Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 08:15
Nigerijac na izlaznim vratima stadiona Rajko Mitić
Crvena zvezda će ove zime početi sa rasterećenjem igračkog kadra, a među prvima bi sredinu mogao da promeni Frenklin Tebo Učena. Kako saznaje Mozzart Sport, za nigerijskog štopera zainteresovan je Makabi iz Tel Aviva, a srpskom šampionu bi trebalo da pripadne oko 2.000.000 evra.
Učena (26) je na stadion Rajko Mitić stigao u avgustu 2025. godine iz Sarpsborga za obeštećenje od 2.700.000 evra, ali nije uspeo da se izbori za ulogu startnog štopera, iako je dobijao šanse kod Vladana Milojevića, Dejana Stankovića, pa i Alberta Rijere.
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U crveno-belom dresu je upisao 37 nastupa, postigao tri gola i zabeležio dve asistencije, ali je ostao upamćen i po nekoliko kardinalnih grešaka.
Albert Rijera je najavio rekonstrukciju tima ove zime i jasno poručio upravi kluba da već u januaru želi da dovede pojačanja koja odgovaraju njegovom sistemu igre, a očekuje se da će ka izlaznim vratima krenuti oni igrači koji se ne uklapaju u njegovu filozofiju igre.
Pre dolaska u Evropu, Učena je igrao za Nasarava Junajted iz svoje zemlje. Na leto 2021. godine stigao je u švedski Heken, a dve godine kasnije otišao je u norveški Sarpsborg, odakle se i preporučio Crvenoj zvezdi.
Učena je na najveći srpski stadion stigao nakon odlaska Veljka Milosavljevića u Bornmut, kako bi pojačao konkurenciju u poslednjoj liniji tima, gde su u tom trenutku kao startni tandem štopera projektovani Rodrigao i Miloš Veljković. Ipak, godinu i po dana kasnije slika Zvezdine odbrane je potpuno izmenjena.