LUDI TIKET (-), ponedeljak, 483.050: Je l moralo baš sad, Ivane?
Vreme čitanja: 1min | uto. 24.11.26. | 08:41
Moncino demoliranje Fjorentine jednom našem igraču otelo otprilike 4.000 evra iz ruke
Fjorentina tri utakmice bez poraza, a igrala je sa bar dva objektivno jača tima od Monce – Atalantom i Juventusom. Monca četiri poraza u nizu, istina, nije joj baš lak kalendar bio. Ali da li je baš sad morala da prekine tu crnu seriju i obori jedan skoro pa savršen tiket koji je bio vredan potencijalnih 483.050 dinara.
Na tom tiketu, devet parova sa kojima je naš igrač na uplatu od 250 dinara pojurio kvotu 1.725,18. Čekao je skoro 4.000 evra dakle. I pogodio da će, samo primer radi, Brentford da savlada Everton, a Midtjiland da slavi na gostovanju kod Brendbija, da će Levante i Elče da odigraju nerešeno, hvatao je fikseve i u Grčkoj, Turskoj, pa Alžiru, četvrtoj ligi Argentine ili drugoj španskoj…
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I sve su to bile ozbiljne kvote, uglavnom iznad 2,00. U stvari, samo je još kec na Bašakšehir protiv Čoruma bio “skromnih” 1,92 koliko je vredela i pobeda Fjorentine.
Ali, Monca Ivana Jurića se povampirila u pogrešnom trenutku – to već ne bismo mogli da kažemo za dvostrukog strelca Gustava Varelu, jer on ipak uz svoje ime ima već 13 pogodaka ove sezone – i tiket je pao.
Za utehu, a na osnovu Mozzart benefita “NAPLATI PROMAŠAJ”, isplata od 2.500 dinara, odnosno deset puta od onoga što je uplaćeno. Pristojna uteha svakako, ali tako malo je falilo za mnogo više…