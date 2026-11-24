Lejkersima je ovo bila 11 pobeda u poslednjih 12 utakmica – jedini poraz u tom nizu naneo im je upravo tim iz Solt Lejk Sitija prošle srede (109:97), čime je tada prekinuta njihova serija od devet vezanih trijumfa. Pored Dončića, zapažene uloge u pobedničkom sastavu imali su Džejk Laravija sa dabl-dabl učinkom od 15 poena i 10 skokova, kao i Matis Tajbul sa 14 poena.



Ekipa iz Los Anđelesa se u poslednjih sedam dana mučila na domaćem parketu protiv Šarlota, Jute i Sakramenta, ali je uprkos izostanku drugog strelca tima Ostina Rivsa, koji je zbog povrede pete propustio peti uzastopni meč, uspela da ostvari skor od tri pobede i jednog poraza u tom periodu.

Dončić je furiozno otvorio utakmicu i ubacio 14 poena već u prvoj četvrtini, ali je u drugoj deonici ostao bez poena i zaradio došao do četiri lične greške. Lejkersi su tokom prvog poluvremena imali i 16 poena prednosti, ali je Juta serijom 15:3 na startu treće četvrtine uspela da preokrene rezultat. Ipak, tim iz Los Anđelesa je u poslednjoj deonici napravio odlučujuću seriju 17:5 i prelomio meč u svoju korist.

Ova utakmica potvrdila je blagi pad Dončićeve šuterske forme nakon nestvarne serije na startu sezone, tokom koje je na prvih 14 mečeva (skor Lejkersa 12-2) čak sedam puta ubacio 40 ili više poena, a na 11 uzastopnih utakmica prebacivao granicu od 32 poena. Na poslednja tri susreta ostao je ispod 30 poena i u tom periodu prosečno beleži 27,3 poena, 7,7 asistencija, 4,3 skoka i 1,7 ukradenih lopti za 35,3 minuta u igri, uz 38,6 odsto šuta iz igre i 20 odsto za tri poena.

U redovima Jute, koja je zabeležila treći uzastopni poraz i sada ima skor 3-16, najefikasniji je bio Kajl Filipovski sa 21 poenom i 12 skokova.

REZULTATI:

Šarlot - Memfis 111:117

/Rid 24 - Džerom 29/

Filadelfija - Portland 111:128

/Džejms 23 - Avdija 31/

Minesota - Bruklin 142:116

/Mekdanijels 34 - Rendl 29/

Toronto - Milvoki 111:116

/Barns 31 - Hiro 32/

Indijana - Oklahoma 125:120

/Sijakam 20 – Gildžes Aleksander 38/

Čikago - Klivlend 122:108

/Džons 16 - Mičel 28/

Nju Orleans - Finiks 119:123*

/Pul 28 - Buker 22/

Hjuston - LA Klipers 116:104

/Durent 32 - Garland 26/

Sakramento - San Antonio 107:123

/Sabonis 20 - Kesl 28/

LA Lejkers - Juta 109:94

/Dončić 28 - Filipovski 21/