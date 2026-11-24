Poraz na Enfildu, peti u ligaškoj sezoni, ostavio je Junajted na koti od osam bodova. Toliko malo u ovoj fazi sezone nisu imali još od 1972. A, tek treba da, samo primera radi, igraju sa liderom Arsenalom ili drugoplasiranim Brajtonom. U narednom kolu Brentford, na odličnoj šestoj poziciji. Dakle, nije šala.

Istina je da ima razloga za brigu. Trostruki šampion Evrope i klub koji je 20 puta bio prvi u Engleskoj ove sezone je u 11 kola Premijer lige savladao sam Ipsvič. Ima najgoru odbranu u ligama petice, a 0:4 na gostovanju kod Liverpula jasan je pokazatelj da sa najvećima ne može da se nosi. Svi prvo upiru prstom baš u defanzivne sposobnosti ekipe. “ Ova Junajtedova poslednja četvorka ne može da se nosi sa ovom brzinom. Milionima milja su daleko od ritma potrebnog za Premijer ligu ”, dodaje Karager .

U stvari, od 26 timova koji su u istoriji Premijer lige imali osam ili manje bodova iz prvih 11 kola samo je polovina, tačno 13, uspelo da se spase ispadanja. Naravno, niko nije veličine Mančester junajteda, pa je i Opta, statistički gigant u svetu fudbala, procenila da su šanse da Crveni đavoli ispadnu sasvim prihvatljivih 24 odsto.

Međutim, druge brojke nisu tako optimistične. Ako gledamo onaj sve popularniji xG, odnosno očekivani broj golova, on će reći da je Junajtedov napad treći na listi najgorih u šampionatu Engleske. A, rekosmo već da je odbrana najgora.

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Dobro, kad je kompletna i kad igraju Luk Šo, Hari Megvajer, Lisandro Martinez i Dijego Dalot Junajted, verovali ili ne, nije izgubio nijednu utakmicu još od početka sezone 2023/2024. Problem je samo što su u tom sastavu za tri sezone odigrali samo 10 utakmica. Uvek je neko bio povređen, suspendovan, štagod.

Što se tiče napada, tu je problem jednako izražen. Procenat iskorišćenih šansi je užasan. Ako se vratimo na pomenuti xG, piše Skaj Sports, čak 19 od 22 igrača koji su šutirali ka protivničkom golu trebalo je da postignu više golova nego što u realnosti jesu. Trojica na koje se to ne odnosi - Benjamim Šeško, Džošua Zirkze i Juri Tilemans – postigli su samo po gol u Premijer ligi. Retko su i igrali.

Onda je tu i pitanje lidera u svlačionici, pa i natrpanog kalendara, jer Junajted će do kraja kalendarske 2026. samo jednu nedelju imati slobodnu. Sve ostale biće u ritmu sreda-nedelja. A i ta jedna kada će imati nešto više vremena za trening biće baš ona pred putovanje na noge Arsenalu na Emirejtsu. Ne bi valjalo da i tada tim bude u istoj situaciji.

Jer nije problem u tome što su bolji Arsenal, Liverpul ili Mančester Siti…

“Kad gledaš timove koje očekuješ u sredini tabele ili čak u donjem domu, bliže zoni ispadanja… Verovatno je Premijer liga jača nego bilo kada u istoriji. Možda nema mnogo sjajnih timova, ali nema ni jadnih. I to je problem za Mančester junajted”, poentira Karager.