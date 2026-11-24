Fjorentina tri utakmice bez poraza, a igrala je sa bar dva objektivno jača tima od Monce – Atalantom i Juventusom. Monca četiri poraza u nizu, istina, nije joj baš lak kalendar bio. Ali da li je baš sad morala da prekine tu crnu seriju i obori jedan skoro pa savršen tiket koji je bio vredan potencijalnih 483.050 dinara.

Na tom tiketu, devet parova sa kojima je naš igrač na uplatu od 250 dinara pojurio kvotu 1.725,18. Čekao je skoro 4.000 evra dakle. I pogodio da će, samo primer radi, Brentford da savlada Everton, a Midtjiland da slavi na gostovanju kod Brendbija, da će Levante i Elče da odigraju nerešeno, hvatao je fikseve i u Grčkoj, Turskoj, pa Alžiru, četvrtoj ligi Argentine ili drugoj španskoj…