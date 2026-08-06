Buongiorno Italia: Viškovi ometaju prelazni rok u Seriji A

Slična situacija je i sa Džonsom iz Liverpula. Inter bi mogao da napravi napor i potroši deset miliona evra više od planiranih 30 za vezistu Liverpula, ali da bi bio u poziciji da to uradi prethodno mora da pronađe novu sredinu za Fratezija i Aslanija. Slučajno ili ne, Nerazuri računaju da od prodaje dvojice vezista inkasiraju četrdesetak miliona evra.

Bepe Marota je najavio u finišu prelaznog roka pojačanja tipo Akanži, ali je uvek rizično igrati na „prilike“ u poslednjim danima prelaznog roka jer se više radi o lutriji nego o dobro promišljenim potezima.

Napoli ima više od 20 fudbalera koji čekaju da budu sistematizovani. Među njima je svakako najzvučnije ime Romelu Lukaku. Po dobrom starom običaju na koji smo se već navikli, Lukaku se nije pojavio na pripremama Napolija u zakazano vreme. To se moglo naslutiti nakon reči njegovog menadžera Pastorela, koji je podvukao da je nezamislivo da Lukaku bude rezerva u Napoliju.

Dakle, Lukaku ne menja ćud ni u poodmaklim tridesetim. Cilj belgijskog centarfora je da primora Napoli da ga pusti bez obeštećenja jer vrlo dobro zna da klub ne može sebi da dozvoli luksuz da drži godinu dana van tima ili na klupi fudbalera koji ga košta preko 12 miliona evra.

Osim Lukakua, Napolijevi teški „viškovi“ su Milinković-Savić, Lindstrom, Lang i Luka. Njima treba dodati i Folorunša, Šediru, Ngongea i Kajustea.

Sportski direktor Đovani Mana nalazi se u veoma neugodnoj poziciji jer pod hitno treba da pronađe jednog defanzivca, imajući u vidu tešku povredu Bonđorna, ali i napadača pošto Alegri smatra da bi sa odlaskom Lukakua bio potreban mnogo ozbiljniji centarfor nego što je Luka.

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Juventus je počeo da razređuje veoma gust park igrača, ali ne onako kako je priželjkivao vlasnik Džon Elkan. Umesto prodaja, Juve se limitirao na pozajmice. Openda je otišao na privremeni rad u Lion, Žoao Mario u Fjorentinu, Adžić u Sasuolo, dok je samo Muharemović doneo novac transferom u Lids (20.000.000 evra), zahvaljujući pravu Stare dame na 50 odsto transfera reprezentativca BiH.

U agendi Rikija Masarea nalazi se podugačka lista fudbalera koje treba prodati ili udomiti, počev od golmana Di Gregorija, preko defanzivaca Kabala i Gatija, do Artura, Miretija, Nika Gonzalesa, Milika i Davida. Na tom spisku bio je i Duglas Luiz, ali je Spaleti odlučio da se opkladi na Brazilca u veznoj liniji.

Juventusu nedostaju još petorica, šestorica igrača da bi kompletirao sastav za sledeću sezonu: golman, defanzivac, levi bek, režiser igre i jedan ili dva napadača, u zavisnosti od toga da li će Dejvid ostati u Kontinasi.

Juve je već potrošio 138 miliona, uključujući i obavezni otkup Opende, i zato mora da pristane na aranžmane nezamislive do pre par godina, kao što je uzimanje Suzukija na pozajmicu od PSŽ-a. Takođe, mala je verovatnoća da Dejvid bude prodat, pa Bjankoneri moraju da igraju na kartu pozajmice za Zirkzea. Dolazak Lukumija u odbranu ne zavisi od prodaje Gatija i eventualno Bremera, ali bi njegov dolazak učinio obaveznom prodaju jednog od pomenute dvojice.

Milan je od svih klubova u najtežoj situaciji. Dok Inter, Napoli, Juve, ali i Roma, Fjorentina, Atalanta i Bolonja mogu da računaju na iskusne fudbalske vukove na pozicijama sportskih i tehničkih direktora, u Milanu su se početnici našli u poziciji da pronađu rešenja za desetak igrača koji nisu u prvom planu Amorima.

Slučaj Leaa stavio je u senku čitavu četu fudbalera Milana sa spremnim koferima. Osim Tomorija i Fofane, koji uz Leaa mogu da pronađu timove spremne da plate njihove transfere, biće potrebno dosta sreće da se „vrući krompiri“ kao što su Benaser, Loftus-Čik, Estupinjan, Musa, Bondo, Teračano i Odogu uvale nekome.

Podsetimo, Milan je već potrošio 100 miliona evra na dovođenje Gonsala Ramoša i Marija Hile pošto je vlasnik kluba Džeri Kardinale morao da ponudi nešto navijačima Rosonera nakon debakla na kraju sezone. Međutim, da bi nastavio sa započetim poslom, Milan mora da se reši „viškova“ i da inkasira barem stotinjak miliona evra od prodaje Leaa i drugih igrača. Među željama novog trenera Milana Amorima nalazi se Sule iz Rome, ali da bi se taj posao realizovao potrebna je prodaja Sulea.

Atalanta je takođe primorana da igrače koji su plaćeni i više od dvadeset miliona evra plasira na pozajmice sa pravom otkupa u druge klubove. Tako su El Bilal Ture i Danijele Maldini završili u Parmi i Kaljariju. Za Lazara Samardžića priča je drugačija jer u Bergamu veruju da bi do kraja prelaznog roka mogli da pronađu kupca za reprezentativca Srbije.

Pored pomenute trojice, Dea traži i klubove za Sulemanu, Bakera, Belanovu i Zalevskog budući da nisu u prvom planu novog šefa stručnog štaba Mauricija Sarija.

Komo, kao i drugi učesnici evropskih kup takmičenja iz Serije A, ima desetak igrača koji su izašli iz orbite Seska Fabregasa. Kvalitativna razlika je u tome što, za razliku od drugih, Komo ima toliko bogatog vlasnika da bez problema može da plati novčane kazne UEFA zbog nepoštovanja finansijskog fer-pleja, ali i da drži igrače na platnom spisku koji vikendom, umesto na teren, idu na tribine.