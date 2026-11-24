U crveno-belom dresu je upisao 37 nastupa, postigao tri gola i zabeležio dve asistencije, ali je ostao upamćen i po nekoliko kardinalnih grešaka.

Albert Rijera je najavio rekonstrukciju tima ove zime i jasno poručio upravi kluba da već u januaru želi da dovede pojačanja koja odgovaraju njegovom sistemu igre, a očekuje se da će ka izlaznim vratima krenuti oni igrači koji se ne uklapaju u njegovu filozofiju igre.

Pre dolaska u Evropu, Učena je igrao za Nasarava Junajted iz svoje zemlje. Na leto 2021. godine stigao je u švedski Heken, a dve godine kasnije otišao je u norveški Sarpsborg, odakle se i preporučio Crvenoj zvezdi.

Učena je na najveći srpski stadion stigao nakon odlaska Veljka Milosavljevića u Bornmut, kako bi pojačao konkurenciju u poslednjoj liniji tima, gde su u tom trenutku kao startni tandem štopera projektovani Rodrigao i Miloš Veljković. Ipak, godinu i po dana kasnije slika Zvezdine odbrane je potpuno izmenjena.