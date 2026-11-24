Iako igra redovno, cena nekadašnjeg fudbalera Torina stagnira. Sredinom septembra Al Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je nudila tačno 4.000.000 evra odmah i još 1.000.000 u vidu bonusa, međutim, u Humskoj su procenili da je to nedovoljno, a kako se bliži zimska pijaca čini se da bi takvu opciju zgrabili, jer je veliko pitanje da li će dobiti povoljniju. Naročito što i sami – valjda – znaju da je januarski prelazni rok komplikovaniji od letnjeg.

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U završnici kvalifikacija za Ligu konferencije Sek se dopao Hoseu Bordalasu, pa je plasirana priča, nekoliko puta ponovljena sa Topčiderskog brda, kako je trener Hetafea toliko zapeo za Partizanovog Afrikanca da je maltene naredio upravi da ga dovede. Završilo se razmenom informacija i procenom crno-belih da ispod 5.000.000 evra neće prodati 25-godišnjeg ofanzivca. Sad bi pristali i na 1.000.000 evra manje.

Uostalom, velikog raspitivanja od klubova iz ozbiljnih liga i sa teritorije Zapadne Evrope za Seka baš i nema. Pre Hetafea se pominjao Šalke, mada je ta priča utihnula, baš kao i ona da bi Marko Nikolić mogao da ga angažuje u AEK-u, na šta su crno-beli računali kad su ga otkupili od Torina za 1.400.000 evra.

Partizan će svakako zaraditi na Seku, samo je pitanje koliko. Deo navijača za njim suzu ne bi pustio i ne bi imao ništa protiv ni u orbitu da se lansira, samo da ga više ne gledaju, jer smatraju da donosi više štete nego koristi, pre svega nepodobnim ponašanjem o čemu je pričao bivši trener Saša Ilić, ali rukovodioci u njemu vide potencijal i zato kod svakog trenera Demba igra. Kao po naređenju. Uglavnom promenljivo. Na primer, ove sezone u Mozzart Bet Superligi postigao je golove samo Mačvi, Zemunu i Mladosti, od čega su prve dve navedene ekipe na tabeli ispod Partizana.

Sve to navodi na zaključak da su klubovi sa teritorije Bliskog istoka, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara ili Saudijske Arabije projektovana destinacija za Seka.