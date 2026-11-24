Kladilac iz Beograda opredelio se da na tiket od 14 parova stavi nekoliko duplih šansi i to mu se juče isplatilo. Posebno kada je reč o utakmici Monca - Fjorentina na kojoj je 1X imalo veoma lepu kvotu (1,83; završeno je 3:0). Oprez je kombinovao sa hrabrošću u drugoj ligi Holandije gde su mu prošle kvote od 2,15 (mladi fudbaleri Ajaksa bili su ubedljivi protiv vršnjaka iz Alkmara - 3:0) i 2,25 na PSV 2 - Utreht 2 (ovde je verovatno malo grickao nokte pošto su gosti vodili na poluvremenu sa 2:1, ali su domaći ipak pobedili sa 3:2).

Poslednja dva para na tiketu bili su Brentford - Everton i Levante - Elče, na kojima je odigrao po 1X. Dok u Londonu nije bilo nervoze jer su domaći već na poluvremenu vodili sa 2:0 (završeno je 4:0), u Španiji je klub iz Valensije gubio do 88. minuta kada mu je pogodak Danija Rekene doneo 1:1, a našem kladiocu na uloženih 100 dinara 144.040 dinara dobitka.