE U „RAT" SA BEKOVIMA VIRTUSA

Dok Moneke tek treba da potvrdi povratak na željeni nivo u Evroligi, Tajson Karter u „Beogradsku arenu“ ulazi kao igrač sa najviše kredita u poslednjih mesec dana. Njegove akcije su u tom periodu snažno porasle, pa se sada nameće ne samo kao jedan od najboljih pojedinaca u ekipi, već i kao najpouzdanija i najubojitija napadačka opcija. U prethodnih mesec dana beleži 19,1 poen u proseku i prosečan indeks korisnosti 17,1, a u prošlonedeljnom duplom kolu je isporučio 52 poena uz čak deset pogođenih trojki (iz 16 pokušaja).

Njegov uspon dolazi u trenutku kada Nik Vajler-Beb nije u svom najboljem izdanju, Kris Džons je takođe u nekoj vrsti pada i u ovaj meč ulazi rovit, a Džered Batler i dalje nepredvidiv i oscilatoran. Karter se tako izdvojio kao najsigurnije rešenje na spoljnim pozicijama, pre svega zbog dvosmernog učinka - pored poenterskog doprinosa, odrađuje vrlo dobar posao i u defanzivi.

Prvo pobeda, pa pauza (FOTO: StarSport)

Pred njim je sada ozbiljan ispit protiv bekovske linije Virtusa, koja ove sezone igra iznad očekivanja i prilično ispod radara. Tu su pre svega Markus Kar i Rašid Belo, uz evroligaškog rukija Trenta Frejžera koji se solidno snašao na ovom nivou, Vendela Mura koji češće traži kreaciju za sebe, kao i iskusnog Danijela Heketa u ulozi veteranskog korektora koji drži ravnotežu.

VIRTUSOV PUT DO BEOGRADA: VELIKI SKALPOVI, DIJARA I TRADICIJA

U Beograd stiže sastav na skoru 5-8, dok Crvena zvezda 14. rundu dočekuje sa 8-5 posle četiri uzastopna gostovanja i polovičnog učinka na tom putu. Virtus u Arenu dolazi posle tesnog poraza, ili bolje rečeno ispuštene pobede u Valensiji (92:87) u 13. kolu, ali je pre toga u svojoj „Palladozzi“ pokazao koliko ume da bude opasan protiv najjačih timova lige.

Najbolja potvrda toga su velike pobede pred domaćom publikom protiv grčkih velikana i najvećih favorita za osvajanje titule: najpre je srušen Olimpijakos sa 96:94, a zatim u 12. kolu i favorizovani Panatinaikos sa 84:79, čime je prekinut prethodni niz poraza i potvrđeno da ekipa iz Bolonje ima kvalitet da kazni svako opuštanje.

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Posebna priča Virtusove sezone je Aliu Dijara - centar iz Malija (206 cm) koji se nametnuo kao jedno od najvećih otkrovenja Evrolige i o njemu se mora pričati uvek kada se govori o ovogodišnjem crno-belom timu, jer beleži zapažene brojke uz snažnu prisutnost u reketu i čitanje igre, što mu donosi poslovično visok indeks korisnosti i daje Virtusu dodatnu dimenziju u oba pravca.

U evroligaškim duelima od 2000. godine Crvena zvezda vodi 6-2 i u seriji je od pet uzastopnih pobeda nad Virtusom, dok tim iz Bolonje nikada nije slavio na gostovanju u Beogradu. Pred novi susret u srpskoj prestonici, crveno-beli imaju prednost domaćeg terena, bolji skor i tradiciju na svojoj strani, ali će morati da iskontrolišu energiju i reket rivala koji je već dokazao da može da obori najjače.

Utakmica protiv Virtusa ujedno je i poslednji duel pred reprezentativni prozor, pa je važno da se ovaj naporni ciklus i tzv. „crni novembar“ zatvore na najbolji mogući način. Period bez utakmica koji sledi biće dragocen za regeneraciju, ali i za trening i dodatno unapređenje igre sa većim delom sastava koji neće imati reprezentativne obaveze, dok će se srpski kvartet – Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Vojin Medarević - staviti na raspolaganje selektoru Srbije Dušanu Alimpijeviću, ali ne baš svi u istom kapacitetu.

EVROLIGA, 14. KOLO:

Utorak:

18.00: (1,90) Bešiktaš (15,0) Pariz (2,10)

19.00: (1,30) Crvena zvezda (17,0) Virtus Bolonja (4,10)

20.00: (1,70) Bajern Minhen (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

20.30: (1,90) Valensija (15,0) Panatinaikos (2,10)

20.45: (2,10) Asvel (15,0) Olimpija Milano (1,90)

21.00: (2,65) Barselona (16,0) Fenerbahče (1,60)

Sreda:

17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)

20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)

20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)